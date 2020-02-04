Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 февраля, об этом заявил замминистра здравоохранения Сергей Краевой.

Минздрав сообщил о трудностях с тестированием вакцины от коронавируса

Политика Назвавший избирателей «терпилами» кировский депутат вышел из ЕР Депутат гордумы Яранска Кировской области Дмитрий Епифанов, назвавший избирателей "терпилами", добровольно вышел из "Единой России", сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального отделения партии.

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