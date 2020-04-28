Экономика
Газета.RuМир может столкнуться с дефицитом российской пшеницы
Мир может столкнуться с нехваткой зерна из-за введения квоты на экспорт российской пшеницы, а также ее досрочной выработки.
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с чего всё началось
Впервые за последние десять лет мир рискует остаться без российской пшеницы в то время, когда ряд ключевых покупателей на фоне пандемии коронавируса спешат провести ее дополнительные закупки, пишет Bloomberg.РБКвчера в 23:31
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Политика
Путин выступит с обращением на совещании с регионами по коронавирусу
Президент РФ Владимир Путин на совещании с регионами по коронавирусу планирует выступить с обращением.
ТАСС 05:21
Баскетбол
«Супергерой!» Парень из Индии творит удивительные трюки с баскетбольным мячом
Молодой баскетболист и по совместительству тренер из Индии Насиф Мунши в одной комбинации исполнил два оригинальных точных попадания в кольцо.
Чемпионат 26 апреля в 06:30
Культура
Анатолий Цой стал победителем первого сезона шоу «Маска» на НТВ
Несколько минут назад завершился первый сезон одного из самых популярный проектов этого сезона – шоу «Маска» на НТВ.
Вокруг ТВ 26 апреля в 15:53
Технологии
Microsoft готовится к выпуску майского обновления Windows 10
Обновление Windows 10 получит немало улучшений и новых функций.
iReactor 01:26
Общество
МЧС развернет госпиталь на территории Чаяндинского месторождения
МЧС из-за вспышки коронавируса на территории Чаяндинского месторождения в Якутии начнёт 30 апреля разворачивать там мобильный госпиталь, сообщил оперативный штаб при правительстве региона.
РИА Новости 05:45
Политика
Правительство одобрило предложение штрафовать чиновников за хамство
Правительство России положительно оценило предложение "Единой России" об административной ответственности для чиновников, которые оскорбляют людей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на депутата Александра Хинштейна.
Газета.Ru 03:32
Общество
В чипсах на российских прилавках обнаружили кадмий и мышьяк
Эксперты проверили картофельные чипсы с разными вкусами 16 торговых марок и выявили у некоторых из них превышенное содержание мышьяка, кадмия, охратоксина А и криламида, сообщает Роскачество.
Газета.Ru 05:47
Общество
Россия вышла на восьмое место по количеству зараженных коронавирусом
Россия вышла на восьмое место в первой десятке стран с наибольшим количеством зараженных.
BFM.ru 03:53
Общество
В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки отмены самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости вчера в 14:25
Религия
В Радоницу усопших поминают домашней молитвой
Поминают усопших в семейном кругу, домашней молитвой.
В Гае.ру 05:00
Общество
В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов
Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
Общество
Связанная с Собчак крабовая компания вошла в список системообразующих
«Ведомости» выяснили, что о включении сахалинских рыбодобывающих компаний в список системообразующих в середине апреля просила член Совета Федерации от правительства Тувы Людмила Нарусова – она мать Ксении Собчак.
Ведомости вчера в 15:13
Общество
Вирусолог дал прогноз по ситуации с коронавирусом в России
Доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн 28 апреля заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России и предрек скорый выход страны на плато.
Профиль 01:44
Общество
В России коронавирусом заболели более 93,5 тысяч человек
По состоянию на 28 апреля 2020 года в России выявлено 6411 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб.
DixiNews 04:10
Энергетика
В США частные компании начали хранить нефть в стратегическом резерве
В США частные компании начали хранить нефть в хранилищах стратегического резерва США, сообщило агентство Bloomberg.
Коммерсантъ 00:40
Общество
Названа стоимость лечения коронавируса на дому в Петербурге
Стоимость десятидневного лечения коронавирусной инфекции на дому в Санкт-Петербурге составляет 10060 рублей.
Lenta.ru 06:19
Общество
Мишустин поручил подготовить план по снятию коронавирусных ограничений
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил подготовить план снятия ограничений, введенных в стране в связи с угрозой распространения коронавируса.
Новый День 05:18
Здоровье
Во Владимирской области выявлено 48 новых случаев коронавируса
Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» ведется ежедневный мониторинг заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, а также контроль за проведением мероприятий по профилактике новой коронавирусой инфекцией на территории области.
ГТРК Владимир 26 апреля в 05:26
Общество
Россияне поддержали введение жестких мер в условиях вируса
Большинство россиян считают, что жесткие ограничительные меры негативно сказываются на экономике, но позволяют не допустить большой смертности от коронавируса.
РБК 06:14
Общество
Глава «Металлоинвеста» Андрей Варичев умер от пневмонии
Генеральный директор Металлоинвест Андрей Варичев умер в 52 года в Москве.
iReactor вчера в 12:21
Политика
Песков спрогнозировал срок выхода на плато по коронавирусу
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью "АиФ" выразил мнение, что через несколько месяцев люди забудут тяготы, вызванные распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости вчера в 02:37
Общество
МВД разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских
МВД России разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских.
Ведомости вчера в 13:25
Политика
Трамп узнал о состоянии здоровья Ким Чен Ына
Трамп пожелал всего наилучшего лидеру КНДР. Он снова отметил, что у них с Ким Чен Ыном "очень хорошие отношения".
Политическая Экспертиза вчера в 20:55
Происшествия
В Москве задержали мошенников, продававших электронные пропуска
Полицейские задержали двух граждан, которые размещали в мессенджере сообщения о продаже электронных пропусков для передвижения по Москве и Подмосковью, а, получив деньги, переставали выходить на связь, сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.
ТАСС вчера в 06:11
Транспорт
Езда без пропуска по Москве: выписаны первые большие штрафы
Сам автовладелец утверждает, что штраф был выписан ошибочно, поскольку цифровой пропуск на автомобиль им был в установленном порядке оформлен.
Вести.Ru 02:57
Армия и оружие
Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном
Пентагон официально опубликовал видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru вчера в 17:52
Кино
Опубликовано фото Бенедикта Камбербэтча в костюме Железного человека
В интернете уже появились фото Доктора Стрэнджа в костюме Железного человека.
ToDay News Ufa 00:33
Политика
Хафтар объявил о переходе к ЛНА управления Ливией
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар в видеообращении к нации заявил о выходе из политического соглашения, приведшего к формированию Правительства национального согласия, и переходе управления Ливией к ЛНА.
RT на русском вчера в 15:57
Общество
В Тульской области выросло число зараженных коронавирусом
Число зарегистрированных случаев заражения жителей Тульской области коронавирусом за сутки увеличилось на 66 человек, 26 апреля сообщается на сайте правительства области.
ИА Красная Весна 26 апреля в 09:23
Экономика
В РФ ожидают стремительного сокращения численности среднего класса
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кузьминов заявил, что средний класс в России может скатиться в состояние бедности из-за кризиса, вызванного распространением коронавируса.
REGNUM 04:29