Коронавирус

Газета.RuГазета.RuМир предупредили об угрозе новой эпидемии после снятия карантина

Снятие требований самоизоляции после снижения числа инфицированных коронавирусом может спровоцировать новую эпидемию заболевания. Об этом в фильме "Опасный вирус-2" на канале "Россия 1" рассказал профессор Ганноверского института вирусологии Томас Шульц.
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Вирусолог предупредил об опасности новой эпидемии COVID-19

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Мир предупредили об угрозе новой эпидемии после снятия карантина

Газета.Ruвчера в 11:09

Вирусолог рассказал об угрозе новой эпидемии после отмены карантина

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После отмены противовирусных мер возможна новая пандемия

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Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте

В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
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Общество

В Подмосковье 182 новых случая коронавируса зафиксировано за сутки

В Подмосковье 182 новых случая коронавируса зафиксировано за сутки Из них: ▪ 77 человек - от 18 до 45 лет ▪ 56 человек - от 46 до 64 лет ▪ 37 человек - от 65 до 88 лет ▪ И ещё 12 детей Всего на данный момент в Московской области выявлено 930 случаев заболевания.
Министерство здравоохранения МО 10 апреля в 10:15
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Общество

YouTube восстановил ролик с интервью Проценко из фильма RT

Видеохостинг YouTube восстановил ранее удаленный ролик с интервью главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко журналисту Антону Красовскому, сообщил сайт телеканала RT.
РИА Новости вчера в 10:17
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Общество

Кремль допустил перенос парада Победы на другую дату

РБК вчера в 08:26
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Общество

Вирусолог оценил сроки окончания эпидемии коронавируса в России

Ранее в апреле советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев рассказал, что при наиболее благополучном сценарии эпидемия в России закончится в июне.
РБК вчера в 19:52
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Политика

Трамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия

"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал он.
РИА Новости вчера в 21:42
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Шоу-бизнес

Вышедшую из комы Надежду Бабкину снимут с ИВЛ

Российскую певицу Надежду Бабкину, госпитализированную с пневмонией, рассчитывают снять с искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и «перевести на кислород».
Известия вчера в 16:50
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Здоровье

Доктор Мясников сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Германии

Коронавирусная инфекция «щадит» Россию, о чем свидетельствует статистика заболеваемости и смертности, написал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.
РБК 02:17
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Происшествия

В больницу в Коммунарке за сутки поступили 49 пациентов

В инфекционную больницу в Коммунарке за сутки поступили 49 пациентов, выписались пять.
РБК 02:32
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Общество

Из Хабаровска в Сеул вылетел самолет за россиянами

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Певица Татьяна Буланова госпитализирована с подозрением на инсульт

Вести.Ru 00:49
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Армия и оружие

На Украине испытали береговой ракетный комплекс «Нептун»

На Украине провели успешные испытания противокорабельной ракеты Р-360 комплекса «Нептун».
Известия 10 апреля в 18:13
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Футбол

Шомуродов: «Хочу стать лучшим бомбардиром чемпионата России»

Форвард "Ростова" Элдор Шомуродов рассказал о задачах команды и лично своих, если чемпионат России возобновится.
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Общество

Историка моды Васильева госпитализировали с пневмонией

РИА Новости 01:56
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Общество

В России расширен список пострадавших от коронавируса сфер экономики

Кабинет министров России расширил перечень отраслей экономики, которые наиболее пострадали из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 09:11
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Армия и оружие

Военные из РФ и Италии продезинфицировали дома престарелых в Ломбардии

"Российские военные специалисты совместно с военнослужащими подразделения РХБ защиты вооруженных сил Италии провели дезинфекцию в домах для пожилых людей в трех населенных пунктах Ломбардии в городах Скильпарио, Спирано, Торре-Бульдоне", - говорится в сообщении.
РИА Новости 09 апреля в 22:05
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Технологии

В Британии создадут мобильное приложение для борьбы с коронавирусом

В Британии специалисты намерены создать специальное мобильное приложение, которое должно помочь в борьбе с коронавирусом.
ToDay News Ufa 02:35
Общество

Элвир Рахимич: коронавирус бессилен против русских, водка всё убивает

Бывший полузащитник ЦСКА Элвир Рахимич шуткой ответил на вопрос о том, как россияне борются с коронавирусом.
Чемпионат вчера в 23:03
Религия

Православные христиане встречают Вербное воскресенье

РИА Новости вчера в 17:54
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Авто

Появились фото обновлённого Toyota Fortuner

На днях появились очередные шпионские фотографии, дающие представление о внешности обновленного внедорожника Toyota Fortuner.
Автоновости дня 10 апреля в 07:36
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Общество

Как будет работать пропускной режим в Москве и в Подмосковье. Инструкция

Какие меры были введены раньше С 29 марта в Москве действует режим самоизоляции для всех жителей города (до этого власти просили его соблюдать только людей старше 65 лет).
РБК вчера в 13:57
Авто

Названы три внедорожника ГАЗ, способных конкурировать с Land Cruiser

Тройку лидеров замыкает ГАЗ-3106, дебютировавший в 2004 году.
Дни24 вчера в 08:14
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Общество

Видео массовых побоищ из-за продуктов в Турции попало в Интернет

Видео массовых потасовок в огромных очередях попало в Интернет.
News.ru вчера в 11:02
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Армия и оружие

Патрушев предупредил об угрозе переброски террористов из Сирии в РФ

Не прекращаются попытки переброски в нашу страну лиц, получивших боевой опыт в составе бандформирований в Сирии и Ираке, — приводит слова Патрушева ТАСС.
News.ru 10 апреля в 04:59
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Игры

Создатели Doom Eternal необычно поздравили авторов Final Fantasy VII

Создатели Doom Eternal опубликовали изображение, на котором Палач Рока (главный герой игры) повторяет позу Клауда с обложки Final Fantasy VII.
REGNUM вчера в 08:42
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Общество

В Москве устроят масштабную дезинфекцию

В рамках борьбы с коронавирусной инфекцией на территории столицы 12 апреля устроят очередную масштабную дезинфекцию.
Газета.Ru вчера в 17:47
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Происшествия

Шесть пациентов сбежали из психиатрической больницы в Иркутске

ТАСС вчера в 23:59
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Общество

Китайские ученые обнаружили новые симптомы коронавируса

Группа китайских ученых обнаружила новые симптомы коронавируса, проведя обследования заболевших жителей Ухани.
ФАН вчера в 14:01
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Здоровье

Врач Мясников рассказал об опасности аппаратов ИВЛ

Как сообщает ToDay News Ufa, известный телеведущий Доктор Мясников рассказал, почему высок уровень смерти больных коронавирус после применения аппаратов ИВЛ.
ToDay News Ufa вчера в 03:54
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Общество

Елена Малышева рассказала, как не заразиться коронавирусом через еду

Бояться заказанной через сервисы доставки еды не стоит, утверждает врач и телеведущая Елена Малышева.
Московский Комсомолец вчера в 20:11
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