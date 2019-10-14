Смертность от причин, связанных с алкоголем, снизилась с 2010 года на 30% и по результатам 2018 года составила 33,2 случая на 100 тысяч населения, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.

с чего всё началось

Смертность от причин, связанных с употреблением спиртного, снизилась в России с 2010 года на 30% и по результатам 2018 года составила 33,2 случая на 100 тыс. человек. Такие данные в воскресенье, 13 октября, приводит пресс-служба Минздрава РФ.

Минздрав заявил о снижении смертности от алкоголя в России

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