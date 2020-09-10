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АМИТЕЛ

Мир находится под угрозой продовольственного кризиса

Из-за перебоев с поставками продуктов на фоне пандемии, природных факторов, которые поражают скот, и ослабления доллара, над миром нависла угроза продовольственного кризиса. Об этом сообщает "Лента" со ссылкой на издание CBNC.В источнике
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Новый День

Миру грозит продуктовый кризис из-за пандемии

Новый День01:19
Lenta.ru

Над миром нависла угроза продуктового кризиса

Lenta.ru20:00
RuNews24.ru

Миру угрожает продуктовый кризис

RuNews24.ru22:21
АМИТЕЛ

Мир находится под угрозой продовольственного кризиса

АМИТЕЛ22:26
Телеканал RTVI

Вирус голода: существует ли в США дефицит продуктов и как живут фермеры во время пандемии

Телеканал RTVIвчера в 17:52

ФНС разъяснила порядок уплаты налога на доходы с банковских вкладов

Налоговая служба объяснила, как будет работать налог на доходы от банковских вкладов: налоговики сами соберут информацию обо всех вкладах гражданина во всех банках, определят налоговую базу и рассчитают, сколько денег необходимо заплатить в бюджет.
Ведомостивчера в 17:03
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Гол Кучерова стал решающим для победы «Тампы» над «Айлендерс»

Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» из Флориды одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» во втором матче финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) благодаря голу российского нападающего Никиты Кучерова.
Известия00:34

Вещатели предложили регулировать видео в Сети по правилам телевидения

Деятельность «владельцев контентных интернет-платформ следует законодательно зарегулировать» и приблизить требования к ним — в части правил размещения рекламы, структуры владения, возрастной классификации и т.д. — к тем, которые действуют для вещателей.
РБК01:00

В 2021 году Минтруд предложил сделать 31 декабря выходным днем

В Минтруде, который разработал проект, отмечают, что они сформировали график переноса выходных в соответствии с положениями трудового законодательства, а также с учётом интересов организаций и граждан.
Evo-rus.com01:23
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Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре

«Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет», — говорится в сообщении.
RT на русскомвчера в 09:30
1,1K

Французский военный корабль атаковал С-400 в Крыму

Ряд российских СМИ со ссылкой на собственные источники информации сообщили, что военный корабль Франции «Dupuy de Lome» посредством создания помех на определенных частотах атаковал российские комплексы радиолокационных станций С-400, которые расположены на территории Крыма.
Военное дело8 сентября в 06:54
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Песков заявил, что прямой линии с Путиным в 2020 году не будет

Пресс-секретарь главы государства уточнил, что элементы прямой линии, которые позволят президенту получить обратную связь от граждан из различных регионов, будут включены в ежегодную пресс-конференцию Путина, которая состоится в декабре.
RT на русскомвчера в 06:49
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