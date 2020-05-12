Энергетика

Lenta.ruLenta.ruМир оказался на грани масштабной газовой войны

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Катар, являющийся главным мировым поставщиком сжиженного природного газа (СПГ), может развязать масштабную газовую войну из-за снижения стоимости сырья на фоне падения спроса из-за коронавируса и роста мировых запасов после теплой зимы.
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Война за рынок газа вспыхнет по нефтяному сценарию

Утро.ru08:25

Мир оказался на грани масштабной газовой войны

Lenta.ru07:28
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Комментарии

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В Ростехе заявили, что разбираются в ситуации с ИВЛ в Петербурге

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