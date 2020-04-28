с чего всё началось

Мир может столкнуться с нехваткой зерна из-за введения квоты на экспорт российской пшеницы, а также ее досрочной выработки.

Мир может столкнуться с дефицитом российской пшеницы

Политика Зеленский подписал закон о продаже земли на Украине Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запуске рынка земли с 1 июля 2021 года, рассказали в пресс-службе политика. 104

Здоровье ГП вынесла предостережение мэру Екатеринбурга из-за очагов COVID-19 Заместитель Генерального прокурора РФ Игорь Ткачев направил главе Екатеринбурга Александру Высокинскому предостережение из-за массового заражения коронавирусом врачей и пациентов в городских больницах, сообщается на сайте управления Генпрокуратуры по УрФО. 39

Технологии Индийские врачи обнаружили десять подтипов нового коронавируса Новый коронавирус мутировал в 10 различных типов, один из которых - A2a - почти заменил все остальные, чтобы стать доминирующим в разных географических регионах, говорится в исследовании индийских медиков, сообщает Times of India.

Экономика Топ-менеджеры «Яндекса» отказались от денежных премий Топ-менеджеры «Яндекса» отказались от денежных премий, а также приняли добровольное решение сократить свои зарплаты до конца года, заявил в ходе телефонной конференции для инвесторов компании финансовый директор «Яндекса» Грег Абовский. 12

Здоровье Начались клинические исследования лекарства от COVID-19 Эффективность лекарственного препарата фавипиравир в лечении пациентов, госпитализированных с новой коронавирусной инфекцией, проверят в 17 медучреждениях России, сообщил Минздрав. 19

Футбол Большинство клубов выступили за возобновление РПЛ 21 июня Большинство клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) выступили за возобновление сезона чемпионата России 21 июня, сообщает ТАСС.

Политика Путин призвал регионы обеспечить готовность к режиму ЧС Борьба с коронавирусной инфекцией не должна ослаблять внимание властей к другим угрозам для жизни и безопасности людей, передает ОТР заявление Владимира Путина на совещании по ситуации с паводками и пожарами в России. 486

Общество В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года. 3,4K

Политика Путин предложил установить 28 апреля День работника скорой помощи Президент России Владимир Путин предложил установить на 28 апреля День работника скорой помощи.

Энергетика Польша пригрозила арестом зарубежных активов «Газпрома» Польша намерена добиваться от "Газпрома" исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору о ценах на поставляемый газ и готова, к примеру, просить об аресте активов, связанных с проектом "Северный поток-2", заявил изданию Wprost замминистра госактивов Януш Ковальски. 1,3K

Общество Новый настоятель Елоховского собора епископ Фома попал в больницу Глава Административного секретариата Московской патриархии, настоятель Елоховского собора епископ Павлово-Посадский Фома госпитализирован, при этом "ситуация под контролем", сообщил во вторник глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. 5

Политика Путин поручил разработать план выхода из режима ограничений с 12 мая Правительство и Роспотребнадзор к 5 мая подготовят рекомендации и критерии по поэтапному выходу регионов из выходного режима.