с чего всё началось

Мир может столкнуться с нехваткой зерна из-за введения квоты на экспорт российской пшеницы, а также ее досрочной выработки.

Мир может столкнуться с дефицитом российской пшеницы

Происшествия Арестанты избили вора в законе Тенгуляша за тайные перекусы во время голодовки По данным издания, вора в законе наказали за его тайные перекусы во время объявленной арестантами голодовки.

Экономика Выручка «Магнита» впервые за пять лет росла быстрее, чем у Х5 Второй по выручке российский ритейлер «Магнит» впервые за последние пять лет опередил X5 Retail Group по темпам роста выручки и сопоставимых продаж, следует из раскрытых компаниями результатов.

Технологии Пользователей предупреждают о возможной слежке через камеры смартфона По словам Тимофеева, в самым надежным способом защиты считается полное шифрование всех входящих и исходящих потоков информации. 129

Общество На Чаяндинском месторождении взбунтовались вахтовики На фоне благостных рапортов властей Якутии и пиаровской службы "Газпрома" с Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения приходят тревожные новости. 3,1K

Общество В России число жертв коронавируса превысило 850 Накануне в России за сутки скончались 50 человек с коронавирусом.

Общество Во Владимирской области выявлено 37 новых случаев коронавируса По данным управления Роспотребнадзора по Владимирской области, новые случаи заболевания зарегистрированы в Петушинском районе (15 новых случаев), во Владимире (+ 11), в Судогодском районе (+ 3), в Гусь-Хрустальном районе (+ 2), в Ковровском районе (+ 2). 464

Политика На Украине заявили о риске остановки транзита газа «Газпрома» после 2025 Гендиректор оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон заявил в интервью РБК, что «Газпром» после окончания пятилетнего контракта в 2025 году остановит экспорт газа через Украину, если к этому времени завершит строительство газопроводов в обход Украины.

Политика Путин объявил о продлении режима нерабочих дней Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая. 5K

Армия и оружие США лишат Су-57 критического преимущества перед F-35 Иностранцы отметили, что военное ведомство сократило количество недостатков собственных самолетов пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II с 13 до 7. Благодаря проведенной работе российский Су-57 лишился одного из ключевых преимуществ перед авиацией США. 43

Происшествия В Туле скончался 17-летний подросток с подозрением на коронавирус Тула, 29 апреля 2020, 11:03 — REGNUM 17-летний житель Тулы с подозрением на заражение коронавирусом скончался 28 апреля в реанимационном отделении детского инфекционного госпиталя, сообщил 29 апреля региональный оперштаб. 20

Общество График выплаты пенсий в мае изменится В связи с майскими праздниками в мае изменятся сроки выплаты пенсий в Самарской области. 27

Энергетика В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2» Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V. 1,4K

Общество Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России, рассказал зампред его правления Александр Ведяхин. 670

Политика В День Победы в Тульской области разрешат возлагать цветы к памятникам Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил внести в указ изменения, разрешающие возложение цветов к памятникам, посвященным Великой Отечественной войне.

Общество В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая «Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)», — говорится в документе. 109

Здоровье В Крыму еще десять человек заразились коронавирусом Глава региона Сергей Аксенов сообщил о выявленных за сутки новых 10 случаях COVID-19 в Крыму, общее число выявленных случаев достигло 89.

Происшествия В Пермском крае умер восьмой пациент с коронавирусом Более 2 тысяч человек остаются на домашнем карантине по предписанию главного санитарного врача, у 19 из них подозревается коронавирус.

Музыка Группа BTS перенесла мировое турне из-за коронавируса Перенос мирового турне вызван необходимостью обеспечить безопасность как организаторов выступлений, так и поклонников группы в связи с распространением коронавируса нового типа, а также ограничениями в передвижениях между странами, введенными из-за пандемии.