Энергетика
Lenta.ruМир оказался на грани масштабной газовой войны
Катар, являющийся главным мировым поставщиком сжиженного природного газа (СПГ), может развязать масштабную газовую войну из-за снижения стоимости сырья на фоне падения спроса из-за коронавируса и роста мировых запасов после теплой зимы.
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Комментарии
Общество
Путин: семьи с детьми от 3 до 16 лет получат по 10 000 рублей
"С 1 июня текущего года будет осуществляться разовая выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка с трех лет до наступления 16-летнего возраста", — сказал президент.
Газета.Ru вчера в 10:03
Экономика
Путин предложил запустить специальные кредиты на поддержку занятости
Президент России Владимир Путин предложил с 1 июня запустить специальные кредиты под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей.
РИА Новости вчера в 10:15
Общество
Ирина Хмелевская ушла с поста замгубернатора Курской области
vKurske.com 03:30
Происшествия
В крупном ДТП в Ленинградской области погиб один человек
Как сообщили журналистам в УГИБДД по Петербургу и области, один человек погиб, шестеро, в том числе ребенок, пострадали.
ТАСС 08:49
Общество
Умер писатель Константин Крылов
Российский писатель и философ Константин Крылов умер в возрасте 52 лет. Об этом написала в Facebook его супруга Надежда Шалимова.
РИА Новости 06:27
Фигурное катание
Фигуристка Щербакова опровергла уход из группы Тутберидзе
Российская газета 04:33
Политика
Дмитрий Песков заболел коронавирусом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил "Интерфаксу", что заразился коронавирусом.
Интерфакс 08:26
Общество
В России разработали требования к проведению ЕГЭ
10 мая замминистра просвещения Дмитрий Глушко в интервью радиостанции "Комсомольская правда" заявил, что Минпросвещения совместно с Роспотребнадзором разработало требования к проведению Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в связи с эпидемией коронавирусной инфекции.
Капитал страны 10 мая в 10:19
Общество
В США объяснили процесс формирования иммунитета к коронавирусу
Большинство переболевших COVID-19 получают либо слабый и непродолжительный иммунитет к инфекции, либо вообще никакого, сообщили в американской Школе системной биологии GMU.
Газета.Ru 02:17
Здоровье
Евгений Куйвашев обсудил с экспертами этапы выхода из самоизоляции
Сегодня Евгений Куйвашев с экспертами обсудил, как Свердловская область будет выходить из режима самоизоляции.
Globalcity.info 08:38
Общество
В ВОЗ отрицают занижение смертности от коронавируса в России
Сегодня наша страна вышла по числу выявленных случаев коронавируса на второе место в мире: в России зафиксировали 232 243 инфицированных.
Говорит Москва 08:33
Общество
В Подмосковье продлили некоторые ограничения
Глава Московской области Андрей Воробьев на странице в Instagram сообщил, что в регионе некоторые ограничения, введенные для борьбы с коронавирусом, будут продлены.
Газета.Ru 02:45
Здоровье
На Кубани подтверждено еще 99 случаев заболевания коронавирусом
Общее число заболевших в крае достигло 1732 человек, из них 100 детей. 21 пациент умер, 554 человека вылечились и выписаны.
Новая газета Кубани 10 мая в 08:08
Происшествия
ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт
ФСБ России предотвратила готовившийся теракт в Тверской области.
ТАСС 06:40
Происшествия
В Челябинске полицейский арестован за избиение задержанного
В отделе полиции сотрудник нанёс ему травмы. Полицейскому предъявлено обвинение. Арестован он по ходатайству следователей.
REGNUM 08:23
Общество
Единовременные выплаты в 10 тысяч рублей смогут получить 22 млн детей
Семьи с детьми в возрасте от трех до 16 лет смогут получить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка.
Российская газета вчера в 13:04
Культура
Исмаилов: вопрос с Коляном из «Реальных пацанов» мы порешали
«Вопрос решён, а как мы с Коляном его порешали, можно увидеть 12 мая в 20:00 на ТНТ», — написал Исмаилов под роликом.
Чемпионат 08:32
Происшествия
В трех продуктовых магазинах Екатеринбурга обнаружили коронавирус
В трех продуктовых магазинах Екатеринбурга среди сотрудников был обнаружен коронавирус. Об этом E1.RU сообщил источник.
Екатеринбург в интернете 08:16
Происшествия
В Ростехе заявили, что разбираются в ситуации с ИВЛ в Петербурге
Концерн "Радиоэлектронные технологии", входящий в госкорпорацию "Ростех", разбирается в ситуации с аппаратами ИВЛ в больницах Москвы и Петербурга, в которых возникли пожары, сообщили РИА Новости в пресс-службе КРЭТ, входящего в госкорпорацию "Ростех".
РИА Новости 08:12
Общество
В правительстве обозначили условия открытия российских курортов
Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru вчера в 14:31
Политика
Путин заявил об окончании периода нерабочих дней с 12 мая
"Сегодня, 11 мая истекает ранее объявленный период нерабочих дней, в общей сложности, начиная с 30 марта, он продлился более шести недель", - заявил глава государства на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
ТАСС вчера в 09:41
Здоровье
С июня в Кировской области могут разрешить работать всем
С июня в Кировской области могут разрешить работать всем.
Эхо Москвы в Кирове 07:30
Авто
Опубликован рейтинг самых надежных кроссоверов в возрасте до пяти лет
Владельцы отмечают крайне высокую надежность модели, что позволило ей получить рейтинг 100% надежности для экземпляров 2014–2019 годов выпуска.
Тарантас Ньюс 10 мая в 05:07
Футбол
Игрок «Реала» Йович едва выжил после падения со стены дома
Как сообщил источник, близкий к семье футболиста, Йович каким-то образом упал с большой высоты, а именно - со стены своего дома.
Газета.Ru 02:14
Политика
Путин объявил о завершении периода нерабочих дней
«С завтрашнего дня, с 12 мая, единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается», — сказал Путин.
RT на русском вчера в 09:18
Происшествия
Моряк почти 25 лет обманывал флот
Моряк почти 25 лет обманывал флот Севастопольский гарнизонный военный суд признал виновным в крупном мошенничестве военнослужащего Черноморского флота Владимира Колтунова.
Коммерсантъ 08:31
Общество
Семьи с детьми получат дополнительные выплаты
Выплату в 5 тысяч рублей смогут получить семьи с детьми до 3-х лет. Для неработающих два раза повысится размер пособия по уходу за ребёнком.
Мой Брянск вчера в 10:08
Происшествия
В Коми на главу города завели дело из-за детской площадки
Следственные органы возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении главы администрации Инты из-за завышенного контракта на установку детской площадки, сообщает СУСК РФ по Коми.
РИА Новости 08:48