Здоровье

RT на русскомRT на русскомМинздрав заявил о нарушении врачебной этики онкологами центра Блохина

Как указывается, выступления четырёх врачей НИИ «являются грубым нарушением врачебной этики и деонтологии». Ранее газета «Известия» писала, что детские онкологи обвинили новое руководство центра Блохина в травле, пригрозив своим увольнением.
Читать в источнике
Комментировать849

Подробнее о событии

Конфликт врачей и руководства Центра им. Блохина. Главное

Ведомости09:57

В Минздраве обвинили онкологов центра Блохина в нарушении врачебной этики

РИА Новости05:58

Минздрав занял сторону руководства центра Блохина в конфликте с врачами

РБК06:12

В Минздраве назвали заявления врачей из Института детской онкологии неоправданными

ТАСС05:45

Минздрав заявил о нарушении врачебной этики онкологами центра Блохина

RT на русском05:27

Минздрав обвинил медиков из центра имени Блохина в нарушении врачебной этики

Интерфакс05:26

Минздрав осудил действия врачей онкоцентра имени Блохина

Известия06:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 18:20, Ашберн
Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января

С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском вчера в 07:02
Происшествия

Подполковник МЧС покончил с собой в Подмосковье

В подмосковном Переделкино обнаружено тело заместителя главы специального управления Федеральной противопожарной службы (ФПС) МЧС России подполковника Олега Жукова.
Известия 17:29
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл подали в суд на таблоид

Известия 17:16
Футбол

Главным тренером «Ахмата» назначен Игорь Шалимов

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов возглавит «Ахмат». Об этом сообщил президент футбольного клуба Магомед Даудов.
ТК Звезда вчера в 16:13
Происшествия

Генпрокуратуру вновь попросили расследовать гибель группы Дятлова

Газета.Ru вчера в 08:32
Политика

Порошенко предрек снятие санкций с России из-за «формулы Штайнмайера»

Бывший президент Украины Петр Порошенко высказал мнение, что подписание Киевом «формулы Штайнмайера» приведет к снятию санкций с России.
Известия 15:04
Гаджеты

В России самые дорогие модели нового iPhone уже распроданы

МонаВиста вчера в 06:22
Политика

Контактная группа согласовала формулу Штайнмайера по Донбассу

Участники контактной группы по урегулированию на востоке Украины согласовали формулу Штайнмайера, определяющую порядок вступления в силу закона о предоставлении Донбассу особого статуса.
RT на русском 18:14
Политика

Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване

РИА Новости 06:18
Политика

«Мисс Украина» отказалась давать интервью на украинском

Обладательница титула "Мисс Украина-2019" Маргарита Паша, одержавшая победу в национальном конкурсе красоты, отказалась давать интервью на украинском языке.
Газета.Ru 13:42
Политика

Глава ФСИН Геннадий Корниенко ушел в отставку

25 июня 2012 года Геннадий Корниенко был назначен директором ФСИН по указу президента России.
Газета.Ru 17:27
Технологии

В США разработали систему GPS нового поколения

В США завершили разработку системы спутниковой связи GPS нового поколения под названием OCX, которой занималась компания Raytheon.
Профиль 16:52
Политика

Редактор РИА Новости пожаловался на «БДСМ-курсы» для военкоров в Крыму

Редактор РИА Новости Святослав Павлов подал заявление в Главное военное следственное управление Следственного комитета России о превышении должностных полномочий организаторами курсов экстремальной журналистики «Бастион-2019».
Ридус 17:17
Армия и оружие

МИД России заявил об уничтожении ИГ и «Джебхат ан-Нусры» в Сирии

Группировки «Исламского государства» и «Джебхат ан-Нусры» (обе организации запрещены в РФ) уничтожены в Сирии, в том числе при помощи России, заявил заместитель главы МИД России Сергей Вершинин.
Коммерсантъ вчера в 13:00
Киберспорт

В Dota 2 добавили меню настроек аккаунта

Вечером 1 октября Valve выпустила патч для Dota 2, в которой добавила вкладку «аккаунт» в настройки для привязки номера мобильного телефона.
CyberSport.ru 16:27
Шоу-бизнес

Джастин Бибер показал свадебное фото с Хейли Болдуин

Джастин Бибер поделился первыми фотографиями со своей женой Хейли Бибер в понедельник.
Газета Metro 11:56
Политика

Макрон рассказал о встрече с Олегом Сенцовым

Французский президент Эммануэль Макрон заявил о том, что он провел встречу в Страсбурге с Олегом Сенцовым, ранее освобожденным в рамках взаимного обмена заключенными между Российской Федерацией и Украиной.
Наша версия 10:42
Футбол

Сборная Грузии по регби устроила скандал из-за песни Валерия Меладзе

Актуальные Новости вчера в 08:40
Экономика

Бизнес предложил подключить к взысканию долгов частных приставов

РБК ознакомился с документом, 1 октября он рассматривался в ТПП на совещании с представителями бизнеса, банков, некредитных финансовых организаций и Минюста, рассказали РБК два участника встречи.
РБК 14:38
Культура

Марк Захаров похоронен на Новодевичьем кладбище

Народный артист СССР, художественный руководитель московского театра "Ленком" Марк Захаров похоронен во вторник на Новодевичьем кладбище.
ТАСС 08:43
Здоровье

Врачи назвали первые симптомы рака печени

Три первых симптома появления раковой опухоли в печени человека обозначили врачи-онкологи из Великобритании.
Ugpressa.ru вчера в 00:27
Общество

Анджелина Джоли вышла в свет с детьми на премьеру фильма «Малефисента»

30 сентября в Лос-Анджелесе в кинотеатре El Capitan состоялась мировая премьера фильма Disney «Малефисента: Владычица тьмы».
Летидор 11:58
Здоровье

В Подмосковье родился мальчик весом 5,5 килограмма

В подмосковной Балашихе родился мальчик весом 5,5 килограмма, он отлично себя чувствует и уже уехал с мамой домой, сообщили РИА Новости в Минздраве региона.
РИА Новости 08:11
Кино

Для инцела не существует слова «нет». Радикальные девственники угрожают «Джокеру»

Телеканал 360° 29 сентября в 13:25
Политика

Противники «формулы Штайнмайера» устроили акцию у офиса Зеленского

Акция началась около 21:00 после брифинга Зеленского, который подтвердил согласование «формулы Штайнмайера» в Минске.
РБК 17:14
Армия и оружие

Российская армия получила новые танки Т-90М

Российская армия начала получать модернизированные танки Т-90М, сообщил главком Сухопутных войск России Олег Салюков в интервью газете Вооруженных сил "Красная звезда".
РИА Новости 29 сентября в 17:39
Общество

Пользователи со всего Интернета ищут леопарда на фото

Пользователи социальной сети Twitter и вообще всей Сети пытаются разглядеть леопарда на фото, где хищник замаскировался среди земли, камней и дерева.
Народные новости 29 сентября в 18:01
Происшествия

Прокуратура попросила об условном сроке для Павла Устинова

REGNUM вчера в 04:51
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев год скрывал рождение дочери

Обо всем Сергей Лазарев рассказал Лере Кудрявцевой в рамках шоу «Секрет на миллион».
Gazeta.SPb 29 сентября в 12:59
Футбол

Локомотив — Атлетико 0:2

RT на русском 16:53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное