Коронавирус
РБКМинздрав заявил о планах начать вакцинацию от гриппа в августе
Вакцинация от гриппа в России должна начаться в августе, производство препарата уже идет. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия-24».
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Хоккей
Роднина отреагировала на заявление Панарина о России
Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина.
Газета.Ru 02:52
Здоровье
В Екатеринбурге коронавирус выявили ещё у 190 человек
Екатеринбург, 5 июня 2020, 12:37 — REGNUM Ещё 190 случаев выявления коронавируса выявили в Екатеринбурге за минувшие сутки.
REGNUM вчера в 05:37
Энергетика
Страны ОПЕК договорились продлить сокращение добычи нефти на месяц
Соглашение, которое страны ОПЕК+ заключили в апреле, предполагало сокращение добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае и июне.
РИА Новости 10:19
Армия и оружие
Правительственные силы Ливии ударили по позициям Хафтара у порта Сирт
Газета.Ru 05:00
Происшествия
Семилетняя девочка нацарапала снежинки на 37 машинах на 2,3 млн рублей
Сумма ущерба составляет около 30 тысяч евро, в российском эквиваленте примерно 2,3 млн рублей.
Народные новости 07:38
Шоу-бизнес
Директор Алибасова сообщил о его исчезновении
News.ru 10:51
Музыка
Максим Фадеев показал свою новую подопечную
В своей публикации сам Фадеев тоже отметил, что его новая артистка может кого-то напоминать и назвал ее "знакомым лицом", но тем не менее это - абсолютно новый проект и новое имя в шоу-бизнесе.
Московский Комсомолец вчера в 09:51
Общество
Пресс-секретарь президента Казахстана заразился коронавирусом
Пресс-секретарь президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Берик Уали проинформировал в субботу, что инфицирован коронавирусом нового типа и находится в больнице.
ТАСС 12:59
Игры
В Steam вернулись игры Electronic Arts
В Steam снова вернулись полюбившиеся геймерам игры Electronic Arts. Все новинки предложены с хорошей скидкой после года молчания.
Дни24 вчера в 02:02
Шоу-бизнес
Ксению Собчак раскритиковали в Сети за пост с песней «Убили негра»
Российская телеведущая Ксения Собчак опубликовала в соцсетях пост с отрывком из песни «Убили негра», которую исполнила группа «Запрещенные барабанщики».
iReactor 11:49
Происшествия
На Камчатке умер один из двойняшек, которых морили голодом родители
Один из четырехмесячных двойняшек, которых морили голодом собственные родители на Камчатке, скончался в больнице, сообщает краевое следственное управление СК России.
РИА Новости 03:58
Политика
Глава Египта объявил о новой инициативе по преодолению кризиса в Ливии
Согласно заявлению египетского лидера, инициатива включает в себя равноправное представительство трех регионов в президентском совете, объединение государственных институтов Ливии и принятие конституционной декларации.
BFM.ru 08:44
Здоровье
Диетолог рассказала о самом опасном супе
Известия вчера в 01:04
Общество
Путин: На продвижение русской культуры денег хватит
На продвижение русской культуры и русского языка у государства денег хватит, заявил президент на видеоконференции с деятелями культуры.
Российская газета 08:28
Общество
Власти четырех регионов отказались от Парада Победы 24 июня
Эхо Москвы вчера в 12:03
Космос
Определились первые туристы для полета на МКС на корабле Маска
Взгляд.ру 04 июня в 03:38
Общество
Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия
Москва, 5 июня 2020, 14:42 — REGNUM Телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей супруги Юлии.
REGNUM вчера в 07:42
Культура
Скончалась актриса из сериала «Друзья» Мэри Пэт Глисон
Вечерняя Москва 11:11
Футбол
Переболевший коронавирусом Федун посетил тренировку «Спартака»
РИА Новости 11:49
Здоровье
Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 6,6 миллиона человек, свыше 391 тысячи умерли.
РИА Новости 08:34
Общество
Открывать торговые центры отказались власти в Подмосковье
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что пока ещё рано принимать решение о следующем этапе ослабления ограничительных мер.
Live24 вчера в 15:05
Политика
Путин поправил Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с деятелями культуры в формате видеоконференции поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, рассказывавшего о стоимости нового здания национальной библиотеки республики.
RT на русском 09:59
Авто
Lada признан худшим брендом в мире
Организаторы Фестиваля скорости в Гудвуде представили рейтинг лучших машин, которые выпустили худшие бренды.
32CARS.ru вчера в 06:58
Общество
Платошкина отправили под домашний арест
Суд отправил лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина под домашний арест сроком на два месяца, об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР.
Накануне.Ru 04 июня в 13:47
Шоу-бизнес
Экс-жена Джигарханяна грубо высказалась по поводу смерти Юлии Норкиной
Бывшая супруга актера Армена Джигарханяна пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская прокомментировала кончину Юлии Норкиной, о которой стало известно в минувшую пятницу.
iReactor 05:47
Авто
Названы самые популярные по итогам мая в России автомобили
Специалисты аналитического агентства "АВТОСТАТ" составили ТОП-10 самых продаваемых автомобилей в России по итогам мая.
Тарантас Ньюс 04 июня в 07:28