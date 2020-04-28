с чего всё началось

Мир может столкнуться с нехваткой зерна из-за введения квоты на экспорт российской пшеницы, а также ее досрочной выработки.

Мир может столкнуться с дефицитом российской пшеницы

Политика Путин поручил подготовить план по выходу из ограничений 12 мая В ходе совещания, посвященного вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией, Владимир Путин поручил правительству и Роспотребнадзору до 5 мая подготовить критерии, параметры и рекомендации по выходу регионов России из режима самоизоляции. 9

Политика Путин поручил разработать новый пакет мер поддержки бизнеса Президент РФ заявил о необходимости дополнительно поддержать экономику и бизнес и разработать новый пакет неотложных мер поддержки населения. 28

Политика Владимир Путин продлил нерабочие дни до 11 мая Если на начало марта в России проводилось 2,5 тысячи исследований на коронавирус, то сейчас – порядка 150 тысяч в день. 1

Политика Путин предложил сделать 28 апреля Днем работника скорой медпомощи Президент РФ Владимир Путин поблагодарил медиков за борьбу с коронавирусом и предложил установить 28 апреля День работника скорой медицинской помощи. 3

Энергетика Польша пригрозила арестом зарубежных активов «Газпрома» Польша намерена добиваться от "Газпрома" исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору о ценах на поставляемый газ и готова, к примеру, просить об аресте активов, связанных с проектом "Северный поток-2", заявил изданию Wprost замминистра госактивов Януш Ковальски. 1,3K

Общество Губернатор Дона заявил о плане поэтапного снятия режима самоизоляции «При улучшении ситуации начнется поэтапное снятие противоэпидемических ограничений», - об этом губернатор донского региона проинформировал на состоявшемся совещании с главами субъектов Российской Федерации, которое было посвящено вопросам обеспечения устойчивости экономики. 43

Политика Киев отозвал назначение Саакашвили вице-премьером Украины Кабмин Украины отозвал из Верховной рады представление о назначении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером страны по реформам, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ. 200

Политика Путин поручил губернаторам в праздничные дни быть на рабочих местах Президент РФ Владимир Путин поручил главам регионов в праздничные дни быть на рабочих местах, действовать выверенно и соразмерно уровню угроз и не принимать решения на эмоциях.

Политика Путин поручил представить план разработки вакцин против коронавируса Президент России Владимир Путин поручил правительству представить план-график разработки вакцин против коронавируса нового типа, сообщается на сайте Кремля. 16

Политика Названа доля пациентов в России с коронавирусом без симптомов По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 28 апреля, в России число случаев заражения коронавирусом увеличилось на 6411 – до 93 558.

Общество Тульская область вводит цифровые пропуска для передвижения по региону Тульская область, получившая в апреле возможность протестировать платформу выдачи цифровых пропусков в числе первых семи регионов Центрального федерального округа (ЦФО), вводит пропуска для передвижения по региону с 30 апреля, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе правительства региона. 46

Политика США вводят новые ограничения на экспорт в Китай Соединенные Штаты опубликовали изменения в правилах, которые налагают новые ограничения на экспорт в Китай авиационных компонентов и многих предметов, связанных с полупроводниками, передает Reuters. 6

Наука Потеря обоняния связана с легкой формой COVID-19 Результаты анализа показали, что пациенты, которые были госпитализированы для лечения COVID-19, значительно реже сообщали о потере обоняния (26,9 процента по сравнению с 66,7 процента для пациентов с COVID-19, лечившихся в амбулаторных условиях). 10

Общество Попова предупредила о «новой нормальности» после пандемии По информации главы Роспотребнадзора, за время самоизоляции темпы прироста числа заражений снизились с 30% менее чем до 10%. 400

Общество Новый настоятель Елоховского собора епископ Фома попал в больницу Глава Административного секретариата Московской патриархии, настоятель Елоховского собора епископ Павлово-Посадский Фома госпитализирован, при этом "ситуация под контролем", сообщил во вторник глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. 5

Экономика Минсельхоз рассказал о повышенном спросе на экспорт зерна Российское зерно пользуется повышенным спросом на рынках третьих стран, и отсутствие мер контроля может привести к нехватке зерна на внутреннем рынке.