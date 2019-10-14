Здоровье

RT на русскомRT на русскомВ Минздраве сообщили о снижении смертности россиян от алкоголя на 30%

«За период с 2010 года показатель смертности от алкоголь-ассоциированных причин снизился на 30,1% с 47,5 на 100 тыс. населения, а с 2016 года снизился на 13,5% с 38,4 на 100 тыс. населения и по результатам 2018 года составил 33,2 на 100 тыс. населения», — приводит РИА Новости сообщение.
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с чего всё началось

Минздрав заявил о снижении смертности от алкоголя

"За период с 2010 года показатель смертности от алкоголь-ассоциированных причин снизился на 30,1% (с 47,5 на 100 тысяч населения), а с 2016 года снизился на 13,5% (с 38,4 на 100 тысяч населения), и по результатам 2018 года составил 33,2 на 100 тысяч населения",- говорится в сообщении.
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