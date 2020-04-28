Экономика

Газета.RuГазета.RuМир может столкнуться с дефицитом российской пшеницы

Мир может столкнуться с нехваткой зерна из-за введения квоты на экспорт российской пшеницы, а также ее досрочной выработки.
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с чего всё началось
Впервые за последние десять лет мир рискует остаться без российской пшеницы в то время, когда ряд ключевых покупателей на фоне пандемии коронавируса спешат провести ее дополнительные закупки, пишет
 Bloomberg.
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ТАСС 10:20
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Политика

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Попова предупредила о «новой нормальности» после пандемии

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В Севастополе у 36 строителей выявили коронавирус

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Владимир Путин выступит с обращением к россиянам

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