Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессМиодраг Божович: «„Торпедо“ победило заслуженно»

Вы видели, что во втором тайме мы не опускали рук и продолжали биться. Просто в одной игре любая команда может победить любую. Сегодня «Торпедо» это сделало заслуженно.
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