Мир находится под угрозой продовольственного кризиса
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Из-за перебоев с поставками продуктов на фоне пандемии, природных факторов, которые поражают скот, и ослабления доллара, над миром нависла угроза продовольственного кризиса. Об этом сообщает "Лента" со ссылкой на издание CBNC.В источнике
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