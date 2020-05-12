Катар, являющийся главным мировым поставщиком сжиженного природного газа (СПГ), может развязать масштабную газовую войну из-за снижения стоимости сырья на фоне падения спроса из-за коронавируса и роста мировых запасов после теплой зимы.

Происшествия Причиной возгорания аппаратов ИВЛ могла стать слабая электропроводка Причиной возгорания аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в больницах Москвы и Санкт-Петербурга могла стать слабая электропроводка в медицинских учреждениях. 925

Политика Польша считает Россию основной угрозой Президент Польши Анджей Дуда подписал новую стратегию национальной безопасности, сообщается на сайте главы республики. 354

Футбол Блогер узнал о штрафе вратарю РПЛ на 1,4 млн за слова о власти Бывший нападающий самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Евгений Савин, ведущий блог «Красава», сообщил у себя в Instagram, что вратарь команды Евгений Фролов был оштрафован самарским клубом за высказывания о российской власти в недавнем интервью.

Экономика Сечин попросил у Путина господдержку для «Роснефти» Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании. 748

Авто Kia Mohave получил новую версию Внедорожник Kia Mohave нового поколения стал доступен на домашнем рынке в новой версии Gravity. 8

Общество Единовременные выплаты в 10 тысяч рублей смогут получить 22 млн детей Семьи с детьми в возрасте от трех до 16 лет смогут получить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка. 38

Общество Портал госуслуг оказался частично недоступен после обращения Путина Россияне вечером 11 мая столкнулись с временной частичной недоступностью портала госуслуг после обращения президента России Владимира Путина, сообщали РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании «РТ Лабс». 374

Общество В России запустили сервис для оформления выплат на детей На сайте Госуслуг появился сервис для оформления единовременной выплаты на ребенка от трех до 16 лет в связи с пандемией COVID-19, сообщили РИА Новости в Минкомсвязи. 899

Экономика Госдума регулирует арендные отношения из-за спада экономики Москва, 12 мая 2020, 13:58 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект об особенностях договорных отношений в сфере аренды недвижимости и земли, передает корреспондент ИА REGNUM 12 мая. 117

Общество В Красноярском крае вводится масочный режим В Красноярском крае вводится масочный режим, - об этом в своем обращении к жителям региона заявил губернатор Александр Усс. 60

Общество В Москве пассажирам без масок и перчаток вынесут предупреждения В первый день действия указа мэра Москвы, обязавшего горожан при нахождении в общественном транспорте носить перчатки и закрывающие рот и нос маски, на станциях московского метро и в поездах начнут проводиться рейды по выявлению нарушителей. 63

Единоборства Фергюсон получил перелом орбитальной кости Согласно источнику, американец был доставлен в больницу, где врачи обнаружили у него перелом орбитальной кости. 1