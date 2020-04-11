Снятие требований самоизоляции после снижения числа инфицированных коронавирусом может спровоцировать новую эпидемию заболевания. Об этом в фильме "Опасный вирус-2" на канале "Россия 1" рассказал профессор Ганноверского института вирусологии Томас Шульц.

Мир предупредили об угрозе новой эпидемии после снятия карантина

Транспорт Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт. 3,1K

Общество В Подмосковье 182 новых случая коронавируса зафиксировано за сутки В Подмосковье 182 новых случая коронавируса зафиксировано за сутки Из них: ▪ 77 человек - от 18 до 45 лет ▪ 56 человек - от 46 до 64 лет ▪ 37 человек - от 65 до 88 лет ▪ И ещё 12 детей Всего на данный момент в Московской области выявлено 930 случаев заболевания. 173

Общество YouTube восстановил ролик с интервью Проценко из фильма RT Видеохостинг YouTube восстановил ранее удаленный ролик с интервью главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко журналисту Антону Красовскому, сообщил сайт телеканала RT. 208

Общество Вирусолог оценил сроки окончания эпидемии коронавируса в России Ранее в апреле советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев рассказал, что при наиболее благополучном сценарии эпидемия в России закончится в июне. 463

Футбол Шомуродов: «Хочу стать лучшим бомбардиром чемпионата России» Форвард "Ростова" Элдор Шомуродов рассказал о задачах команды и лично своих, если чемпионат России возобновится.

Армия и оружие Военные из РФ и Италии продезинфицировали дома престарелых в Ломбардии "Российские военные специалисты совместно с военнослужащими подразделения РХБ защиты вооруженных сил Италии провели дезинфекцию в домах для пожилых людей в трех населенных пунктах Ломбардии в городах Скильпарио, Спирано, Торре-Бульдоне", - говорится в сообщении. 37

Технологии В Британии создадут мобильное приложение для борьбы с коронавирусом В Британии специалисты намерены создать специальное мобильное приложение, которое должно помочь в борьбе с коронавирусом.

Общество Элвир Рахимич: коронавирус бессилен против русских, водка всё убивает Бывший полузащитник ЦСКА Элвир Рахимич шуткой ответил на вопрос о том, как россияне борются с коронавирусом.

Авто Появились фото обновлённого Toyota Fortuner На днях появились очередные шпионские фотографии, дающие представление о внешности обновленного внедорожника Toyota Fortuner. 4

Общество Как будет работать пропускной режим в Москве и в Подмосковье. Инструкция Какие меры были введены раньше С 29 марта в Москве действует режим самоизоляции для всех жителей города (до этого власти просили его соблюдать только людей старше 65 лет).

Общество В Москве устроят масштабную дезинфекцию В рамках борьбы с коронавирусной инфекцией на территории столицы 12 апреля устроят очередную масштабную дезинфекцию. 367