Здоровье
ИзвестияМинздрав осудил действия врачей онкоцентра имени Блохина
Как пояснили в пресс-службе ведомства 1 октября, действия докторов являются грубым нарушением врачебной этики. В министерстве требования нового руководства к коллективу назвали «абсолютно обоснованными», отвечающими современным подходам и повышающими качество лечения пациентов.
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Гаджеты
Приложение WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах
Приложение для общения в Сети WhatsApp вскоре перестанет работать на старых версиях ОС различных смартфонов.
7 новостей 30 сентября в 09:58
Экономика
«Думать о том, что Россия не может прожить без нефти — это расизм!»: вышло интервью Дудя с Сергеем Гуриевым
Самый популярный интервьюер России Юрий Дудь выпустил очередной ролик: беседу с бывшим главой Российской экономической школы и главным экономистом Европейского банка реконструкции и развития Сергеем Гуриевым.
Росбалт вчера в 09:58
Армия и оружие
Запущенная КНДР ракета достигла экономической зоны Японии
В среду утром Северная Корея осуществила запуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря.
Российская газета вчера в 19:26
Культура
Волчек попросила труппу «Современника» найти ей помощника
ТАСС вчера в 10:11
Политика
Украина подписала «формулу Штайнмайера»
1. С украинской стороны документ подписал Леонид Кучма Участники контактной группы по Украине поставили подписи под документом с «формулой Штайнмайера».
Lenta.ru вчера в 13:44
Происшествия
Во Владивостоке арматурой насмерть забили кондуктора трамвая
Смерть женщины, работавшей кондуктором в трамвае, наступила в результате побоев, нанесённых ей металлическим прутом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 23:04
Экономика
Минфин ужесточает налогообложение для богатых россиян
Минфин ужесточает налогообложение для состоятельных россиян.
Газета.Ru вчера в 05:49
Армия и оружие
В Сирии испытали российскую С-500
Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru вчера в 21:13
Политика
Глава ФСИН Корниенко ушел в отставку
25 июня 2012 года Корниенко указом президента РФ был назначен директором ФСИН.
Интерфакс вчера в 15:35
Происшествия
Режиссер «Счастливы вместе» прокомментировал арест Натальи Бочкаревой
Режиссер популярного ситкома "Счастливы вместе" Георгий Дронов отреагировал на крайне разнонаправленную информацию, по которой, согласно одной из версий, актриса шоу Наталья Бочкарева была задержана правоохранителями с кокаином.
Российская газета 30 сентября в 03:05
Шоу-бизнес
Заворотнюк сдержит обещание и выступит на телевидении
News.ru вчера в 23:48
Технологии
Минпромторг подпишет контракт на разработку замены Ан-2 в октябре
Контракт с компанией «Байкал-Инжиниринг» на разработку самолёта на замену Ан-2 «Кукурузнику» планируется подписать в первой декаде октября, сообщили в пресс-службе Минпромторга России.
RT на русском вчера в 20:57
Политика
Голландия призвала изучить роль Украины в крушении MH17
Депутаты парламента Нидерландов потребовали от правительства изучить роль Украины в авиакатастрофе с рейсом MH17 в июле 2014 года.
Российская газета вчера в 19:58
Здоровье
В России отзывают препарат от изжоги, который способен вызвать рак
В России срочно отзывают популярный препарат "Ранитидин", который помогает при лечении язвы и изжоги.
Piter.tv вчера в 10:12
Шоу-бизнес
Мария Миронова стала мамой в 46 лет
Актриса родила малыша от своего молодого возлюбленного, которого долгое время скрывала от прессы. Об этом стало известно 30 сентября.
Gazeta.SPb 30 сентября в 20:01
Футбол
Локомотив — Атлетико 0:2
RT на русском вчера в 16:53
Политика
Сергею Чемезову присвоено звание Героя России
Герою России вручается знак особого отличия – медаль «Золотая Звезда» и сопровождающая грамота о присвоении звания.
Ведомости вчера в 17:56
Шоу-бизнес
Кети Топурия опубликовала чувственный снимок с новым возлюбленным
Певица прилюдно призналась в любви новому избраннику и разместила чувственное фото в блоге.
Комсомольская правда вчера в 10:04
Общество
Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету
Российская газета вчера в 23:32
Происшествия
Опубликовано видео задержания подозреваемого в убийстве сотрудника СК
Российская газета вчера в 10:10
Авто
Специалисты рассказали, нужно ли зимой прогревать двигатель в машине
Специалисты рассказали, стоит ли на самом деле греть двигатель зимой.
iReactor вчера в 00:14
Волейбол
Сборная России стартовала с победы на Кубке мира по волейболу
Республика Татарстан вчера в 08:26
Политика
Аксенов потерял должность премьер-министра Крыма
В Крыму были впервые разделены должности главы и премьер-министра республики — ранее эти посты совмещал Сергей Аксенов.
Украина.ру вчера в 06:00
Кино
Вышел первый тизер четвёртого сезона «Очень странных дел»
Игромания.ру вчера в 01:38
Общество
Региональный штат ГИБДД ещё сократят
Уточняется, что соответствующий приказ был подписан МВД №653 24 сентября 2019 г. Штат уменьшат «за счет незамещённых должностей начальствующего состава», то есть будут убраны незанятые вакансии в ряде регионов.
REGNUM вчера в 23:26
Происшествия
В Туве более 50 человек ищут потерявшегося в тайге подростка
ТАСС вчера в 23:29
Политика
Трамп назвал запущенный демократами импичмент госпереворотом
Президент США Дональд Трамп назвал ситуацию с процессом его импичмента, запущенном палатой представителей, госпереворотом.
РБК вчера в 20:45
Здоровье
В подмосковном роддоме на свет появился мальчик весом более 5 кг
Младенец, вес которого при рождении оказался 5,4 килограмма и рост 58 сантиметров появился на свет естественным путем на прошлой неделе 25-го сентября в Балашихинском родильном доме, расположенном на территории микрорайона Саввино.
Ugpressa.ru 28 сентября в 17:18
Политика
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
РИА Новости вчера в 06:18