Коронавирус

РБКРБКМинздрав заявил о планах начать вакцинацию от гриппа в августе

Вакцинация от гриппа в России должна начаться в августе, производство препарата уже идет. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия-24».
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Вакцинация, лекарства онлайн и телемедицина: полная версия интервью Михаила Мурашко

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Мурашко заявил, что вакцинация от гриппа начнется в августе

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Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 13:29, Ашберн
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