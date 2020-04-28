с чего всё началось

Мир может столкнуться с нехваткой зерна из-за введения квоты на экспорт российской пшеницы, а также ее досрочной выработки.

Мир может столкнуться с дефицитом российской пшеницы

Баскетбол «Супергерой!» Парень из Индии творит удивительные трюки с баскетбольным мячом Молодой баскетболист и по совместительству тренер из Индии Насиф Мунши в одной комбинации исполнил два оригинальных точных попадания в кольцо.

Общество МЧС развернет госпиталь на территории Чаяндинского месторождения МЧС из-за вспышки коронавируса на территории Чаяндинского месторождения в Якутии начнёт 30 апреля разворачивать там мобильный госпиталь, сообщил оперативный штаб при правительстве региона. 3

Политика Правительство одобрило предложение штрафовать чиновников за хамство Правительство России положительно оценило предложение "Единой России" об административной ответственности для чиновников, которые оскорбляют людей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на депутата Александра Хинштейна. 306

Общество В чипсах на российских прилавках обнаружили кадмий и мышьяк Эксперты проверили картофельные чипсы с разными вкусами 16 торговых марок и выявили у некоторых из них превышенное содержание мышьяка, кадмия, охратоксина А и криламида, сообщает Роскачество. 187

Общество В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года. 2,5K

Общество Связанная с Собчак крабовая компания вошла в список системообразующих «Ведомости» выяснили, что о включении сахалинских рыбодобывающих компаний в список системообразующих в середине апреля просила член Совета Федерации от правительства Тувы Людмила Нарусова – она мать Ксении Собчак. 723

Общество Вирусолог дал прогноз по ситуации с коронавирусом в России Доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн 28 апреля заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России и предрек скорый выход страны на плато. 212

Общество В России коронавирусом заболели более 93,5 тысяч человек По состоянию на 28 апреля 2020 года в России выявлено 6411 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб.

Общество Названа стоимость лечения коронавируса на дому в Петербурге Стоимость десятидневного лечения коронавирусной инфекции на дому в Санкт-Петербурге составляет 10060 рублей.

Общество Мишустин поручил подготовить план по снятию коронавирусных ограничений Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил подготовить план снятия ограничений, введенных в стране в связи с угрозой распространения коронавируса. 207

Здоровье Во Владимирской области выявлено 48 новых случаев коронавируса Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» ведется ежедневный мониторинг заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, а также контроль за проведением мероприятий по профилактике новой коронавирусой инфекцией на территории области. 462

Общество Россияне поддержали введение жестких мер в условиях вируса Большинство россиян считают, что жесткие ограничительные меры негативно сказываются на экономике, но позволяют не допустить большой смертности от коронавируса. 118

Политика Трамп узнал о состоянии здоровья Ким Чен Ына Трамп пожелал всего наилучшего лидеру КНДР. Он снова отметил, что у них с Ким Чен Ыном "очень хорошие отношения". 34

Происшествия В Москве задержали мошенников, продававших электронные пропуска Полицейские задержали двух граждан, которые размещали в мессенджере сообщения о продаже электронных пропусков для передвижения по Москве и Подмосковью, а, получив деньги, переставали выходить на связь, сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк. 94

Политика Хафтар объявил о переходе к ЛНА управления Ливией Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар в видеообращении к нации заявил о выходе из политического соглашения, приведшего к формированию Правительства национального согласия, и переходе управления Ливией к ЛНА. 163

Общество В Тульской области выросло число зараженных коронавирусом Число зарегистрированных случаев заражения жителей Тульской области коронавирусом за сутки увеличилось на 66 человек, 26 апреля сообщается на сайте правительства области. 226