Энергетика
Lenta.ruМир оказался на грани масштабной газовой войны
Катар, являющийся главным мировым поставщиком сжиженного природного газа (СПГ), может развязать масштабную газовую войну из-за снижения стоимости сырья на фоне падения спроса из-за коронавируса и роста мировых запасов после теплой зимы.
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Комментарии
Политика
Дмитрий Песков госпитализирован с коронавирусом
Lenta.ru 09:00
Происшествия
Причиной возгорания аппаратов ИВЛ могла стать слабая электропроводка
Причиной возгорания аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в больницах Москвы и Санкт-Петербурга могла стать слабая электропроводка в медицинских учреждениях.
Газета.Ru 10:41
Политика
Польша считает Россию основной угрозой
Президент Польши Анджей Дуда подписал новую стратегию национальной безопасности, сообщается на сайте главы республики.
Коммерсантъ 07:50
Футбол
Блогер узнал о штрафе вратарю РПЛ на 1,4 млн за слова о власти
Бывший нападающий самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Евгений Савин, ведущий блог «Красава», сообщил у себя в Instagram, что вратарь команды Евгений Фролов был оштрафован самарским клубом за высказывания о российской власти в недавнем интервью.
РБК 11:02
Происшествия
Суд арестовал организатора частного хосписа в Красногорске
РИА Новости 10:29
Общество
Голикова отвергла обвинения в манипуляциях с данными по коронавирусу
Голикова подчеркнула, что в России «никогда не манипулировали официальной статистикой».
BFM.ru 11:19
Экономика
Сечин попросил у Путина господдержку для «Роснефти»
Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании.
Коммерсантъ 08:01
Авто
Kia Mohave получил новую версию
Внедорожник Kia Mohave нового поколения стал доступен на домашнем рынке в новой версии Gravity.
Движок 09:15
Авто
Роскошный Hongqi E115 показали на фото без камуфляжа
Ранее Hongqi обновил внедорожник HS7.
CarsWeek.ru 07:05
Общество
В правительстве обозначили условия открытия российских курортов
Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru вчера в 14:31
Общество
Единовременные выплаты в 10 тысяч рублей смогут получить 22 млн детей
Семьи с детьми в возрасте от трех до 16 лет смогут получить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка.
Российская газета вчера в 13:04
Общество
Портал госуслуг оказался частично недоступен после обращения Путина
Россияне вечером 11 мая столкнулись с временной частичной недоступностью портала госуслуг после обращения президента России Владимира Путина, сообщали РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании «РТ Лабс».
ИрСити 01:57
Экономика
НБУ угрожает принять меры против «дочки» Сбербанка на Украине
Национальный банк Украины (НБУ) заявил о намерении рассмотреть вопрос «о применении мер воздействия» против «дочки» Сбербанка в стране.
RT на русском 11:06
Общество
Правительство РФ утвердило выплаты для семей с детьми от 3 до 16 лет
Семьи с детьми до трех лет смогут рассчитывать на выплату в 5 тыс. рублей на одного ребенка.
Кубань 24 00:44
Общество
В России запустили сервис для оформления выплат на детей
На сайте Госуслуг появился сервис для оформления единовременной выплаты на ребенка от трех до 16 лет в связи с пандемией COVID-19, сообщили РИА Новости в Минкомсвязи.
РИА Новости 09:17
Политика
Поклонская дала первое интервью украинскому журналисту
Взгляд.ру вчера в 11:34
Музыка
Гитару Курта Кобейна выставили на аукцион за $1 млн
Гитару Курта Кобейна, являвшегося лидером группы Nirvana, выставят на продажу со стартовой ценой в 1 миллион долларов.
Дни24 01:28
Экономика
Госдума регулирует арендные отношения из-за спада экономики
Москва, 12 мая 2020, 13:58 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект об особенностях договорных отношений в сфере аренды недвижимости и земли, передает корреспондент ИА REGNUM 12 мая.
REGNUM 06:58
Общество
Голикова: каждый пятый медик уже переболел коронавирусом
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что, согласно первым исследованиям, коронавирусом переболели 21% медиков, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 09:47
Общество
В Красноярском крае вводится масочный режим
В Красноярском крае вводится масочный режим, - об этом в своем обращении к жителям региона заявил губернатор Александр Усс.
АиФ Красноярск 09:14
Общество
Коронавирус сохраняется на поверхностях в течение 3 суток – Попова
По словам Поповой, коронавирус может оставаться на поверхностях трое суток.
Москва 24 09:33
Общество
В Саратовской области чиновницу отстранили за неподобающий комментарий в соцсети
ТАСС 11:11
Армия и оружие
Российский Як-130 вызывает беспокойство у США
Российский Як-130 вызывает беспокойство у США. Об этом сообщили журналисты из "Актуальных новостей".
Piter.tv 05:01
Общество
В Москве пассажирам без масок и перчаток вынесут предупреждения
В первый день действия указа мэра Москвы, обязавшего горожан при нахождении в общественном транспорте носить перчатки и закрывающие рот и нос маски, на станциях московского метро и в поездах начнут проводиться рейды по выявлению нарушителей.
РБК 04:50
Единоборства
Фергюсон получил перелом орбитальной кости
Согласно источнику, американец был доставлен в больницу, где врачи обнаружили у него перелом орбитальной кости.
Советский спорт вчера в 01:03
Здоровье
В Пермском крае назвали недостоверной статистику по коронавирусу в мае
В Пермском крае к 12 мая был выявлен 781 случай заражения коронавирусом, за сутки врачи поставили диагноз 28 больным COVID-19, сообщает федеральный оперативный штаб.
Ведомости 08:49