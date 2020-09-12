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Минздрав заявил об отгрузке вакцины от COVID-19 во все регионы России

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что первые партии вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 отгружены во все регионы страны.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Мурашко сообщил, что первые партии вакцины от COVID-19 доставят в регионы до 14 сентября

Первые партии российской вакцины от новой коронавирусной инфекции отгружены во все регионы страны, доставка ожидается до понедельника, сообщил в субботу журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
ТАСС03:05
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Интерфакс

Вакцину Sputnik V до понедельника получат все регионы России

Интерфакс04:24
Вечерняя Москва

Первые партии вакцины «Спутник V» доставят в регионы до 14 сентября

Вечерняя Москва03:53
ТАСС

Мурашко сообщил, что первые партии вакцины от COVID-19 доставят в регионы до 14 сентября

ТАСС03:05
Газета.Ru

Первые партии вакцины «Спутник V» доставят в регионы до 14 сентября

Газета.Ru03:35
РИА Новости

Минздрав сообщил об отгрузке вакцины от COVID-19 во все регионы

РИА Новости04:34
RT на русском

Минздрав заявил об отгрузке вакцины от COVID-19 во все регионы России

RT на русском03:20
РБК

Мурашко назвал сроки доставки вакцины от COVID-19 во все регионы

РБК03:39

В Китае сочли новое российское оружие страшнее ядерной бомбы

Российский ракетный комплекс «Авангард» является «шедевром российской армии», боевые характеристики которого делают его «даже более устрашающим оружием, чем ядерная бомба», пишет китайский портал Sina.
В Китае сочли новое российское оружие страшнее ядерной бомбы
Известия22:14
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В Общественной палате указали на высокую активность избирателей

Председатель координационного совета при Общественной палате России по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев в субботу, 12 сентября, сообщил о более высокой явке по итогам первого дня досрочного голосования 11 сентября, чем во время общероссийского голосования по поправкам к Конституции.
В Общественной палате указали на высокую активность избирателей
Известия05:01

На Кубани в первый день проголосовали более 900 тысяч избирателей

Напомним, накануне в 8.00 на Кубани открылись 2799 постоянных избирательных участков, на которых в течение двух дней - с 11 по 12 сентября - избиратели имеют возможность проголосовать досрочно на выборах, назначенных на единый день голосования 13 сентября.
Российская газета04:42
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В МВД разработали новые правила сдачи экзамена на водительские права

В МВД подготовили новую версию административного регламента для проведения экзаменов на водительские права, соответствующий документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
РИА Новостивчера в 16:23
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Герои фильма «Форсаж 9» отправятся в космос

Слухи о возможности расширения сюжета фильма за пределы Земли появлялись еще при съёмках «Форсаж 7». Однако теперь эту информацию о космическом полете героев подтвердила актриса Мишель Родригес, исполнительница роли Летти, возлюбленной Доминика Торрето.
Вечерний курьер01:33
14

На территории Центра Хруничева нашли снаряд времён войны

«На территории московской площадки Центра Хруничева при проведении плановых ремонтно-восстановительных работ (укладка бордюра) был обнаружен снаряд 76 мм времён Великой Отечественной войны», — сказал собеседник.
RT на русском05:08

Кравчук заявил о невозможности выполнить Минские соглашения

Накануне стало известно, что посредничество замглавы администрации президента России позволило избежать эскалации ситуации в Донбассе и достичь договоренности о расследовании нарушений Украиной режима прекращения огня.
Известия17:28
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Саратовский депутат оправдалась за слова о лишении «тунеядцев» пособий

Секретарь Вольского муниципального собрания Саратовской области Татьяна Ковинская, которая ранее заявила, что "вместо закона о тунеядстве" всем оставшимся без работы платят пособия, отметила, что она не выступала за отмену мер социальной поддержки, передает РИА "Новости".
Газета.Ruвчера в 13:55
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Сейм Литвы избрал нового президента Белоруссии

«Сейм призывает международное сообщество поддержать Светлану Тихановскую — лидера, избранного белорусским народом, — и созданный по ее инициативе представительный орган народа — координационный совет — в их стремлении к новым демократическим выборам парламента и президента», — говорится в тексте принятой в Литве резолюции.
Rusvesna.su21:00
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Компания Lucid вывела на тесты 1200-сильный электрический седан Air

Электрическая силовая установка, используемая в Lucid Air 2021 модельного года, чрезвычайно компактна, и хотя варианты седана, заявленные для производства, имеют только два таких силовых агрегата, Lucid тестирует трехмоторный прототип с двумя электродвигателями на задней оси и одним впереди.
SpeedMeвчера в 00:38
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Рогозин назвал сроки начала модернизации космодрома «Морской старт»

Москва, 12 сентября 2020, 05:36 — REGNUM Работы по восстановлению плавучего космодрома «Морской старт» могут начаться уже в ноябре 2020 года, заявил 11 сентября глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в передаче «Линия генерального» на своей странице в YouTube.
REGNUM22:36
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Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело против судьи Добрыниной

Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрит представление главы СК Александра Бастрыкина о возбуждении дела о покушении на мошенничество в отношении председателя Дзержинского районного суда Волгограда Юлии Добрыниной, сообщается на сайте ВККС.
РИА Новости19:08
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