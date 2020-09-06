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АБН
АБН

Мир готовится к новому экономическому кризису

Аналитики предсказывают новый мировой экономический кризис, он должен произойти в ближайшее время.В источнике
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Политика Сегодня

Мир может ждать новый экономический кризис

Политика Сегодня17:36
АБН

Мир готовится к новому экономическому кризису

АБНвчера в 16:46
Газета.Ru

Миру предсказали новый экономический кризис

Газета.Ruвчера в 15:35
Аргументы и Факты

Эксперты предсказали миру новый экономический кризис

Аргументы и Фактывчера в 14:03

МТС Медиа начинает производство сериалов совместно с компанией «Среда»

ПАО «МТС» сообщает о том, что МТС Медиа расширяет список партнеров и начинает сотрудничество с продюсерской компанией «Среда» в рамках производства сериального контента для онлайн-кинотеатра МТС ТВ.
МТС Медиа начинает производство сериалов совместно с компанией «Среда»
АиФ Чита22:07
1

Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за 8 месяцев упала на 19,13%

Чистая прибыль Сбербанка по российским стандартам бухучета (РСБУ) за январь - август 2020 года снизилась на 19,13% по сравнению с таким же периодом прошлого года и составила 479,7 млрд рублей, следует из отчетности кредитной организации.
ТАСС04:28
4

В России зафиксирован новый рекорд по числу выданных автокредитов

«Резкий рост числа выданных автокредитов в июле связан, в первую очередь, с тем, что в период карантина выдачи этого вида кредита сократились практически в четыре раза и накопленный спрос находит выход при первом возможном случае», — сообщил генеральный директор «Эквифакса» Олег Лагуткин.
REGNUM02:37
17

Песков назвал оценку записи разговора о Навальном делом спецслужб

В Кремле не оценивают переданную Минском запись разговора Берлина и Варшавы про Алексея Навального, это работа спецслужб, что они и делают, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости05:41
5

Адвокат Ефремова заявил о намерении выложить запись суда над актёром

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы актёра Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП с участием артиста, заявил в эфире Первого канала о намерении выложить запись суда над своим клиентом в открытый доступ.
RT на русском06:01
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