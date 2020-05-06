Коронавирус

RT на русскомRT на русскомМинздрав заявил, что мужчины тяжелее женщин переносят коронавирус

Мужчины тяжелее женщин переносят новую коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, выступая на совещании с российским лидером Владимиром Путиным.
Читать в источнике
Комментировать90

Подробнее о событии

Мурашко заявил, что мужчины тяжелее женщин переносят новую коронавирусную инфекцию

ТАСС08:51

Глава Минздрава: мужчины переносят коронавирус тяжелее, чем женщины

Вести.Ru09:16

В Минздраве РФ заявили, что мужчины переносят COVID-19 тяжелее, чем женщины

Интерфакс09:01

Мурашко заявил, что мужчины болеют коронавирусом тяжелее женщин

РИА Новости08:59

Мурашко заявил о более тяжелом течении COVID-19 у мужчин

РБК09:51

Минздрав заявил, что мужчины тяжелее женщин переносят коронавирус

RT на русском08:48

Мурашко рассказал о ходе борьбы с коронавирусом в России

Известия08:46
Показать все источники
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 19:20, Ашберн
Общество

МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу «Первого канала»

Министерство иностранных дел Белоруссии лишило аккредитации съемочную группу российского «Первого канала» после сюжета о ситуации с коронавирусом COVID-19 в стране.
Коммерсантъ 15:09
1K
Общество

Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа

Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным.
РИА Новости 11:42
2,2K
Экономика

В России на фоне самоизоляции вырос спрос на бюджетную еду

Исследование компании Unusual Concepts, с которым ознакомились «Известия», показало,что в самоизоляции россияне неохотно покупают еду более высоких ценовых категорий.
Известия 14:00
2
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП под Самарой

В результате столкновения двух легковушек на трассе в Самарской области погибли пять человек, в том числе ребенок.
Газета.Ru 16:09
1
Общество

Дмитрий Киселев назвал россиян «не заслужившими» послабления ограничений

Россия пока не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, а значит ее жители не заслуживают послабления ограничительных мер, написал в своем Telegram-канале телеведущий и гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.
РБК 16:27
21
Шоу-бизнес

Кашлявшую Борисову выгнали со съемок телешоу

ФАН 04:28
13
Общество

В Новой Москве снесены павильоны реалити-шоу «Дом-2»

Для строительства автодороги полностью снесены павильоны реалити-шоу "Дом-2".
Российская газета 09:09
440
Общество

Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ

Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости 04:55
842
Экономика

Силуанов оценил возможность заморозок и конвертаций депозитов в России

Министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости" заверил, что заморозок и конвертаций депозитов в России не планируется.
Газета.Ru 13:54
638
Общество

В Италии создали первую в мире убивающую коронавирус вакцину

Итальянские исследователи утверждают, что разработали первую в мире вакцину, которая сможет убить коронавирус.
Газета.Ru 17:56
44
Культура

Дэниел Рэдклифф озвучил первую книгу о Гарри Поттере

Дэниел Рэдклифф озвучил первую главу из книги "Гарри Поттер и философский камень".
Piter.tv 04:33
1
Политика

Трамп наложил вето на запрет применения военной силы против Ирана

Дональд Трамп в среду наложил вето на резолюцию конгресса США, которая запрещала применение военной силы против Ирана.
РИА Новости 17:26
6
Политика

Путин дал поручение правительству по выходу страны из самоизоляции

Президент России поручил кабмину координировать всю работу по снятию в стране карантинных мероприятий Такое поручение Владимир Путин дал в ходе масштабного совещания по ситуации с коронавирусом.
КМВ Новости 10:34
1
Кино

Бэтмен станет негром

Как сообщает We Got This Covered, студии сейчас разрабатывают проект, главным героем которого должен стать первый чернокожий Бэтмен на большом экране.
Российская газета 08:01
Политика

Чехия усилит защиту дипломатов в Москве после сноса памятника Коневу

Чехия отправит агентов службы безопасности на защиту дипломатов, работающих в Москве.
Lenta.ru 18:51
2
Общество

За санитарией на стройках в Подмосковье проследят «стюарды»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил о том, что на стройках в Подмосковье за соблюдением санитарных норм будут следить специальные стюарды.
РБК 15:09
3
Общество

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Ведомости 11:18
2,7K
Авто

Продажи автомобилей в Великобритании достигли исторического минимума

Количество регистраций новых легковых автомобилей в Великобритании по итогам апреля упало на 97,3% по сравнению с предыдущим годом — до уровня 4 321 автомобиль, 5 мая сообщает пресс-служба Британского общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT).
ИА Красная Весна вчера в 09:24
Авто

Базовая комплектация Geely Coolray появилась в России

Новый кроссовер Geely Coolray, вышедший на российский рынок в трех комплектациях (Luxury, Flagship и Flagship Sport), теперь доступен и в базовой версии Comfort.
Автоновости дня 07:08
72
Игры

Видео: анонсировано дополнение Mortal Kombat 11: Aftermath с Робокопом

Трейлер был опубликован 6 мая на YouTube-канале PlayStation Europe. Релиз нового дополнения состоится 26 мая 2020 года.
REGNUM 11:06
2
Культура

Актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни

Актриса Татьяна Паркина, сыгравшая в фильмах "Красное и черное", "Не могу сказать прощай", ушла из жизни в среду в возрасте 68 лет.
ТАСС 11:07
31
Автоспорт

Квят рассказал, как его увольняли из «Торо Россо»

Чемпионат 12:54
Здоровье

Врач «красной зоны» назвал самую «страшную» особенность COVID-19

Отсутствие реально действующего лечения является самой "страшной" особенностью COVID-19.
РИА Новости 18:03
1
Общество

В ВОЗ оценили показатели смертности от коронавируса в России

Официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в ходе стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» оценила показатели смертности от коронавирусной инфекции в России.
RT на русском 14:21
Происшествия

В США убили изучавшего коронавирус ученого

Газета.Ru 15:52
143
Шоу-бизнес

Екатерина Варнава рассталась со своим женихом

Екатерина Варнава призналась, что рассталась с женихом. Екатерина Варнава и Константин Мякиньков были вместе шесть лет.
Экспресс газета 06:23
15
Здоровье

Онищенко призвал не делать из самоизоляции безумный фетиш

Депутат подчеркнул, что самоизоляция оказывает негативное влияние на здоровье граждан, особенно на психическое, поэтому необходимо постепенно отказываться от ограничений с требованием соблюдать гигиену и дистанцию, передаёт ФАН.
News.ru 09:36
72
Политика

Парламент Ирака одобрил новый состав правительства

Иракский парламент одобрил состав правительства, предложенный кандидатом в премьер-министры Мустафой аль-Каземи, сообщило в ночь на четверг иракское информационное агентство INA.
РИА Новости 18:25
Фигурное катание

Александра Трусова ушла к Евгению Плющенко

Из группы госпожи Тутберидзе одновременно с Трусовой ушел и тренер Сергей Розанов, который также будет работать в академии Евгения Плющенко.
Коммерсантъ 11:01
4
Общество

«Мне очень больно есть»: как выглядит девушка с самыми большими губами

В Интернете все обсуждают новую «звезду» Instagram. Ею стала девушка из Болгарии Андреа Иванова (22).
Peopletalk 04:13
57
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное