Общество

REGNUMREGNUMМинздрав сообщил о трудностях с тестированием вакцины от коронавируса

Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 февраля, об этом заявил замминистра здравоохранения Сергей Краевой.
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В России придумали способ получить живой штамм коронавируса для вакцины

Lenta.ru03:40

Стало известно, что тормозит создание вакцины от коронавируса в России

Телеканал 360°04:03

В Минздраве заявили об отсутствии у России штамма коронавируса

Известия03:53

В Минздраве заявили, что отсутствие у России штамма коронавируса тормозит создание вакцины

ТАСС02:41

Минздрав сообщил о трудностях с тестированием вакцины от коронавируса

РБК04:12

Минздрав заявил об отсутствии у России живого штамма коронавируса

RT на русском02:38

Минздрав сообщил о трудностях с тестированием вакцины от коронавируса

REGNUM02:25
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Политика

Назвавший избирателей «терпилами» кировский депутат вышел из ЕР

Депутат гордумы Яранска Кировской области Дмитрий Епифанов, назвавший избирателей "терпилами", добровольно вышел из "Единой России", сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального отделения партии.
РИА Новости 06:54
Политика

Путин заявил о нежелании «погрязнуть» в поправках к Конституции

Президент России Владимир Путин в ходе беседы с представителями общественности в Череповце заявил, что чем шире будет дискуссия о поправках в Конституцию, тем более народным будет Основной закон.
РБК 07:07
Общество

«Грустный» Киану Ривз изображен в украинском учебнике истории

REGNUM 03:49
Культура

Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале

На Первом канале с 10 февраля начнет выходить ежедневное вечернее шоу "Док-Ток", его ведущими станут Ксения Собчак и Александр Гордон, сообщили в пресс-службе вещателя.
РИА Новости вчера в 22:18
Происшествия

Адвокат заявил, что фигуранту дела Голунова угрожают сотрудники ФСБ

Бывший полицейский Денис Коновалов, арестованный по делу о фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова, пожаловался адвокатам на угрозы со стороны сотрудников УСБ и ФСБ, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Коврижкин.
РИА Новости 06:36
Наука

Ученые предложили технологию, которая может снизить стоимость высокоэффективных солнечных батарей

Naked Science 05:36
Экономика

Лукашенко заявил о готовности Минска покупать нефть у Москвы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов покупать у России нефть по мировым ценам, однако в Москве, по его словам, настаивают на существенных премиях сверх этого.
RT на русском 05:50
Общество

В Норвегии не пустили на фестиваль ансамбль Северного флота РФ

Ансамбль должен был принять участие в фестивале Barents Spektakel в городе Киркенес.
Интерфакс 05:53
Происшествия

Экс-полковника Захарченко поместили в штрафной изолятор за драку

Известия 06:15
Политика

Посол Франции на Украине выступил против попыток ставить Россию в угол

Как отметил дипломат, дистанция от России не была хорошей тактикой и стратегией.
RT на русском 06:16
Авто

«АвтоВАЗ» выпустил обновленный Lada Largus

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к тестовой сборке обновленных универсалов и фургонов Largus.
Известия вчера в 04:01
Политика

Первый самолёт ВКС России вылетел за россиянами в Ухань

«Первый самолёт Воздушно-космических сил России вылетел с аэродрома Восточного военного округа для эвакуации российских граждан из города Ухань Китайской Народной Республики», — говорится в сообщении Минобороны.
RT на русском 04:20
Общество

В Одессе демонтировали последний барельеф маршалу Жукову

Последний барельеф маршалу Георгию Жукову демонтировали в Одессе, сообщает во вторник издание "Думская".
РИА Новости 05:46
Политика

Путин пожелал Китаю выйти с честью из ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что КНР удастся с честью выйти из ситуации с коронавирусом.
News.ru 07:47
Экономика

Авиабилеты за рубеж подорожают с 5 февраля

В понедельник, 3 февраля, доллар США поднялся выше 64 рублей впервые с 4 декабря. Официальный курс евро вырос до 70,79 рублей.
Интерфакс 04:51
Происшествия

В Москве арестовали порнописателя, который насиловал жену и ребенка

В Москве заключен под стражу писатель, который подозревается в сексуальном насилии над супругой и ребенком.
Вести.Ru 07:21
Шоу-бизнес

Актриса Милла Йовович в третий раз стала мамой

Актриса Милла Йовович в третий раз стала мамой. Радостной новостью поделилась дочь 44-летней звезды Эва.
Газета Metro вчера в 02:30
Экономика

Россия оказалась в тройке лидеров по дешевизне бензина в Европе

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина.
BFM.ru вчера в 06:21
Шоу-бизнес

Ирина Шейк и Брэдли Купер впервые после расставания появились вместе

Американский актёр Брэдли Купер и российская модель Ирина Шейк впервые появились вместе на публике после расставания.
News.ru 04:12
Экономика

Китайские биржи открылись обвалом на 8 процентов из-за коронавируса

Последний раз торги на биржах материкового Китая проводились 23 января, перед местным Новым годом.
Москва 24 вчера в 04:44
Происшествия

Во Франции зарезали чеченского блогера

Коммерсантъ 06:46
Общество

Стрелков отреагировал на обвинения по делу о крушении MH17

Один из бывших лидеров ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), отставной полковник ФСБ Игорь Гиркин (Стрелков) отказался признавать предъявленное ему Национальной прокуратурой Нидерландов обвинение в крушении летевшего рейсом MH17 малайзийского Boeing в Донбассе.
Lenta.ru 05:05
Футбол

«Тамбов» проведёт оставшиеся домашние матчи сезона в Нижнем Новгороде

Стадион «Нижний Новгород» примет пять домашних поединков тамбовского клуба: с «Рубином», «Крыльями Советов», «Зенитом», «Ахматом» и «Сочи».
RT на русском 07:48
Общество

Число блокировок в рунете снизилось

Вмешательства в свободу рунета стали более точечными, но общее число блокировок снизилось.
Lenta.ru 02:26
Шоу-бизнес

Кудрявцева извинилась перед Успенской за скандальный эфир с ее дочерью

Ведущая передачи "Звезды сошлись" Лера Кудрявцева извинилась перед певицей Любовью Успенской за эфир, посвященный ее дочери.
Газета.Ru 06:09
Политика

Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.
Lenta.ru 02 февраля в 19:37
Здоровье

Росздравнадзор открыл горячую линию по вопросам масок в аптеках

Росздравнадзор открыл горячую линию с целью приёма обращений по вопросам, касающимся отсутствия в аптеках медицинских масок и препаратов на фоне распространения коронавируса.
RT на русском 07:33
Экономика

Вступили в силу новые правила провоза наличности через границу

C 4 февраля начинают действовать новые правила провоза наличности через таможенную границу евразийского экономического союза, который объединяет Россию, Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию.
Российская газета вчера в 16:01
Общество

Китайский вирус взвинтил цены на огурцы до 400 рублей

Как сообщает «Комсомольская правда», в Приморье огурцы стоят по 400 рублей за килограмм, вирус также взвинтил цены на помидоры: привезенные из Азербайджана овощи стоят по 700 рублей за килограмм.
Lenta.ru 05:23
Спорт

Вяльбе стала главой Ассоциации лыжных видов спорта России

Глава ФЛГР Елена Вяльбе стала главой Ассоциации лыжных видов спорта России.
Pravda.Ru 05:30
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