Экономика
Газета.RuМир может столкнуться с дефицитом российской пшеницы
Мир может столкнуться с нехваткой зерна из-за введения квоты на экспорт российской пшеницы, а также ее досрочной выработки.
Читать в источнике
Оценить804
с чего всё началось
Впервые за последние десять лет мир рискует остаться без российской пшеницы в то время, когда ряд ключевых покупателей на фоне пандемии коронавируса спешат провести ее дополнительные закупки, пишет Bloomberg.РБК27 апреля в 23:31
Подробнее о событии
Показать все источники
Россия ограничила экспорт пшеницы. Это может спровоцировать дефицит зерна на мировом рынке
Телеканал 360°вчера в 11:24
Россия, оставив себе зерно, дестабилизирует весь мир? Bloomberg нашел повод укорить Москву
Царьград27 апреля в 13:24
Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 05:54, Ашберн
Игры
Представлен релизный трейлер SnowRunner для PS4, Xbox One и PC
NewInform вчера в 08:22
Культура
Анатолий Цой стал победителем шоу «Маска» на НТВ
В воскресенье, 26 апреля, в эфир телеканала НТВ вышел финальный выпуск шоу "Маска".
Piter.tv 27 апреля в 10:00
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 26 апреля в 02:53
Армия и оружие
Полет Ту-160 над Балтикой показали на видео
Минобороны России опубликовало видео полета двух стратегических ракетоносцев Ту-160 в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.
Российская газета 03:20
Общество
Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август
Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD).
REGNUM вчера в 22:49
Кино
Появился трейлер седьмого сезона «Агентов Щ.И.Т.»
Игромания.ру вчера в 13:14
Политика
Володин сравнил медпомощь в России и США в период пандемии
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече депутатов с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной назвал плюсы российского здравоохранения по сравнению с американским.
Российская газета вчера в 06:19
Культура
«Проект „Анна Николаевна“» продлили на второй сезон. Действие продолжения развернется в Москве
Известно лишь, что действие перенесется в Москву, и не все герои первого сезона вернутся в продолжении.
КиноПоиск вчера в 04:04
Общество
В Госдуму внесен законопроект о штрафах за езду без спецпропуска
Заксобрание Нижегородской области внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, предусматривающий штраф до 5 тыс. рублей за передвижение на личном автомобиле без специального пропуска во время режима самоизоляции.
SpeedMe 02:47
Общество
Таджикам запретили русифицированные фамилии
Нижняя палата парламента Таджикистана приняла постановление о внесении изменений в закон о государственной регистрации актов гражданского состояния, которые запрещают использование русифицированных фамилий и отчеств.
Lenta.ru 05:36
Общество
У британского премьера Бориса Джонсона родился сын
РИА Новости 05:23
Экономика
Alphabet отчиталась о росте выручки на 13% в I квартале
Показатель выручки вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
ТАСС вчера в 16:59
Общество
«Аэрофлот» введет ваучеры взамен отмененных перелетов
Компания "Аэрофлот", несущая убытки из-за отмены сотен рейсов в связи с пандемией коронавируса, предлагает вместо возврата денег за билеты выпустить трехлетние ваучеры - с возможностью их использования при покупке билетов в будущем.
Российская газета 05:32
Армия и оружие
Путину предложили лишить армейских генералов каракулевых шапок
Министерство обороны предложило президенту России Владимиру Путину лишить высших офицеров армии и флота каракулевых шапок.
Lenta.ru 05:30
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации по поведению в майские праздники
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по поведению в период майских праздников.
RT на русском 04:29
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru вчера в 07:12
Кино
Умер актёр из «Миллионера из трущоб» и «Жизни Пи» Ирфан Кхан
RT на русском 04:11
Авто
В России автомобили Datsun получили новую версию Black
Седан Datsun on-DO и хэтчбек Datsun mi-DO получили в России новую комплектацию Black.
Автоновости дня 04:28
Политика
Байдена обвинили в изнасиловании
Бывшая сотрудника экс-вице-президента США Джо Байдена Тара Рид обвинила его в изнасиловании.
Газета.Ru 04:37
Общество
Перед «Бауцентрами» в первый день открытия образовались очереди
В магазинах "Бауцентр" в первый день открытия образовались очереди.
Клопс 04:11
Экономика
Стоимость вторичного рынка жилья снизилась на фоне самоизоляции
В период самоизоляции на вторичном рынке жилья заметили снижения цены на 3%. Из-за резкого снижения покупательской активности стоимость квадратного метра достигла минимума с начала года.
Деловое.ТВ 27 апреля в 11:26
Общество
В Калужской области очаг коронавируса нашли в доме престарелых
Общее количество заражённых выросло до 845. При этом 53 новых больных нашли в Думиничском районе.
Калужский перекресток 04:09
Армия и оружие
Пентагон опубликовал видео с НЛО
Пентагон официально опубликовал три видеоролика, на которых видны неопознанные летающие объекты (НЛО), сообщает CNN.
Общественное телевидение России 27 апреля в 15:11
Происшествия
Дочь-подростка Саши Зверевой избили в США
Экс-солистка группы "Демо" Саша Зверева рассказала в Instagram о нападении на ее дочь Василису.
Газета.Ru 03:23
Авто
Skoda начала продажи полноприводного Skoda Karoq в России
Российские дилеры Skoda начали прием заказов на полноприводный Skoda Karoq с турбомотором 1.4 TSI мощностью 150 л.с. и 6-ступенчатым «роботом» DSG.
Автоновости дня вчера в 03:49
Общество
«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии
Газета.Ru вчера в 20:43
Общество
«Известия»: МВД попросило у ЦБ доступ к банковской тайне
МВД предложило Центральному банку открыть для сотрудников ведомства доступ к банковской тайне.
РИА Новости 04:33
Общество
В интернете выставили на продажу ворованные данные россиян
В интернете опять выставили на продажу ворованные данные россиян.
Российская газета 03:56