ТАСС/. Россияне за время пандемии стали чаще умирать от заболеваний, связанных со злоупотреблением алкоголем. Об этом заявил в среду глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

с чего всё началось

Mossovetinfo.ru – В России растет число смертей от алкоголя, поэтому можно подумать о повышении возраста, с которого гражданам продают алкоголь до 21 года, заявил в ходе парламентского часа в Госдуме министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Минздрав предлагает поднять возраст продажи алкоголя до 21 года

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