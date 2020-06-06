Вакцинация от гриппа в России должна начаться в августе, производство препарата уже идет. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия-24».

Минздрав заявил о планах начать вакцинацию от гриппа в августе

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