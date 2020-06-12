с чего всё началось

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что жаркая погода не приводит к снижению активности коронавируса COVID-19.

Футбол «Гранада» обыграла «Хетафе», Фернандес сделал дубль «Гранада» выиграла у «Хетафе» (2:1) в матче 28-го тура чемпионата Испании. В составе победителей дубль сделал Карлос Фернандес.

Автоспорт В «Формуле-1» на сезон-2020 откажутся от церемонии награждения Спортивный директор «Формулы-1» Росс Браун рассказал, что в сезоне-2020 в условиях пандемии после гонок не будут проводиться традиционные церемонии награждения.

Происшествия На Ставрополье из-за сильного ветра опрокинулись грузовики В Ставропольском крае из-за сильного ветра опрокинулись несколько грузовиков, пишет ГУ МЧС по региону.

Наука Помогающий бороться с вирусами белок блокирует восстановление легких Как выяснилось, помогающий бороться с инфекцией белок включает иммунитет, однако из-за своих свойств блокирует нормальное восстановление легочной ткани.

Политика Посла России вызвали в МИД Румынии из-за заявления Захаровой Госсекретарь МИДа Дан Некулэеску заявил послу России, что упоминание РФ в документе не должно вызывать удивления, поскольку это является следствием «известного поведения российской стороны в регионе». 1,4K

Политика Газпром назвал незаконными действия в отношении «Белгазпромбанка» Действия в отношении "Белгазпромбанка" нарушают белорусское законодательство и затрагивают интересы российских акционеров, указано в совместном заявлении ПАО "Газпром" и Газпромбанка. 134

Политика Путин поздравил россиян с праздником Владимир Путин поздравил россиян и соотечественников, проживающих за рубежом, с Днем России. 110

Шоу-бизнес Настя Каменских раскрыла три лайфхака для идеальной попы Артистка поделилась советами, как накачать аппетитные формы Певица Настя Каменских раскрыла секрет, как сделать формы ягодиц как у звезды реалити-шоу Ким Кардашьян.

Шоу-бизнес Литвинова объяснила визит в квартиру Ефремова Актриса и режиссер Рената Литвинова объяснила, зачем посетила квартиру Михаила Ефремова, ставшего участником ДТП в центре Москвы. 236

Транспорт Более десяти тысяч москвичей продлили проездные билеты Ранее Дептранс пояснял, что москвичи смогут продлить проездной после 8 июня, даже если количество поездок в период режима самоизоляции было превышено, но при этом с 30 марта по 11 мая включительно было совершено не более восьми поездок. 74

Здоровье Выявлен новый симптом коронавируса Ученые Университета Ливерпуля обнаружили новый симптом, связанный с COVID-19 и заболеваниями поджелудочной железы. 491

Общество Владимир Путин наградил Героев Труда в Парке Победы Сегодня, в День России, президент России Владимир Путин вручил золотые медали "Герой Труда РФ" в Парке Победы на Поклонной горе. 668

Общество Джонсон назвал снос памятников попыткой подвергнуть прошлое цензуре Снос исторических памятников является попыткой солгать об истории своей страны, современное поколение не может подвергать цензуре прошлое, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. 2

Игры Capcom анонсировала Resident Evil Village Согласно информации, следующая часть состоится через несколько лет после седьмой части биологической опасности. 10

Футбол СМИ: «Ювентус» выставил Рэмси на трансфер Рэмси перешел в «Ювентус» летом 2019 года после окончания контракта с «Арсеналом», однако не сумел закрепиться в составе и не впечатлил главного тренера туринцев Маурицио Сарри.

Игры Sony презентовала PlayStation 5 Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5. 858