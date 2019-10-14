Здоровье

КоммерсантъКоммерсантъВ России за 10 лет смертность из-за алкоголя снизилась на 30%

За последние десять лет смертность в России от причин, связанных с алкоголем, снизилась на 30% и составила 33,2 случая на 100 тыс. человек, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Читать в источнике
Комментировать31
с чего всё началось

Минздрав заявил о снижении смертности от алкоголя

Смертность от причин, связанных с алкоголем, снизилась с 2010 года на 30% и по результатам 2018 года составила 33,2 случая на 100 тысяч населения, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
РИА Новостивчера в 16:42

Подробнее о событии

Минздрав заявил о снижении на 30% смертности россиян из-за алкоголя

РБКвчера в 18:09

Рак отнимает у человечества более 225 млн лет жизни в год

Коммерсантъвчера в 18:59

В Минздраве сообщили о снижении смертности россиян от причин, связанных с алкоголем

ТАССвчера в 16:48

В России число смертей от алкоголя снизилось на 30 процентов

Вести.Ruвчера в 17:00

Смертность в России от отравления алкоголем выросла

Интерфаксвчера в 16:50

В Минздраве сообщили о снижении смертности россиян от алкоголя на 30%

RT на русскомвчера в 17:23

Минздрав заявил о снижении смертности от алкоголя

РИА Новостивчера в 16:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 01:38, Ашберн
Общество

В Роструде напомнили о двойной оплате работы в праздники

В Роструде подчеркнули, что привлекать к работе в выходные и праздники можно только в исключительных случаях.
Известия 00:40
Авто

В Сети показали «Ниву» с дизельным двигателем Peugeot XUD-9L

Под капотом «ВАЗ-21215» располагался 1,9-литровый дизель Peugeot XUD-9L, способный в паре с 5-ступенчатой трансмиссией генерировать мощность в 63 л. с. Чтобы установить французский агрегат, работающий на тяжелом топливе, специалистам «Ладаэкспорта» пришлось изготовить порядка сотни оригинальных деталей.
Letnews.ru вчера в 10:29
Политика

Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России

Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 20:18
Армия и оружие

Сирийские войска начали переброску на курдские территории

Военное дело вчера в 23:10
Здоровье

У пожаловавшейся на слабость москвички нашли опухоль диаметром 50 см

"В ходе вмешательства выяснилось, что опухоль размерами 50 х 40 см исходила из правого яичника, а матка была увеличена размерами до 14 недель условной беременности за счет миоматозных узлов", – рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе департамента здравоохранения.
Москва 24 вчера в 12:23
Транспорт

Новый терминал аэропорта в Хабаровске принял первый регулярный рейс

Новый терминал хабаровского аэропорта принял первый регулярный рейс. Им стал борт из Москвы, передает агентство ТАСС.
МИР 24 вчера в 23:26
Политика

Подмосковные власти приостановили выдачу земли под рекультивацию «Ядрово»

Если власти не согласуют выделение земли под рекультивацию, подрядчика могут наказать за нелегальную деятельность, заявил РБК Конопко.
РБК 00:00
Религия

Православные верующие празднуют Покров

14 октября православные верующие отмечают праздник Покрова Божией Матери.
Вести.Ru вчера в 18:32
Шоу-бизнес

Анна Михалкова поделилась снимком 18-летнего красавца-сына

Актриса Анна Михалкова в Instagram опубликовала снимок своего младшего сына Сергея. Молодому человеку сейчас 18 лет.
Телепрограмма вчера в 23:52
Политика

Российский МИД обвинил США в попытках подорвать работу ООН

Задолженность США перед бюджетом ООН свидетельствует о попытках подорвать работу организации, считают в МИД России.
РИА Новости вчера в 03:47
Общество

В России завершается переход на цифровое вещание

Вести.Ru 01:00
Космос

Определен возраст льда на лунных полюсах

Goroday.ru 12 октября в 20:13
Транспорт

Движение поездов восстановили на «красной» ветке метро Москвы

Ранее сообщалось на «красной» ветке нет движения поездов между станциями «Юго-Западная» и «Коммунарка».
Известия 00:52
Спорт

Девушка исполнила откровенный танец во время матча НХЛ, видео

Во время танца от девушки некоторые буквально не могли оторвать глаз, но в интернете поступок незнакомки осудили.
Чемпионат вчера в 13:15
Политика

О противоречивом эффекте санкций против России рассказали немецкие СМИ

Согласно исследованию Маттье Крозе из Линнаньского университета в Гонконге и Юлианы Хинца из Кильского института мировой экономики, Россия несет около половины убытков от санкций со стороны западных стран.
Газета.Ru 00:37
Происшествия

Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии увеличилось до 40

В Японии жертвами обрушившегося на страну мощного тайфуна «Хагибис» стали 40 человек, еще 189 пострадали, сообщает 14 октября NHK.
REGNUM 01:23
Армия и оружие

Путин уверен, что холодной войны не будет

Президент России Владимир Путин надеется, что до второй холодной войны дело не дойдет.
Телеканал 360° вчера в 09:26
Армия и оружие

В США назвали основную цель России в случае глобальной войны

В случае возникновения глобального военного конфликта немецкий город Бремерхафен, вероятнее всего, станет главной целью российской атомной подлодки проекта "Ясень", предположил экс-сотрудник программы международной безопасности в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне Эндрю Метрик.
Газета.Ru вчера в 03:46
Экономика

Товарооборот России и Китая с января по сентябрь вырос на 3,7%

Товарооборот между Россией и Китаем с января по сентябрь включительно увеличился в годовом исчислении на 3,7%, до $80,13 млрд.
ТАСС вчера в 23:39
Общество

Судья КС раскритиковал систему российского высшего образования

Судья Конституционного суда (КС) Константин Арановский раскритиковал систему высшего образования в России и выказал недоверие дипломам отечественных вузов.
РБК 01:21
Единоборства

Дмитрий Бивол успешно защитил титул WBA

Россиянин Дмитрий Бивол провел успешную защиту титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелой весовой категории.
Вести.Ru 12 октября в 23:50
Наука

Нобелевский лауреат назвал главные причины развития рака

Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+.
REGNUM вчера в 08:44
Футбол

Россия обыграла Кипр и досрочно вышла на ЧЕ-2020

Сборная России по футболу обыграла команду из Кипра со счетом 5:0 и досрочно вышла в групповой этап чемпионата Европы-2020.
Известия вчера в 14:19
Здоровье

Ученые объяснили, как употребление салатов может довести до инсульта

Зарубежные исследователи на протяжении 18 лет наблюдали за питанием 50 тысяч добровольцев и сделали вывод, что отказ от мясного повышает риск геморрагического инсульта (на 43%) - смертельно опасного состояния.
Народные новости 01:11
Происшествия

Пропавшая в Екатеринбурге девушка продавала машину ради ипотеки

REGNUM 12 октября в 10:40
Общество

В США найдена рыба, способная жить даже без воды

В США обнаружены рыбы-змееголовы, которые способны жить не в воде, а дышать обычным воздухом. Об этом сообщили в "РИА Новостях".
Piter.tv вчера в 06:02
Спорт

Российские гимнасты заняли второе место в медальном зачете ЧМ

Первое место в зачете заняла национальная команда США. В ее активе пять золотых, две серебряные и одна бронзовая награда.
Газета.Ru вчера в 11:13
Музыка

Шнуров рассказал о планах после прощальных гастролей «Ленинграда»

В субботу, 12 октября, группа "Ленинград" дала последний концерт прощального тура в Санкт Петербурге, после которого лидер коллектива Сергей Шнуров "вздохнул спокойно" и рассказал, чем займется после окончания гастрольной деятельности.
Газета.Ru вчера в 04:59
Происшествия

В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой

В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.
RT на русском вчера в 11:15
Общество

В Екатеринбурге проходит опрос о месте для храма Святой Екатерины

Коммерсантъ вчера в 03:56
Как работают Яндекс.Новости?
Главное