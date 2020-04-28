Экономика
Газета.RuМир может столкнуться с дефицитом российской пшеницы
Мир может столкнуться с нехваткой зерна из-за введения квоты на экспорт российской пшеницы, а также ее досрочной выработки.
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с чего всё началось
Впервые за последние десять лет мир рискует остаться без российской пшеницы в то время, когда ряд ключевых покупателей на фоне пандемии коронавируса спешат провести ее дополнительные закупки, пишет Bloomberg.РБК27 апреля в 23:31
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Россия ограничила экспорт пшеницы. Это может спровоцировать дефицит зерна на мировом рынке
Телеканал 360°вчера в 11:24
Россия, оставив себе зерно, дестабилизирует весь мир? Bloomberg нашел повод укорить Москву
Царьград27 апреля в 13:24
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Происшествия
Арестанты избили вора в законе Тенгуляша за тайные перекусы во время голодовки
По данным издания, вора в законе наказали за его тайные перекусы во время объявленной арестантами голодовки.
Lenta.ru 04:03
Экономика
Выручка «Магнита» впервые за пять лет росла быстрее, чем у Х5
Второй по выручке российский ритейлер «Магнит» впервые за последние пять лет опередил X5 Retail Group по темпам роста выручки и сопоставимых продаж, следует из раскрытых компаниями результатов.
Ведомости 03:22
Технологии
Пользователей предупреждают о возможной слежке через камеры смартфона
По словам Тимофеева, в самым надежным способом защиты считается полное шифрование всех входящих и исходящих потоков информации.
Astera вчера в 04:24
Общество
На Чаяндинском месторождении взбунтовались вахтовики
На фоне благостных рапортов властей Якутии и пиаровской службы "Газпрома" с Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения приходят тревожные новости.
Байкал24 вчера в 04:10
Происшествия
В Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса
В Иркутской области местные жители заподозрили нескольких чиновников в поджоге леса, сообщил РИА Новости пресс-секретарь местной прокуратуры Ирина Щербакова.
РИА Новости 00:52
Общество
В России число жертв коронавируса превысило 850
Накануне в России за сутки скончались 50 человек с коронавирусом.
RT на русском вчера в 03:57
Общество
Во Владимирской области выявлено 37 новых случаев коронавируса
По данным управления Роспотребнадзора по Владимирской области, новые случаи заболевания зарегистрированы в Петушинском районе (15 новых случаев), во Владимире (+ 11), в Судогодском районе (+ 3), в Гусь-Хрустальном районе (+ 2), в Ковровском районе (+ 2).
Владимирские ведомости 03:03
Происшествия
Восемь человек погибли при пожаре в Ленинградской области
RT на русском вчера в 23:56
Политика
На Украине заявили о риске остановки транзита газа «Газпрома» после 2025
Гендиректор оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон заявил в интервью РБК, что «Газпром» после окончания пятилетнего контракта в 2025 году остановит экспорт газа через Украину, если к этому времени завершит строительство газопроводов в обход Украины.
РБК 04:00
Политика
Путин объявил о продлении режима нерабочих дней
Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
РИА Новости вчера в 13:29
Политика
Путин объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая
Сегодня Президент РФ Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями с сохранением заработной платы.
Альметьевск РТВ вчера в 11:39
Общество
Число случаев коронавируса в России вплотную приблизилось к 100 тысячам
Еще 5 841 случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен в России за сутки, сообщает оперативный штаб.
Интерфакс 03:47
Общество
В интернете выставили на продажу ворованные данные россиян
В интернете опять выставили на продажу ворованные данные россиян.
Российская газета 03:56
Общество
Крабовая компания Ксении Собчак вошла в список системообразующих
Московский Комсомолец 27 апреля в 17:45
Игры
Epic Games Store начал требовать двухфакторную аутентификацию
Цифровой магазин Epic Games Store начал требовать двухфакторную аутентификацию для загрузки бесплатных игр.
The GEEK 03:00
Армия и оружие
США лишат Су-57 критического преимущества перед F-35
Иностранцы отметили, что военное ведомство сократило количество недостатков собственных самолетов пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II с 13 до 7. Благодаря проведенной работе российский Су-57 лишился одного из ключевых преимуществ перед авиацией США.
Piter.tv 27 апреля в 10:00
Происшествия
В Туле скончался 17-летний подросток с подозрением на коронавирус
Тула, 29 апреля 2020, 11:03 — REGNUM 17-летний житель Тулы с подозрением на заражение коронавирусом скончался 28 апреля в реанимационном отделении детского инфекционного госпиталя, сообщил 29 апреля региональный оперштаб.
REGNUM 04:03
Здоровье
За сутки 64 человека в Ростовской области заболели коронавирусом
По информации Роспотребнадзора на 10:50, вторника, 28 апреля на территории Ростовской области COVID-19 подтвержден еще у 64 человек.
Kursk.com вчера в 04:52
Общество
В России за сутки скончались 108 пациентов с коронавирусом
Москва, 29 апреля 2020, 11:16 — REGNUM Число пациентов с выявленным коронавирусом, скончавшихся в России за сутки 28 апреля, составляет 108 человек.
REGNUM 04:16
Общество
График выплаты пенсий в мае изменится
В связи с майскими праздниками в мае изменятся сроки выплаты пенсий в Самарской области.
SamRU.ru 27 апреля в 09:22
Энергетика
В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»
Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
РБК вчера в 03:48
Общество
Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России
Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России, рассказал зампред его правления Александр Ведяхин.
Известия вчера в 22:30
Политика
В День Победы в Тульской области разрешат возлагать цветы к памятникам
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил внести в указ изменения, разрешающие возложение цветов к памятникам, посвященным Великой Отечественной войне.
Центр 71 02:20
Общество
В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая
«Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)», — говорится в документе.
РБК вчера в 17:21
Здоровье
В Крыму еще десять человек заразились коронавирусом
Глава региона Сергей Аксенов сообщил о выявленных за сутки новых 10 случаях COVID-19 в Крыму, общее число выявленных случаев достигло 89.
РИА Новости 03:26
Происшествия
В Пермском крае умер восьмой пациент с коронавирусом
Более 2 тысяч человек остаются на домашнем карантине по предписанию главного санитарного врача, у 19 из них подозревается коронавирус.
РИА Новости 03:19
Происшествия
Дочь-подростка Саши Зверевой избили в США
Экс-солистка группы "Демо" Саша Зверева рассказала в Instagram о нападении на ее дочь Василису.
Газета.Ru 03:23
Музыка
Группа BTS перенесла мировое турне из-за коронавируса
Перенос мирового турне вызван необходимостью обеспечить безопасность как организаторов выступлений, так и поклонников группы в связи с распространением коронавируса нового типа, а также ограничениями в передвижениях между странами, введенными из-за пандемии.
ТАСС вчера в 08:44
Общество
«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии
Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 20:43