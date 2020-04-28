с чего всё началось

Мир может столкнуться с нехваткой зерна из-за введения квоты на экспорт российской пшеницы, а также ее досрочной выработки.

Мир может столкнуться с дефицитом российской пшеницы

Общество Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD). 1,5K

Политика Володин сравнил медпомощь в России и США в период пандемии Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече депутатов с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной назвал плюсы российского здравоохранения по сравнению с американским. 653

Общество В Госдуму внесен законопроект о штрафах за езду без спецпропуска Заксобрание Нижегородской области внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, предусматривающий штраф до 5 тыс. рублей за передвижение на личном автомобиле без специального пропуска во время режима самоизоляции. 716

Общество Таджикам запретили русифицированные фамилии Нижняя палата парламента Таджикистана приняла постановление о внесении изменений в закон о государственной регистрации актов гражданского состояния, которые запрещают использование русифицированных фамилий и отчеств. 113

Общество «Аэрофлот» введет ваучеры взамен отмененных перелетов Компания "Аэрофлот", несущая убытки из-за отмены сотен рейсов в связи с пандемией коронавируса, предлагает вместо возврата денег за билеты выпустить трехлетние ваучеры - с возможностью их использования при покупке билетов в будущем. 25

Авто В России автомобили Datsun получили новую версию Black Седан Datsun on-DO и хэтчбек Datsun mi-DO получили в России новую комплектацию Black.

Политика Байдена обвинили в изнасиловании Бывшая сотрудника экс-вице-президента США Джо Байдена Тара Рид обвинила его в изнасиловании. 1

Экономика Стоимость вторичного рынка жилья снизилась на фоне самоизоляции В период самоизоляции на вторичном рынке жилья заметили снижения цены на 3%. Из-за резкого снижения покупательской активности стоимость квадратного метра достигла минимума с начала года. 38