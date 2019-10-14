Здоровье
РИА НовостиМинздрав заявил о снижении смертности от алкоголя
"Проведенный анализ показывает, что на протяжении последних 10 лет показатель общей смертности, а также смертности от внешних причин и смертности от алкоголь-ассоциированных заболеваний имеет стойкую тенденцию к снижению",- подчеркнули в министерстве.
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с чего всё началось
Смертность от причин, связанных с алкоголем, снизилась с 2010 года на 30% и по результатам 2018 года составила 33,2 случая на 100 тысяч населения, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.РИА Новостивчера в 16:42
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Орешкин рассказал о дедолларизации торговли России с ЕС
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В Москве женщина 20 минут держала за руку выпавшую из окна соседку
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Православные верующие празднуют Покров
14 октября православные верующие отмечают праздник Покрова Божией Матери.
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Жители Екатеринбурга отдали свои голоса за строительство храма Святой Екатерины на месте бывшего Приборостроительного завода.
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Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook призвал украинцев во время митингов, которые намечены на День защитника Украины, 14 октября, не поддаваться на провокации, чтобы не создавать «картинку для российского телевидения».
РБК вчера в 20:52
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Модрич получил травму в матче сборных Хорватии и Уэльса
Полузащитник сборной Хорватии и мадридского "Реала" Лука Модрич получил травму в матче отборочного этапа чемпионата Европы - 2020 против национальной команды Уэльса, передает AS.
Газета.Ru вчера в 20:30
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Пойманный на Кипре алтайский насильник был героем видеоблога
Алтапресс вчера в 04:51
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СМИ узнали о визите премьера Украины на концерт с участием неонацистов
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил мероприятие, на котором выступала ультраправая рок-группа "Сокира Перуна".
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В Конституционном суде жестко раскритиковали российские вузы
Судья Конституционного суда РФ Константин Арановский обрушился с критикой на систему высшего образования в России и высказал недоверие в отношении дипломов российских вузов.
URA.Ru вчера в 22:20
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Газзаев высказался по поводу своего возвращения к тренерской работе
Заместитель председателя комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи, бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев прокомментировал слухи о своём назначении на пост наставника московского «Динамо».
RT на русском 11 октября в 07:42
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Опубликовано фото ноги Петрова после фола игрока Кипра
Нога Сергея Петрова после фола кипрского футболиста Лаифиса pic.twitter.com/Z69EcEWi4B— Сборная России (@TeamRussia) October 13, 2019 Ранее сборная показала, как готовилась ко встрече с киприотами.
Soccer.ru вчера в 12:58
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Господин Савченков уточнил, что банки уже открыли АПРИ "Флай Плэнинг" три кредитные линии на сумму до 2,5 млрд руб. В раскрытии информации АПРИ "Фрай Плэнинг" среди крупнейших совладельцев называются ООО "Ок-финанс" (21,05%), Александр Букреев (16,84%) и Сергей Володарчук (10,52%).
Коммерсантъ вчера в 18:59
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Сенатор прокомментировал призыв МИД Украины «дожать Россию»
Как ранее писал News.ru, сенатор Алексей Пушков посоветовал властям Украины сначала разобраться со своими националистами, прежде чем просить Европу «дожать» Россию по Донбассу.
News.ru 12 октября в 14:23
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Выходец с Кавказа убит в Киеве
Убитый - 33-летний выходец с Кавказа Арслан Гусейнов, который является противником российских властей, сообщил бывший нардеп Украины Игорь Мосийчук.
Кавказский узел вчера в 21:09
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Фею-крестную в новой «Золушке» сыграет темнокожий гей
В новом мюзикле «Золушка» роль феи-крестной исполнит американский актер, открытый гей Билли Портер.
Взгляд.ру 11 октября в 10:36
Экономика
Кадастровую оценку обещают приблизить к гражданам
Эксперты же полагают, что отказ от установления кадастровой стоимости в размере рыночной через суд, напротив, подрывает интересы граждан и бизнеса, а также видят в документе механизм для постепенного огосударствления оценочной деятельности в целом.
Коммерсантъ 10 октября в 19:04
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В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото
В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.
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В Роструде рассказали о двойной оплате работы в праздники
Работодатель должен оплатить работу в нерабочий праздничный день в двойном размере или предоставить день отдыха, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роструда.
РИА Новости вчера в 20:34
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АиФ Удмуртия вчера в 22:19
Политика
Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку
Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.
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