Рогозин назвал сроки начала модернизации космодрома «Морской старт»

Москва, 12 сентября 2020, 05:36 — REGNUM Работы по восстановлению плавучего космодрома «Морской старт» могут начаться уже в ноябре 2020 года, заявил 11 сентября глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в передаче «Линия генерального» на своей странице в YouTube.