Здоровье

ИзвестияИзвестияМинздрав заявил о снижении смертности от алкоголя в России

Смертность от причин, связанных с употреблением спиртного, снизилась в России с 2010 года на 30% и по результатам 2018 года составила 33,2 случая на 100 тыс. человек. Такие данные в воскресенье, 13 октября, приводит пресс-служба Минздрава РФ.
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Минздрав заявил о снижении смертности от алкоголя

"За период с 2010 года показатель смертности от алкоголь-ассоциированных причин снизился на 30,1% (с 47,5 на 100 тысяч населения), а с 2016 года снизился на 13,5% (с 38,4 на 100 тысяч населения), и по результатам 2018 года составил 33,2 на 100 тысяч населения",- говорится в сообщении.
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