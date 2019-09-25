Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессМиодраг Божович: «„Торпедо“ победило заслуженно»

Торпедо (Москва) — Крылья Советов
2 – 0
Матч завершён
Кубок России, 1/16 Финала, сегодня
Спортивный комплекс имени Э. А. Стрельцова
Максим Шоркин
36′
Иван Сергеев
45′+1′
Вы видели, что во втором тайме мы не опускали рук и продолжали биться. Просто в одной игре любая команда может победить любую. Сегодня «Торпедо» это сделало заслуженно.
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