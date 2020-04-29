Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Минздраве заявили о снижении роста заражений коронавирусом

Россия пока не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, но прирост новых случаев снижается и ситуация может быть переломлена в ближайшие дни, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико. "В России ежедневный прирост случаев новых заболеваний значительно снизился.
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В Минздраве заявили о снижении роста заражений коронавирусом

Россия пока не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, но прирост новых случаев снижается и ситуация может быть переломлена в ближайшие дни, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.
РИА Новости07:49

Подробнее о событии

Эпидемиолог Минздрава: Россия пока не вышла на плато, ожидаем перелома

Фонтанка.Ру08:15

Минздрав: Россия пока не вышла на плато по распространению коронавируса

Газета.Ru07:55

Эпидемиолог Минздрава: один инфицированный коронавирусом может заразить до четырех человек

ТАСС07:19

Раскрыты риски заражения коронавирусом от одного инфицированного

Lenta.ru08:09

Минздрав: распространение коронавируса в РФ пока не вышло на плато

News.ru08:08

Минздрав: РФ на плато не вышла, но прирост заболевших COVID-19 снижается

Российская газета08:12

В Минздраве заявили о снижении роста заражений коронавирусом

РИА Новости07:49
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Наука

Назван лучший материал для медицинских масок

МИР 24 08:12
4
Общество

СК начал проверку по факту публикаций о двойном гражданстве Мизулиной

Следственный комитет начал проверку по факту публикаций в ряде СМИ о том, что у сенатора Елены Мизулиной двойное гражданство.
RT на русском 09:25
539
Политика

Кабмин продлил запрет на въезд иностранцев в Россию

Правительство продлило запрет на въезд иностранцев в Россию до улучшения ситуации с коронавирусом.
ТАСС 05:56
221
Общество

Турция объявила о пройденном пике эпидемии коронавируса

Глава Министерства здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что его страна прошла пик эпидемии коронавируса - число вылечившихся пациентов уже вдвое превысило число инфицирований.
Аргументы недели 13:03
Общество

В Китае сказали о последствиях пандемии коронавируса

Жители Китая рассказали, какая обстановка наблюдается в стране после пандемии.
ToDay News Ufa 00:22
54
Происшествия

Полиция Вены оцепила дворец Хофбург из-за угрозы взрыва

Сообщения о заложенной во дворце Хофбург бомбе поступили в полицию Вены, правоохранители проводят эвакуацию.
ФАН 10:46
2
Общество

Бизнесмен Малофеев сообщил о заражении коронавирусом

Бизнесмен Константин Малофеев в эфире телеканала «Царьград» сообщил, что он инфицирован COVID-19.
РБК 13:04
1
Общество

Главред «Эха Москвы» ответил на обвинения в домогательствах

Lenta.ru 06:37
84
Игры

Сюжет NieR Replicant расширят, а геймплей переделают под NieR Automata

Нововведения коснутся и сюжета, где, помимо прочего, появятся новые персонажи — кому-то из них свои голоса подарят уже знакомые по ролям 2B и 9S актёры.
Игромания.ру 06:01
Общество

Минобрнауки: Студенты вузов продолжат учиться дистанционно до 11 мая

Студенты российских вузов продолжат учиться в дистанционном формате до 11 мая.
Агентство Москва 11:53
2
Общество

В Петербурге рассказали о правилах поездок на дачи в соседние регионы

В правительстве Петербурга рассказали, какие правила нужно соблюдать, если жители города хотят отправиться на майские праздники за пределы Ленинградской области.
FlashNord 10:45
26
Общество

Собянин рассказал о порядке продления пропусков

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о необходимости продления цифровых пропусков тем, кто планирует ездить на работу в начале мая.
РИА Новости 12:29
681
Наука

Комета Чурюмова — Герасименко образовалась при скользящем столкновении кометезималей

Астрономы выяснили, что ядро кометы Чурюмова — Герасименко могло образоваться при скользящем прямом столкновении двух кометезималей, между которыми сформировалась перемычка.
N+1 11:07
Экономика

Сбербанк назвал сферы с наибольшим сокращением расходов на зарплаты

Компании малого и среднего бизнеса, работающие в сфере спорта, отдыха и развлечений, сократили расходы на выплату зарплат сотрудникам на 33%, следует из данных Сбербанка на основании информации по транзакциям клиентов за период с 26 марта по 15 апреля в сравнении с докризисным периодом — с 26 февраля по 15 марта.
РБК 10:07
50
Происшествия

В Туле скончался 17-летний подросток с подозрением на коронавирус

28 апреля в больнице скончался 17-летний житель Тулы.
Тульские новости 03:58
43
Происшествия

Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым

Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
Интерфакс 12:16
249
Экономика

Польшу попросили обосновать запрос документов на «Северный поток-2»

Москва, 29 апреля 2020, 14:41 — REGNUM Компания «Газпром» попросила обосновать запрос Польского комитета конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) на документы по строительству газопровода «Северный поток — 2». Об этом говорится в финансовом отчете российской компании, опубликованном 29 апреля на официальном сайте.
REGNUM 07:41
1
Авто

Новый BMW X8 M станет 750-сильным гибридом

В отчете утверждается, что X8 M будет иметь гибридную силовую установку, сочетающую в себе знакомый 4,4-литровый V8 с двойным турбонаддувом BMW и электромотор, увеличивающий мощность на 200 лошадиных сил.
SpeedMe 27 апреля в 17:10
6
Происшествия

В Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса

В Иркутской области местные жители заподозрили нескольких чиновников в поджоге леса, сообщил РИА Новости пресс-секретарь местной прокуратуры Ирина Щербакова.
РИА Новости 00:52
2,3K
Общество

«Роснефть» подаст в суд на Би-би-си из-за статьи о генетическом центре

«Роснефть» подаст в суд на телерадиокомпанию Би-би-си из-за статьи «о создании при участии «Роснефти» генетического центра», говорится в сообщении на сайте компании.
РБК 10:03
245
Здоровье

Омск начнет принимать инфицированных коронавирусом из Якутии

Омская область готовится принять пациентов с коронавирусной инфекцией из Якутии, сообщает в среду региональный оперштаб.
Sibnet Новости 04:23
267
Энергетика

Белоруссия закупила первую партию саудовской нефти

Наша версия 10:28
298
Авто

«АвтоВАЗ» выпустит новое поколение Lada Granta

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» в течение ближайших двух лет выпустит новое поколение модели Lada Granta.
Известия 02:16
Религия

Патриарх Кирилл запретил в служении протодиакона Андрея Кураева

ТАСС 08:31
1,6K
Общество

«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии

Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 20:43
78
Общество

Назван возраст большинства заразившихся коронавирусом в России

В России общее число случаев заражения коронавирусом с начала пандемии приблизилось к 100 тысячам.
Lenta.ru 12:56
Наука

Виталий Зверев: «Вирус блокирует врожденный иммунный ответ»

Ведь известно, что живые вакцины с большей степенью стимулируют врожденный иммунный ответ.
Научная Россия 08:37
1
Общество

Власти Москвы заявили о вынужденном простое 2 млн человек в столице

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в интервью радиостанции «Коммерсантъ FM» заявил, что в результате ограничительных мер в городе удалось сократить число людей на рабочих местах с 7 млн до 2,5–2,6 млн.
РБК 12:44
Общество

В Петербурге вводится масочный режим с 30 апреля

С завтрашнего дня в Петербурге вводится масочный режим. Соответствующие изменения в постановление №121 внес Александр Беглов в среду.
Телеканал Санкт-Петербург 12:31
9
Общество

«Аэрофлот» введет ваучеры взамен отмененных перелетов

Компания "Аэрофлот", несущая убытки из-за отмены сотен рейсов в связи с пандемией коронавируса, предлагает вместо возврата денег за билеты выпустить трехлетние ваучеры - с возможностью их использования при покупке билетов в будущем.
Российская газета 05:32
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Брико Николай Иванович
Российский эпидемиолог, специалист в области профилактики инфекционных болезней и по вакцинопрофилактике. Академик РАН, РАМН, доктор медицинских наук, профессор, врач высшей категории. С 2009 года заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины и с 1986 года заведующий лабораторией по разработке новых технологий эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных болезней Первого МГМУ им. И. М. Сеченова.
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