Экономика
Газета.RuМир может столкнуться с дефицитом российской пшеницы
Мир может столкнуться с нехваткой зерна из-за введения квоты на экспорт российской пшеницы, а также ее досрочной выработки.
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с чего всё началось
Впервые за последние десять лет мир рискует остаться без российской пшеницы в то время, когда ряд ключевых покупателей на фоне пандемии коронавируса спешат провести ее дополнительные закупки, пишет Bloomberg.РБКвчера в 23:31
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Общество
Садовничий объявил о планах реформы факультетов в МГУ
Руководство МГУ обсуждает возможность реорганизации структуры и создания на базе факультетов 14 — 16 научных школ.
РБК 06:54
Экономика
Более 50% предпринимателей не могут получить господдержку
Опрос показал, что более 50% предпринимателей не смогли воспользоваться мерами государственной поддержки, поскольку их компании не вошли в перечень наиболее пострадавших отраслей.
Коммерсантъ 02:23
Экономика
Утвержден порядок выплат зарплатных субсидий
Для получения «зарплатной» субсидии должны быть соблюдены следующие условия: - компания (ИП) должна быть включена в реестр субъектов МСП по состоянию на 01.03.2020; - отрасль, в которой ведет свою деятельность потенциальный получатель субсидии, отнесена к наиболее пострадавшим из-за эпидемии коронавируса.
Главная книга вчера в 06:48
Политика
США вводят новые ограничения на экспорт в Китай
Соединенные Штаты опубликовали изменения в правилах, которые налагают новые ограничения на экспорт в Китай авиационных компонентов и многих предметов, связанных с полупроводниками, передает Reuters.
Вести.Ru вчера в 11:30
Происшествия
В Казани задержали ректора технологического университета
Напомним, что, по версии следствия, в 2004-2017 годах Сергей Юшко, работая в режиме полной занятости в технопарке "Идея", одновременно числился заведующим кафедры инженерной и компьютерной графики, а также деканом факультета "Инновационных технологий" КНИТУ.
Российская газета 05:32
Политика
Путин заявил о возрастающих рисках паводков и пожаров в России
Президент России Владимир Путин напомнил, что риски паводков и пожаров объективно возрастают в весенне-летний период, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 08:41
Экономика
Какие перемены ждут россиян в мае
Изменения банковских комиссий за переводы Максимальный размер банковской комиссии для физических лиц в системе быстрых платежей будет ограничен.
Вести.Ru 04:25
Политика
Путин выступит с большим обращением
Президент России Владимир Путин выступит с большим обращением, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:23
Общество
В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов
Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
Авто
В Петербурге стартовали онлайн-продажи автомобилей с доставкой на дом
Автоновости дня 05:25
Шоу-бизнес
Лидия Федосеева-Шукшина рассказала, как лишилась квартиры
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина, зная о проблемах со здоровьем, давно составила завещание, согласно которому авторские права на произведения ее покойного супруга Василия Шукшина и квартиру в Новой Москве получает ее нынешний муж Бари Алибасов.
Петербургский дневник вчера в 13:19
Технологии
Пользователей смартфона предупреждают о возможной слежке через камеры
Эксперт Тимофеев рассказал СМИ о слежке через камеры личных смартфонов, об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:39
Политика
Медведев призывает единороссов направить зарплату на помощь медикам
Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
Газета.Ru 06:16
Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» снова сменил курс
Российская газета 26 апреля в 07:57
Здоровье
В Белебеевской ЦРБ коронавирус распространяется по сценарию РКБ в Уфе
В Белебеевской Центральной районной больнице COVID-19 распространяется по сценарию Республиканской клинической больнице Куватова в Уфе.
Аргументы и Факты - Уфа 06:40
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 07:12
Энергетика
В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»
Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
РБК 03:48
Общество
Вирусолог дал прогноз по ситуации с коронавирусом в РФ
Врач-вирусолог дал прогноз по ситуации с коронавирусом в Российской Федерации, об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 07:07
Здоровье
Во Франции для лечения COVID-19 применили средство от артрита
РИА Новости вчера в 22:01
Происшествия
Приехавшую в Крым женщину оштрафовали и заставили лечь в обсерватор
Симферополь, 28 апреля 2020, 12:03 — REGNUM В Крыму оштрафовали приехавшую в республику женщину за отказ от добровольной обсервации и силой доставили в обсерватор.
REGNUM 05:03
Культура
Крупнейшие кинофестивали мира покажут фильмы на YouTube
С 29 мая по 7 июня пройдет международное онлайн-мероприятие We Are One: A Global Film Festival на YouTube, в котором примут участие крупнейшие кинофестивали со всего мира.
Народные новости 04:43
Общество
6411 новых случаев коронавируса зарегистрировали в России за сутки
6411 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах выявили в России за сутки.
Известия 03:50
Общество
Стали известны уловки мошенников во время распространения коронавируса
Многие государственные органы одновременно с началом распространения инфекции стали изготовлять и бесплатно распространять брошюры о коронавирусе.
Крым 24 02:47
Происшествия
Послушник подворья Троице-Сергиевой лавры покончил с собой
Послушник московского подворья Троице-Сергиевой лавры Дмитрий Пелипенко, госпитализированный с подозрением на коронавирусную инфекцию и имевший ранее психическое заболевание, совершил попытку суицида, спасти его не удалось, сообщается на сайте подворья.
РИА Новости 04:07
Общество
Киев начнет вводить первый этап плана по ослаблению карантинных мер
Власти Киева с 12 мая начнут внедрять первый этап плана по ослаблению ограничительных мер из-за карантина, который введен в связи с коронавирусом, работу смогут начать салоны красоты, рестораны на вынос и непродовольственные магазины, заявил во вторник мэр украинской столицы Виталий Кличко.
РИА Новости 06:15
Культура
Анатолий Цой стал победителем шоу «Маска» на НТВ
В воскресенье, 26 апреля, в эфир телеканала НТВ вышел финальный выпуск шоу "Маска".
Piter.tv вчера в 10:00
Общество
Крупнейший автоцентр Москвы решили отдать под госпиталь
О планах размещения госпиталя для лечения больных с коронавирусом в АТЦ «Москва» сообщила со ссылкой на близкие к мэрии столицы источники и газета «Ведомости».
РБК 07:12
Общество
«Бессмертный полк» пройдет онлайн
ЧС-ИНФО вчера в 06:31