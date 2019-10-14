Здоровье
РИА НовостиМинздрав заявил о снижении смертности от алкоголя
"Проведенный анализ показывает, что на протяжении последних 10 лет показатель общей смертности, а также смертности от внешних причин и смертности от алкоголь-ассоциированных заболеваний имеет стойкую тенденцию к снижению",- подчеркнули в министерстве.
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с чего всё началось
Смертность от причин, связанных с алкоголем, снизилась с 2010 года на 30% и по результатам 2018 года составила 33,2 случая на 100 тысяч населения, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.РИА Новости16:42
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