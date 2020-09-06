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АБН
АБН

Мир готовится к новому экономическому кризису

Аналитики предсказывают новый мировой экономический кризис, он должен произойти в ближайшее время.В источнике
Подробнее о событии
Политика Сегодня

Мир может ждать новый экономический кризис

Политика Сегодня17:36
АБН

Мир готовится к новому экономическому кризису

АБНвчера в 16:46
Газета.Ru

Миру предсказали новый экономический кризис

Газета.Ruвчера в 15:35
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Астрономам впервые удалось увидеть зарождение планеты у тройной звезды

Специалисты, работающие с радиотелескопами ALMA, заметили сдвиг одного из колец в тройной звездной системе GW Ориона и впервые смогли засвидетельствовать зарождение планеты у тройной звезды.
Народные новости4 сентября в 10:47
5

Меркель допустила санкции против «Северного потока-2» из-за Навального

Канцлер германии Ангела Меркель не исключает возможности введения санкций в отношении «Северного потока-2» в ответ на предполагаемое отравление основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального веществом «Новичок», сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя немецкого правительства Штеффена Зайберта.
Ведомости07:34
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Федеральная палата врачей ФРГ прокомментировала ситуацию с Навальным

5 сентября российская Национальная медицинская палата обратилась к Врачебной палате Германии с предложением создать совместную экспертную группу для выяснения причин состояния Навального.
RT на русском08:06
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Пропавшие в горах Сочи дети из Твери были эвакуированы на вертолете

Три тренера и восемь детей из Тверской области в 13:16 эвакуированы со склона горы Ачишхо спасателями Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России и бортом вертолета Ми-8 доставлены в Красную Поляну.
Tverigrad.ru08:06
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AMD представит новые процессоры на архитектуре Zen3 в октябре

Новые процессоры AMD Ryzen для настольных персональных компьютеров (ПК) представит компания AMD в октябре 2020 года, написал 5 сентября разработчик программного обеспечения для процессоров AMD Юрий Бублий в своем микроблоге в Twitter.
ИА Красная Весна06:19

Лукашенко заявил о вскрытых после выборов недостатках в органах власти

Происходящие в Белоруссии после выборов «политические дрязги» и «неурядицы» вскрыли ряд недостатков в органах власти, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с председателем Следственного комитета Иваном Носкевичем, сообщает «БелТА».
Ведомости04:31
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Тарпищев считает несправедливой дисквалификацию Джоковича на US Open

Несогласие с решением дисквалифицировать сербского теннисиста Новака Джоковича с US Open за попадание мячом в линейного судью выразил руководитель Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев, 7 сентября сообщает Sport24.
ИА Красная Весна07:32

Песков прокомментировал публикацию о кипрских паспортах россиян

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию кипрской газеты Politis со списком россиян, которые с 2008 по 2012 г. получили гражданство республики в обмен на инвестиции в страну.
Ведомости06:47
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Началось. Китай дал первый залп по США в мировой финансовой бойне

Процесс еще в самом начале и займет долгие годы, но сама перспектива подобного развития событий до такой степени пугает Вашингтон, что и Дональд Трамп, и команда Джо Байдена демонстрируют максимальную готовность к тому, чтобы уничтожить Китай или в экономическом, или в прямом смысле до того, как "доллароцентричной" финансовой системе придет конец.
РИА Новости01:00
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Экипаж из Бурятии стал победителем танкового биатлона

Экипаж танкистов из Кяхты поставили на первый этап финальной эстафеты Танковый экипаж из Бурятии в составе команды Вооружённых Сил России стал победителем танкового биатлона на шестых Армейских международных играх.
Байкал-Dailyвчера в 22:25
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В Минпросвещения рассказали о коронавирусе в школах из-за очередей

Москва, 7 сентября 2020, 12:09 — REGNUM На сегодняшний день случаи выявления коронавируса возникают в российских школах по причине организационных решений и человеческого фактора в виде скоплений очередей перед образовательными учреждениями.
REGNUM05:09
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