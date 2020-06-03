Коронавирус
Газета.RuЭпидемиологический процесс в ряде российских регионов остается тяжелым
"Эпидемиологический процесс все-таки в некоторых регионах страны остается достаточно напряженным", - отметил министр. Мурашко добавил, что федеральные клиники в том числе продолжают оказывать помощь больным с коронавирусом.
Читать в источнике
Оценить25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 19:44, Ашберн
Политика
Публикуем бюллетень для голосования по поправкам к Конституции
Как сообщает ТАСС, Центральная избирательная комиссия согласовала общий вид бюллетеня для проведения всероссийского голосования о внесении поправок в Конституцию РФ.
Калужские новости вчера в 06:52
Фигурное катание
Траньков: у Тарасовой и Морозова есть проблемы личного характера
Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Максим Траньков рассказал о проблемах Евгении Тарасовой и Владимира Морозова.
РИА Новости 08:35
Армия и оружие
Военные помогут восстановить железную дорогу в Мурманской области
Военнослужащие помогут восстановить железную дорогу в Мурманской области. Об этом сообщили журналисты из "Российской газеты".
Piter.tv 03:20
Наука
Медики назвали признак, предсказывающий тяжесть течения коронавируса
В ходе новой работы медики обнаружили 27 биомаркеров, которые могут присутствовать у пациентов с COVID-19 - в зависимости от тяжести симптомов заболевания.
Российская газета 00:48
Общество
В России открылся первый мебельный магазин датского конкурента IKEA
Датский ретейлер мебели и товаров для дома JYSK сообщил об открытии в Москве своего первого магазина.
Москва 24 08:29
Происшествия
Посольство США в Афинах забросали коктейлями Молотова
Российская газета 15:31
Энергетика
«Газпром» обжаловал решение суда о снижении цен на газ для Польши
«Газпром» опротестовал решение Стокгольмского арбитража по спору о ценах на газ для Польши.
BFM.ru вчера в 12:19
Происшествия
Создателя бренда «Довгань» объявили в международный розыск
Создателя брендов «Довгань» и «Смак» Германа Лиллевяли, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, объявили в международный розыск, сообщили РБК в пресс-службе Хорошевского суда Москвы.
РБК 04:56
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Футбол
Мини-турнир Лиги чемпионов может пройти в России
По информации источника, УЕФА рассматривает варианты, при которых принимающая сторона сможет выделить четыре стадиона в радиусе 100 км. Германия мини-турнир Лиги чемпионов провести готова.
Газета.Ru 18:23
Наука
В геноме SARS-CoV-2 нашли фрагмент белка человека
Биоинформатики из Кембриджа, пользуясь искусственным интеллектом, разыскали в генетической последовательности SARS-CoV-2 вставку из восьми аминокислот, которая идентична такому же фрагменту в одном из важных белков человека.
Известия 19:00
Экономика
Прожиточный минимум в России вырос на 2,2%
Прожиточный минимум в России вырос на 2,2 % по сравнению с 2019 годом.
Газета.Ru 11:09
Происшествия
Россиянка умерла после пластической операции в частной клинике
Следствие возбудило уголовное дело по факту смерти россиянки после пластической операции в частной клинике.
Lenta.ru 15:54
Происшествия
Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали
ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru 02:32
Здоровье
Смертность от коронавируса и обычного гриппа сравнил Онищенко
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко на пресс-конференции НСН сравнил смертность от COVID-19 и гриппа в стране.
Live24 07:47
Общество
В Российской венчурной компании прошли обыски
Следователи провели обыск и изучили документы в офисе Российской венчурной компании (РВК), сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
РИА Новости 06:55
Футбол
«Бешикташ» отклонил первое предложение ЦСКА по Ларину
«Бешикташ» отклонил предложение московского ЦСКА в размере одного миллиона евро по нападающему сборной Канады Кайлу Ларину, сообщает Niewsblad.
LiveSport.ru 02:28
Экономика
Экономист Белоусов оценил возможность отказа от нацпроектов
«Очевидно, что экстраординарная ситуация, связанная с эпидемией коронавируса, оказала серьезное влияние на процесс реализации национальных проектов, поэтому также прошу вас подготовить предложения по их уточнению», — заявил он на совещании с членами кабмина.
Известия 17:30
Общество
Кадыров порассуждал о вреде вышек 5G и чипировании
Глава Чечни Рамзан Кадыров порассуждал о вреде вышек 5G и чипировании в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 18:36
Общество
МЧС впервые комплексно проверит системы оповещения по всей России
Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут на всей территории России в октябре этого года, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости 02:34
Общество
Сенатор Керимов подал иск к «Ведомостям», «Версии» и Forbes
Анастасия Игошина, пресс-секретарь Гагаринского суда, сообщила, что в суд поступил иск к АО «Бизнес Ньюс Медиа», ООО «Версия», АО «АС Рус Медиа».
RuNews24.ru 06:41
Политика
Трамп высказался за присутствие России в G7
Президент США Дональд Трамп высказался о присутствии России в G7 в интервью Fox News Radio.
Газета.Ru 10:05
Интернет
Google хотят оштрафовать на $5 млрд за незаконный сбор данных
По данным жалобы, компания собирает личные данные посредством сервиса для создания статистики посещения интернет-сайтов Google Analytics, менеджера рекламы Google Ad Manager и других приложений, установленных на смартфонах, даже когда просмотр сайтов ведется в анонимном режиме, пишет Reuters.
RuNews24.ru 06:04
Здоровье
18 новых случаев коронавируса выявлено в Амурской области
2 июня в Амурской области подтверждено 18 новых случаев коронавируса: восемь - в Благовещенске, пять - в Свободном, два - в Райчихинске, по одному - в Белогорске, Благовещенском и Михайловском районах.
Телепорт вчера в 02:32
Спорт
Дубов обыграл Накамуру в армагеддоне и выиграл онлайн-турнир по рапиду
Российский шахматист Даниил Дубов победил американца Хикару Накамуру в третьем финальном матче и выиграл онлайн-турнир по рапиду.
РИА Новости 13:23
Происшествия
В Индии заживо похороненный мужчина сам выбрался из могилы
Shraibikus News 07:06
Хоккей
«Ак Барс» занял третье место в рейтинге лучших хоккейных клубов Европы
Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» занял третье место в рейтинге лучших клубов Европы. Об этом сообщает хоккейный портал HockeyArchives.
Татар-информ 08:50
Политика
Почти 200 муниципальных депутатов подписали обращение против поправок в Конституцию
192 муниципальных депутатов из 26 регионов России подписали открытое письмо против поправок в Конституцию.
Дождь 11:57
Экономика
Сбербанк отменил «банковский роуминг» по всей стране
Закон об отмене "банковского роуминга", который предусматривает отмену комиссии за межрегиональные переводы между счетами граждан в одном банке, вступает в силу только в июне.
ТАСС 01 июня в 17:00