Экономика

Газета.RuГазета.RuМир может столкнуться с дефицитом российской пшеницы

Мир может столкнуться с нехваткой зерна из-за введения квоты на экспорт российской пшеницы, а также ее досрочной выработки.
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с чего всё началось
Впервые за последние десять лет мир рискует остаться без российской пшеницы в то время, когда ряд ключевых покупателей на фоне пандемии коронавируса спешат провести ее дополнительные закупки, пишет
 Bloomberg.
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Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 11:56, Ашберн
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Сегодня, 28 апреля, президент Владимир Путин выступит с очередным обращением к россиянам.
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Экс-зампред ЦБ Михаил Сухов назначен гендиректором АКРА

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Бывший футболист и главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов прокомментировал голкипера самарского клуба Евгения Фролова, который подверг критике правительство Российской Федерации.
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США планируют выставить Китаю счёт за вспышку коронавируса

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Учёный из Китая спрогнозировал ежегодное возвращение коронавируса

Цзинь Ци спрогнозировал ежегодное возвращение коронавируса, подобно ситуации в настоящий момент с гриппом.
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