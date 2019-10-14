Смертность от причин, связанных с алкоголем, снизилась с 2010 года на 30% и по результатам 2018 года составила 33,2 случая на 100 тысяч населения, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.

с чего всё началось

За последние десять лет смертность в России от причин, связанных с алкоголем, снизилась на 30% и составила 33,2 случая на 100 тыс. человек, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

В России за 10 лет смертность из-за алкоголя снизилась на 30%

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