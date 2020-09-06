Канцлер германии Ангела Меркель не исключает возможности введения санкций в отношении «Северного потока-2» в ответ на предполагаемое отравление основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального веществом «Новичок», сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя немецкого правительства Штеффена Зайберта.
Три тренера и восемь детей из Тверской области в 13:16 эвакуированы со склона горы Ачишхо спасателями Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России и бортом вертолета Ми-8 доставлены в Красную Поляну.
Новые процессоры AMD Ryzen для настольных персональных компьютеров (ПК) представит компания AMD в октябре 2020 года, написал 5 сентября разработчик программного обеспечения для процессоров AMD Юрий Бублий в своем микроблоге в Twitter.
Происходящие в Белоруссии после выборов «политические дрязги» и «неурядицы» вскрыли ряд недостатков в органах власти, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с председателем Следственного комитета Иваном Носкевичем, сообщает «БелТА».
Несогласие с решением дисквалифицировать сербского теннисиста Новака Джоковича с US Open за попадание мячом в линейного судью выразил руководитель Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев, 7 сентября сообщает Sport24.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию кипрской газеты Politis со списком россиян, которые с 2008 по 2012 г. получили гражданство республики в обмен на инвестиции в страну.
Процесс еще в самом начале и займет долгие годы, но сама перспектива подобного развития событий до такой степени пугает Вашингтон, что и Дональд Трамп, и команда Джо Байдена демонстрируют максимальную готовность к тому, чтобы уничтожить Китай или в экономическом, или в прямом смысле до того, как "доллароцентричной" финансовой системе придет конец.
Экипаж танкистов из Кяхты поставили на первый этап финальной эстафеты Танковый экипаж из Бурятии в составе команды Вооружённых Сил России стал победителем танкового биатлона на шестых Армейских международных играх.
Москва, 7 сентября 2020, 12:09 — REGNUM На сегодняшний день случаи выявления коронавируса возникают в российских школах по причине организационных решений и человеческого фактора в виде скоплений очередей перед образовательными учреждениями.