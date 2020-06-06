Коронавирус
РБКМинздрав заявил о планах начать вакцинацию от гриппа в августе
Вакцинация от гриппа в России должна начаться в августе, производство препарата уже идет. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия-24».
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Шоу-бизнес
PR-директор сообщил об исчезновении Бари Алибасова
Музыкант и композитор Бари Алибасов пропал и уже несколько дней никто не знает, где он находится, рассказал PR-директор продюсера Вадим Горжанкин.
Аргументы недели 10:39
Игры
Эксклюзивная игра «Bloodborne» от PlayStation может выйти на ПК
В пятницу, 5 июня, стало известно о том, что эксклюзивная игра "Bloodborne" от PlayStation может выйти на ПК.
Piter.tv вчера в 12:58
Политика
Захарова предупредила об ответных мерах на высылку дипломатов из Чехии
За высылкой двух российских дипломатов из Чехии последуют ответные меры.
Известия 17:36
Политика
Помпео предложил РФ помощь в ликвидации разлива топлива в Норильске
«Печально слышать о разливе топлива в Норильске», — написал он.
REGNUM 14:04
Хоккей
Роднина отреагировала на заявление Панарина о России
Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина.
Газета.Ru 02:52
Общество
В Калининградской области откроют бани и фитнес-центры
«С 7 июня снимается запрет на работу библиотек (за исключением читальных залов), проведение индивидуальных и самостоятельных спортивных тренировок и занятий в учреждениях спортивной подготовки для детей и взрослых, физкультурно-оздоровительных комплексах, фитнес-центрах, спортивных клубах, секциях», — говорится в заявлении.
Известия 14:20
Футбол
Клопп объяснил, почему Вернера в «Ливерпуле» не будет
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объяснил, почему нападающий «РБ Лейпцига» Тимо Вернер не перейдёт в клуб.
Евро-футбол.ру 14:18
Религия
Православные христиане отмечают день Святой Троицы
Православная церковь в воскресенье отмечает день Святой Троицы.
ТАСС 17:00
Космос
Эксперт рассказал, стоит ли ждать крупных магнитных бурь в июне
Крупных магнитных бурь в июне ожидать не стоит, они должны достичь максимальной активности примерно через шесть лет.
ФАН вчера в 03:28
Здоровье
Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 6,6 миллиона человек, свыше 391 тысячи умерли.
РИА Новости 08:34
Общество
В работе Telegram произошел сбой
Пользователи мессенджера Telegram по всему миру сообщают о сбое в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector.
Интерфакс 17:35
Политика
Путин распорядился создать национальную базу генетической информации
Президент России Владимир Путин распорядился создать национальную базу генетической информации.
Известия 12:37
Происшествия
В Норильске ПДК вредных веществ в воде превышена в 200 раз
Предельно допустимая концентрация вредных веществ в пробах воды, взятых из загрязненных топливом водоемов в Норильске, превышена в 200 раз.
BFM.ru 05:33
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров ответил на критику со стороны Валерии
Москва, 6 июня 2020, 15:31 — REGNUM Популярный российский музыкант Сергей Шнуров в социальной сети Instagram ответил на критику известной российской певицы Валерии в том, что он «переобулся», требуя помощи шоу-бизнесу.
REGNUM 08:31
Здоровье
В Роспотребнадзоре назвали безопасными занятия спортом в масках
В Роспотребнадзор заявили о безопасности занятий спортом и прогулок в медицинской маске.
Социальные новости 04 июня в 10:50
Общество
Андрей Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин сегодня похоронил свою жену, радиоведущую Юлию Норкину, с которой прожил вместе почти 30 лет.
Аргументы недели 14:06
Культура
В Турции назвали самых популярных за рубежом турецких актеров
Что происходит 12:08
Авто
КамАЗ может выпустить конкурента БелАЗа
«КамАЗ» может пополнить новое семейство К5 гигантским карьерным самосвалом «Самсон» полной массой до 87 тонн и грузоподъемностью 60 тонн.
Автоновости дня 13:58
Космос
Телескоп «Хаббл» помог найти места рождения первых звезд Вселенной
ИА Красная Весна 04 июня в 08:35
Энергетика
Новак прокомментировал исполнение сделки ОПЕК+ за май
Согласно сделке, заключенной в мае, страны-участницы соглашения ОПЕК+ сокращают добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года.
Газета.Ru 16:46
Общество
Воробьев исключил открытие ТЦ в Подмосковье на данном этапе
Ранее, 3 июня, Воробьев объявил, что торговые центры и детские сады откроются, когда будет заметно устойчивое снижение эпидемии коронавируса.
Известия вчера в 14:18
Здоровье
Назван самый вредный для здоровья суп
По мнению диетолога Ирины Торопыгиной, самым вредным супом является солянка.
Mockva.ru 11:55
Футбол
«Бавария» установила новый рекорд результативности в Бундеслиге
После победы над «Байером» (4:2) в 30-м туре чемпионата Германии «Бавария» стала обладателем нового рекорда результативности.
Матч ТВ 11:52
Фигурное катание
Туктамышева в Instagram исполнила горячий танец
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в своем Instagram-аккаунте поделилась с подписчиками своим зажигательным танцем .
РИА Новости 13:55
Политика
Ветеран ВОВ в ответ на оскорбления Навального: Господин очень рискует
Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Латоха в своем видеообращении ответил на оскорбления оппозиционера Алексея Навального, сравнив его с генералом Андреем Власовым, который во время войны перешел на сторону гитлеровской Германии.
Трудовая слава (Хезмәт даны) 12:32
Политика
Помпео сравнил Китай с фашистской Германией из-за ситуации с Гонконгом
Госсекретарь США Майк Помпео сравнил то, как КНР действует в отношении Гонконга, с тем, как нарушала обещания, данные европейцам, фашистская Германия.
РИА Новости 16:46
Экономика
ВТБ зафиксировал рост трат москвичей в ТЦ на 80% после их открытия
Москвичи с 1 июня удвоили траты в торговых центрах, которые в тот день возобновили работу после двухмесячного простоя, посчитали в ВТБ по данным своей сети терминалов для оплаты картами (занимает второе место в стране).
РБК вчера в 06:22
Политика
Путин поправил Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с деятелями культуры в формате видеоконференции поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, рассказывавшего о стоимости нового здания национальной библиотеки республики.
RT на русском 09:59