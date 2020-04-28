Экономика
Газета.RuМир может столкнуться с дефицитом российской пшеницы
Мир может столкнуться с нехваткой зерна из-за введения квоты на экспорт российской пшеницы, а также ее досрочной выработки.
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с чего всё началось
Впервые за последние десять лет мир рискует остаться без российской пшеницы в то время, когда ряд ключевых покупателей на фоне пандемии коронавируса спешат провести ее дополнительные закупки, пишет Bloomberg.РБКвчера в 23:31
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Общество
В День Победы в Калининграде запустят праздничный салют
Калининград.Ru 08:51
Политика
Путин объявил о продлении нерабочих дней до конца майских праздников
Президент России Владимир Путин продлил до 11 мая включительно режим нерабочих дней, который должен был завершиться 30 апреля.
Ведомости 10:47
Политика
Зеленский подписал закон о продаже земли на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запуске рынка земли с 1 июля 2021 года, рассказали в пресс-службе политика.
Газета.Ru 08:06
Политика
Путин продлил режим нерабочих дней до 11 мая
Президент России Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней до 11 мая.
Chelny-biz.ru 10:49
Технологии
Пользователей смартфона предупреждают о возможной слежке через камеры
Эксперт Тимофеев рассказал СМИ о слежке через камеры личных смартфонов, об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:39
Кино
Первый канал покажет продолжение сериала «Диверсант»
Третья часть ленты выйдет 9 мая. Первый канал покажет продолжение сериала «Диверсант».
NewInform 07:15
Политика
Владимир Путин выступит с очередным обращением по коронавирусу
Сегодня, 28 апреля, президент Владимир Путин выступит с очередным обращением к россиянам.
Челябинск Сегодня 06:57
Здоровье
ГП вынесла предостережение мэру Екатеринбурга из-за очагов COVID-19
Заместитель Генерального прокурора РФ Игорь Ткачев направил главе Екатеринбурга Александру Высокинскому предостережение из-за массового заражения коронавирусом врачей и пациентов в городских больницах, сообщается на сайте управления Генпрокуратуры по УрФО.
РИА Новости 07:58
Кино
Опубликовано фото Бенедикта Камбербэтча в костюме Железного человека
В интернете уже появились фото Доктора Стрэнджа в костюме Железного человека.
ToDay News Ufa 00:33
Общество
Эксперты назвали дату окончания эпидемии коронавируса в России
По мнению сингапурских ученых, к 20 июля вспышка коронавируса в нашей стране будет ликвидирована полностью.
Петрозаводск говорит вчера в 14:15
Гаджеты
Новый смартфон LG Velvet официально анонсировала LG
Недавно компания LG анонсировала свой новый флагманский смартфон Velvet.
Live24 08:35
Технологии
Индийские врачи обнаружили десять подтипов нового коронавируса
Новый коронавирус мутировал в 10 различных типов, один из которых - A2a - почти заменил все остальные, чтобы стать доминирующим в разных географических регионах, говорится в исследовании индийских медиков, сообщает Times of India.
РИА Новости 10:17
Авто
В сети появились официальные фото обновлённой BMW 5-Series
На форуме «BMW Blog» опубликовали официальные фото обновлённого седана 5-Series G30.
Тарантас Ньюс 09:58
Армия и оружие
Норвежские истребители сопроводили российские Ту-22М3
Военное дело 10:30
Футбол
Чемпионат Франции по футболу не будет доигран
Чемпионат Франции по футболу будет досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.
Российская газета 10:42
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
BFM.ru 26 апреля в 02:53
Шоу-бизнес
Муцениеце после жалоб на побои обратилась к Прилучному в стихах
Актриса Агата Муцениеце обратилась к своему экс-супругу Павлу Прилучному в Instagram. Свое обращение она оформила в виде стихов.
Газета.Ru 07:31
Экономика
Топ-менеджеры «Яндекса» отказались от денежных премий
Топ-менеджеры «Яндекса» отказались от денежных премий, а также приняли добровольное решение сократить свои зарплаты до конца года, заявил в ходе телефонной конференции для инвесторов компании финансовый директор «Яндекса» Грег Абовский.
РБК 10:20
Здоровье
Начались клинические исследования лекарства от COVID-19
Эффективность лекарственного препарата фавипиравир в лечении пациентов, госпитализированных с новой коронавирусной инфекцией, проверят в 17 медучреждениях России, сообщил Минздрав.
Российская газета 04:21
Общество
У более 270 сотрудников ФСИН и 40 заключенных выявлен коронавирус
Более 270 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и 40 заключенных заразились коронавирусом.
Газета.Ru 09:42
Футбол
Большинство клубов выступили за возобновление РПЛ 21 июня
Большинство клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) выступили за возобновление сезона чемпионата России 21 июня, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 10:50
Политика
Путин призвал регионы обеспечить готовность к режиму ЧС
Борьба с коронавирусной инфекцией не должна ослаблять внимание властей к другим угрозам для жизни и безопасности людей, передает ОТР заявление Владимира Путина на совещании по ситуации с паводками и пожарами в России.
Общественное телевидение России вчера в 08:14
Общество
В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов
Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
Политика
Путин предложил установить 28 апреля День работника скорой помощи
Президент России Владимир Путин предложил установить на 28 апреля День работника скорой помощи.
Mockva.ru 10:49
Энергетика
Польша пригрозила арестом зарубежных активов «Газпрома»
Польша намерена добиваться от "Газпрома" исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору о ценах на поставляемый газ и готова, к примеру, просить об аресте активов, связанных с проектом "Северный поток-2", заявил изданию Wprost замминистра госактивов Януш Ковальски.
Интерфакс 04:46
Общество
Новый настоятель Елоховского собора епископ Фома попал в больницу
Глава Административного секретариата Московской патриархии, настоятель Елоховского собора епископ Павлово-Посадский Фома госпитализирован, при этом "ситуация под контролем", сообщил во вторник глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
РИА Новости 08:28
Политика
Путин поручил разработать план выхода из режима ограничений с 12 мая
Правительство и Роспотребнадзор к 5 мая подготовят рекомендации и критерии по поэтапному выходу регионов из выходного режима.
Телеканал 360° 10:50
Культура
Песня «День Победы» прозвучала на башкирском языке
Высокогорские вести 10:00
Политика
Путин: России удалось мобилизовать ресурсы в период пандемии
В начале своего обращения глава государства отметил, что в России в период пандемии удалось мобилизовать ресурсы промышленности.
Вести.Ru 10:44