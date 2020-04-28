с чего всё началось

Мир может столкнуться с нехваткой зерна из-за введения квоты на экспорт российской пшеницы, а также ее досрочной выработки.

Мир может столкнуться с дефицитом российской пшеницы

Политика Путин призвал губернаторов наращивать ресурс 28 апреля президент России Владимир Путин в рамках совещания с руководителями регионов по мерам борьбы с коронавирусом выступил с обращением к гражданам России. 2

Политика Путин поручил разработать новый пакет мер поддержки бизнеса Президент РФ заявил о необходимости дополнительно поддержать экономику и бизнес и разработать новый пакет неотложных мер поддержки населения. 80

Здоровье Начались клинические исследования лекарства от COVID-19 Эффективность лекарственного препарата фавипиравир в лечении пациентов, госпитализированных с новой коронавирусной инфекцией, проверят в 17 медучреждениях России, сообщил Минздрав. 23

Общество Шапша озвучил главную задачу нового главы калужского здравоохранения «Первоочередная задача для нового и.о. министра – наладить работу министерства и системы здравоохранения Калужской области в сложных условиях распространения коронавирусной инфекции», - сообщил врио губернатора Калужской области. 3

Происшествия Под Харьковом 6-летняя девочка ушла гулять и насмерть замёрзла в поле Вечером 26 апреля в Харьковской области без вести пропала 6-летняя девочка. Малышка была в гостях у бабушки в селе Сосновка.

Спорт Умерла трехкратная чемпионка мира по гандболу Марина Базанова Советская гандболистка Марина Базанова скончалась в Бремене на 57-м году жизни.

Здоровье Появилась карта распространения коронавируса по районам Петербурга На сайте Смольного опубликовал доклад руководителя центра имени Алмазова и главы межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгения Шляхто. 106

Общество Ученые назвали сроки окончания эпидемии коронавируса в России Как полагают исследователи из Университета технологий и дизайна в Сингапуре, эпидемия новой инфекции, впервые обнаруженной в Китае в декабре 2019 года, на территории Российской Федерации прошла пик еще 24 апреля. 2K

Политика Меркель заявила, что санкции против России во время пандемии неприятны Санкции в такой исключительной ситуации, как эпидемия коронавируса, неприятны, поэтому Германия продолжает работать над преодолением политических проблем, которые стали причиной введения ограничительных мер в отношении России. 10

Здоровье Кардиолог назвал вероятные последствия пандемии коронавируса Директор клиники госпитальной терапии имени А.А. Остроумова Сеченовского университета врач-кардиолог Юрий Беленков оценил вероятные последствия пандемии касательно здоровья россиян. 41

Экономика Экс-зампред ЦБ Михаил Сухов назначен гендиректором АКРА Экс-зампред ЦБ РФ Михаил Сухов назначен генеральным директором Аналитического кредитного рейтингового агентство (АКРА).

Общество Собянин заявил, что в Москве надо продлить режим самоизоляции 27 апреля губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил, что ситуация с вирусом в регионе по-прежнему сложная, отметив, что в области нужно продлить режим самоизоляции и пропуска. 10

Футбол Тихонов — о словах Фролова: видимо, парень просто пересидел на самоизоляции Бывший футболист и главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов прокомментировал голкипера самарского клуба Евгения Фролова, который подверг критике правительство Российской Федерации.

Политика Путин поручил губернаторам в праздничные дни быть на рабочих местах Президент РФ Владимир Путин поручил главам регионов в праздничные дни быть на рабочих местах, действовать выверенно и соразмерно уровню угроз и не принимать решения на эмоциях.

Политика Зеленский подписал закон о продаже земли на Украине Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запуске рынка земли с 1 июля 2021 года, рассказали в пресс-службе политика. 186

Культура Крупнейшие кинофестивали мира покажут фильмы на YouTube С 29 мая по 7 июня пройдет международное онлайн-мероприятие We Are One: A Global Film Festival на YouTube, в котором примут участие крупнейшие кинофестивали со всего мира.