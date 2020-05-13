Общество
МоссоветМинздрав предлагает поднять возраст продажи алкоголя до 21 года
Mossovetinfo.ru – В России растет число смертей от алкоголя, поэтому можно подумать о повышении возраста, с которого гражданам продают алкоголь до 21 года, заявил в ходе парламентского часа в Госдуме министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
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ТАСС/. Россияне за время пандемии стали чаще умирать от заболеваний, связанных со злоупотреблением алкоголем. Об этом заявил в среду глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.ТАСС06:50
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Силовики объяснили рост смертности от алкоголя: депрессия из-за самоизоляции
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РБК вчера в 14:13
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В Свердловской области за прошедшую неделю было зафиксировано ещё 135 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией.
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Информированный источник сообщил агентству, что обыски проходят еще по нескольким адресам в Петербурге, а также в Москве.
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