Чистая прибыль Сбербанка по российским стандартам бухучета (РСБУ) за январь - август 2020 года снизилась на 19,13% по сравнению с таким же периодом прошлого года и составила 479,7 млрд рублей, следует из отчетности кредитной организации.
«Резкий рост числа выданных автокредитов в июле связан, в первую очередь, с тем, что в период карантина выдачи этого вида кредита сократились практически в четыре раза и накопленный спрос находит выход при первом возможном случае», — сообщил генеральный директор «Эквифакса» Олег Лагуткин.
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы актёра Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП с участием артиста, заявил в эфире Первого канала о намерении выложить запись суда над своим клиентом в открытый доступ.