Коронавирус

Газета.RuГазета.RuЭпидемиологический процесс в ряде российских регионов остается тяжелым

"Эпидемиологический процесс все-таки в некоторых регионах страны остается достаточно напряженным", - отметил министр. Мурашко добавил, что федеральные клиники в том числе продолжают оказывать помощь больным с коронавирусом.
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Минздрав заявил о сложном эпидемиологическом процессе в ряде регионов

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