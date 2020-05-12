Энергетика

Lenta.ruLenta.ruМир оказался на грани масштабной газовой войны

Катар, являющийся главным мировым поставщиком сжиженного природного газа (СПГ), может развязать масштабную газовую войну из-за снижения стоимости сырья на фоне падения спроса из-за коронавируса и роста мировых запасов после теплой зимы.
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Эксперт усомнился в возможности Катара развязать мировую газовую войну

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Bloomberg: Катар может развязать газовую войну

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России предрекли триумф над США в битве за газовый рынок Европы

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Мир оказался на пороге масштабной газовой войны

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Война за рынок газа вспыхнет по нефтяному сценарию

Утро.ru08:25
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Причиной возгорания аппаратов ИВЛ могла стать слабая электропроводка

Причиной возгорания аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в больницах Москвы и Санкт-Петербурга могла стать слабая электропроводка в медицинских учреждениях.
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Польша считает Россию основной угрозой

Президент Польши Анджей Дуда подписал новую стратегию национальной безопасности, сообщается на сайте главы республики.
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Блогер узнал о штрафе вратарю РПЛ на 1,4 млн за слова о власти

Бывший нападающий самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Евгений Савин, ведущий блог «Красава», сообщил у себя в Instagram, что вратарь команды Евгений Фролов был оштрафован самарским клубом за высказывания о российской власти в недавнем интервью.
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Суд арестовал организатора частного хосписа в Красногорске

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Голикова отвергла обвинения в манипуляциях с данными по коронавирусу

Голикова подчеркнула, что в России «никогда не манипулировали официальной статистикой».
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Сечин попросил у Путина господдержку для «Роснефти»

Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании.
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Kia Mohave получил новую версию

Внедорожник Kia Mohave нового поколения стал доступен на домашнем рынке в новой версии Gravity.
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Роскошный Hongqi E115 показали на фото без камуфляжа

Ранее Hongqi обновил внедорожник HS7.
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Дмитрий Певцов поблагодарил тех, кто пожелал ему мучительной смерти

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В правительстве обозначили условия открытия российских курортов

Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
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Общество

Единовременные выплаты в 10 тысяч рублей смогут получить 22 млн детей

Семьи с детьми в возрасте от трех до 16 лет смогут получить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка.
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Портал госуслуг оказался частично недоступен после обращения Путина

Россияне вечером 11 мая столкнулись с временной частичной недоступностью портала госуслуг после обращения президента России Владимира Путина, сообщали РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании «РТ Лабс».
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Происшествия

Популярный блогер погиб в аварии в свой 25-й день рождения

Газета.Ru 10:45
Экономика

НБУ угрожает принять меры против «дочки» Сбербанка на Украине

Национальный банк Украины (НБУ) заявил о намерении рассмотреть вопрос «о применении мер воздействия» против «дочки» Сбербанка в стране.
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Общество

Правительство РФ утвердило выплаты для семей с детьми от 3 до 16 лет

Семьи с детьми до трех лет смогут рассчитывать на выплату в 5 тыс. рублей на одного ребенка.
Кубань 24 00:44
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Общество

В России запустили сервис для оформления выплат на детей

На сайте Госуслуг появился сервис для оформления единовременной выплаты на ребенка от трех до 16 лет в связи с пандемией COVID-19, сообщили РИА Новости в Минкомсвязи.
РИА Новости 09:17
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Фигурное катание

Щербакова прокомментировала информацию об уходе от Тутберидзе

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Поклонская дала первое интервью украинскому журналисту

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Гитару Курта Кобейна выставили на аукцион за $1 млн

Гитару Курта Кобейна, являвшегося лидером группы Nirvana, выставят на продажу со стартовой ценой в 1 миллион долларов.
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Госдума регулирует арендные отношения из-за спада экономики

Москва, 12 мая 2020, 13:58 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект об особенностях договорных отношений в сфере аренды недвижимости и земли, передает корреспондент ИА REGNUM 12 мая.
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Общество

Голикова: каждый пятый медик уже переболел коронавирусом

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что, согласно первым исследованиям, коронавирусом переболели 21% медиков, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 09:47
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Общество

В Красноярском крае вводится масочный режим

В Красноярском крае вводится масочный режим, - об этом в своем обращении к жителям региона заявил губернатор Александр Усс.
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Коронавирус сохраняется на поверхностях в течение 3 суток – Попова

По словам Поповой, коронавирус может оставаться на поверхностях трое суток.
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У офиса президента Украины подожгли шину

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Общество

В Саратовской области чиновницу отстранили за неподобающий комментарий в соцсети

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Российский Як-130 вызывает беспокойство у США

Российский Як-130 вызывает беспокойство у США. Об этом сообщили журналисты из "Актуальных новостей".
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Общество

В Москве пассажирам без масок и перчаток вынесут предупреждения

В первый день действия указа мэра Москвы, обязавшего горожан при нахождении в общественном транспорте носить перчатки и закрывающие рот и нос маски, на станциях московского метро и в поездах начнут проводиться рейды по выявлению нарушителей.
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Фергюсон получил перелом орбитальной кости

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В Пермском крае назвали недостоверной статистику по коронавирусу в мае

В Пермском крае к 12 мая был выявлен 781 случай заражения коронавирусом, за сутки врачи поставили диагноз 28 больным COVID-19, сообщает федеральный оперативный штаб.
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Государство на Ближнем Востоке, расположенное на Катарском полуострове в северо-восточной части Аравийского полуострова. Граничит с Саудовской Аравией на юге, со всех остальных сторон омывается Персидским заливом. На северо-западе имеет морскую границу с островами Бахрейн, на юго-востоке - морскую границу с ОАЭ. Столица - город Доха.
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