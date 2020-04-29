Россия пока не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, но прирост новых случаев снижается и ситуация может быть переломлена в ближайшие дни, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.

с чего всё началось

В России прирост случаев новых заболеваний значительно снизился. Да, мы пока, может быть, и не вышли на плато, но если сравнивать, то в начале эпидемии было где-то 27% новых случаев, а сейчас это 5,9% за вчерашний день. Здесь тенденции к тому, что ситуация будет переломлена в ближайшие дни.

В России в ближайшее время ситуация с коронавирусом будет переломлена, несмотря на то, что распространение инфекции в стране еще не достигло плато. Об этом рассказал главный внештатный эпидемиолог Минздрава Сергей Брико в среду, 29 апреля, передает ТАСС.

Минздрав заявил о переломе в ситуации с коронавирусом в ближайшие дни

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