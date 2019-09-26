Вы видели, что во втором тайме мы не опускали рук и продолжали биться. Просто в одной игре любая команда может победить любую. Сегодня «Торпедо» это сделало заслуженно.

Политика Скабеева оценила выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине Телеведущая Ольга Скабеева заметила необычное выражение лица украинского лидера Владимира Зеленского в процессе диалога с его американским коллегой Дональдом Трампом.

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Происшествия Генерала МВД Мельникова заподозрили в вымогательстве 100 млн рублей Следственный комитет России задержал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора Алексея Мельникова по подозрению в вымогательстве 100 млн рублей.

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Транспорт Депутат Госдумы: технология теплых дорог разрушает покрытие Ранее RT со ссылкой на работу специалистов из РосдорНИИ сообщил, что эксперты предложили использовать для борьбы с обледенением на дорогах и сугробами так называемые теплые дороги: то есть укладывать электропроводящий цементобетон (ЭПБ).

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