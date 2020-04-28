с чего всё началось

Новый коронавирус SARS-CoV-2 при распространении по организму может поражать головной мозг, а изменение обоняния на ранних стадиях заболевания может говорить о поражении центральной нервной системы (ЦНС). Об этом говорится в рекомендациях Минздрава России, опубликованных на сайте министерства.

Минздрав заявил о риске поражения мозга при заболевании коронавирусом

Происшествия Верховный суд Коми оставил Николая Цхадая под стражей Сыктывкарский городской суд 18 марта в очередной раз продлил Цхадая содержание под стражей.

Политика Киев отозвал назначение Саакашвили вице-премьером Украины Кабмин Украины отозвал из Верховной рады представление о назначении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером страны по реформам, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ. 168

Общество Совфед оценит этичность обращения Нарусовой в Верховный суд Глава подкомитета Совета Федерации по этике, зампред комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Мамедов сообщил 27 апреля, что сообщения об обращении сенатора от Республики Тыва Людмилы Нарусовой в Верховный суд непременно проверят. 341

Общество Исследователи нашли на дне Черного моря теплоход «Армения» В Русском географическом обществе агентству ТАСС рассказали, что еще в 2017 году обнаружили в этом районе магнитную аномалию. 212

Технологии Индийские врачи обнаружили десять подтипов нового коронавируса Новый коронавирус мутировал в 10 различных типов, один из которых - A2a - почти заменил все остальные, чтобы стать доминирующим в разных географических регионах, говорится в исследовании индийских медиков, сообщает Times of India. 1

Общество Трубоукладчик «Академик Черский» снова сменил курс Главный претендент на достройку газопровода "Северный поток-2", трубоукладчик "Академик Черский", вновь изменил порт прибытия, теперь им обозначен порт Находка, из которого судно вышло в феврале. 3K

Здоровье ГП вынесла предостережение мэру Екатеринбурга из-за очагов COVID-19 Заместитель Генерального прокурора РФ Игорь Ткачев направил главе Екатеринбурга Александру Высокинскому предостережение из-за массового заражения коронавирусом врачей и пациентов в городских больницах, сообщается на сайте управления Генпрокуратуры по УрФО. 39

Политика Путин заявил о росте количества исследований на коронавирус Количество исследований на коронавирус в России выросло за последнее время в 60 раз.

Авто Сбербанк запускает маркетплейс «СберАвто» Сбербанк сообщил о запуске мобильного приложение для поиска, купли и продажи новых и подержанных автомобилей у физических и юридических лиц, а также для оформления автокредита и страхования машин.

Общество Во Владимирской области введут цифровые пропуска "Утвержден порядок оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по Владимирской области в период действия режима повышенной готовности", - говорится в сообщении. 77

Космос На Марсе заметили следы ледяных лавин В древности на Марсе могли сходить огромные ледяные лавины, выяснили ученые.

Энергетика Польша пригрозила арестом зарубежных активов «Газпрома» Польша намерена добиваться от "Газпрома" исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору о ценах на поставляемый газ и готова, к примеру, просить об аресте активов, связанных с проектом "Северный поток-2", заявил изданию Wprost замминистра госактивов Януш Ковальски. 1,3K

Энергетика Мировая нефть продолжила падение С начала торгов во вторник, 28 апреля, стоимость нефти на мировых рынках продолжила падение. 313

Происшествия ГБР Украины завершило расследование дела Пашинского Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) Украины завершили досудебное расследование по делу о нанесении бывшим депутатом Верховной Рады Сергеем Пашинским тяжких телесных повреждений гражданину и предоставили доступ стороне защиты.

Происшествия В Норвегии задержали миллионера, чья жена исчезла в 2018 году В Осло задержали миллионера Тома Хагена, таинственное исчезновение жены которого полтора года назад стало одним из самых обсуждаемых преступлений, сообщила норвежская газета VG.