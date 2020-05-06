Мужчины тяжелее женщин переносят новую коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, выступая на совещании с российским лидером Владимиром Путиным.

Общество Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным. 2,2K

Происшествия Пять человек погибли в ДТП под Самарой В результате столкновения двух легковушек на трассе в Самарской области погибли пять человек, в том числе ребенок. 1

Общество Дмитрий Киселев назвал россиян «не заслужившими» послабления ограничений Россия пока не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, а значит ее жители не заслуживают послабления ограничительных мер, написал в своем Telegram-канале телеведущий и гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. 21

Общество Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. 842

Политика Путин дал поручение правительству по выходу страны из самоизоляции Президент России поручил кабмину координировать всю работу по снятию в стране карантинных мероприятий Такое поручение Владимир Путин дал в ходе масштабного совещания по ситуации с коронавирусом. 1

Кино Бэтмен станет негром Как сообщает We Got This Covered, студии сейчас разрабатывают проект, главным героем которого должен стать первый чернокожий Бэтмен на большом экране.

Общество За санитарией на стройках в Подмосковье проследят «стюарды» Губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил о том, что на стройках в Подмосковье за соблюдением санитарных норм будут следить специальные стюарды. 3

Авто Продажи автомобилей в Великобритании достигли исторического минимума Количество регистраций новых легковых автомобилей в Великобритании по итогам апреля упало на 97,3% по сравнению с предыдущим годом — до уровня 4 321 автомобиль, 5 мая сообщает пресс-служба Британского общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT).

Авто Базовая комплектация Geely Coolray появилась в России Новый кроссовер Geely Coolray, вышедший на российский рынок в трех комплектациях (Luxury, Flagship и Flagship Sport), теперь доступен и в базовой версии Comfort. 72

Культура Актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни Актриса Татьяна Паркина, сыгравшая в фильмах "Красное и черное", "Не могу сказать прощай", ушла из жизни в среду в возрасте 68 лет. 31

Общество В ВОЗ оценили показатели смертности от коронавируса в России Официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в ходе стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» оценила показатели смертности от коронавирусной инфекции в России.

Шоу-бизнес Екатерина Варнава рассталась со своим женихом Екатерина Варнава призналась, что рассталась с женихом. Екатерина Варнава и Константин Мякиньков были вместе шесть лет. 15

Здоровье Онищенко призвал не делать из самоизоляции безумный фетиш Депутат подчеркнул, что самоизоляция оказывает негативное влияние на здоровье граждан, особенно на психическое, поэтому необходимо постепенно отказываться от ограничений с требованием соблюдать гигиену и дистанцию, передаёт ФАН. 72

Политика Парламент Ирака одобрил новый состав правительства Иракский парламент одобрил состав правительства, предложенный кандидатом в премьер-министры Мустафой аль-Каземи, сообщило в ночь на четверг иракское информационное агентство INA.