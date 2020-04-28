Коронавирус
RT на русскомМинздрав заявил о риске поражения мозга при заболевании коронавирусом
Новый коронавирус SARS-CoV-2 при распространении по организму может поражать головной мозг, а изменение обоняния на ранних стадиях заболевания может говорить о поражении центральной нервной системы (ЦНС). Об этом говорится в рекомендациях Минздрава России, опубликованных на сайте министерства.
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с чего всё началось
«Установлено, что диссеминация (распространение — прим. ред.) SARS-CoV-2 из системного кровотока или через пластинку решетчатой кости (Lamina cribrosa) может привести к поражению головного мозга», — сказано в документе.Телеканал 360°08:24
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О развитии тяжелой формы новой коронавирусной инфекции может свидетельствовать одышка.
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Политика
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Количество исследований на коронавирус в России выросло за последнее время в 60 раз.
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Общество
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Более 270 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и 40 заключенных заразились коронавирусом.
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Авто
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Сбербанк сообщил о запуске мобильного приложение для поиска, купли и продажи новых и подержанных автомобилей у физических и юридических лиц, а также для оформления автокредита и страхования машин.
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В древности на Марсе могли сходить огромные ледяные лавины, выяснили ученые.
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Сегодня, 28 апреля, президент Владимир Путин выступит с очередным обращением к россиянам.
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