Коронавирус
Газета.RuМир предупредили об угрозе новой эпидемии после снятия карантина
Снятие требований самоизоляции после снижения числа инфицированных коронавирусом может спровоцировать новую эпидемию заболевания. Об этом в фильме "Опасный вирус-2" на канале "Россия 1" рассказал профессор Ганноверского института вирусологии Томас Шульц.
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Вирусолог предупредил, что после отмены карантина может возникнуть новая эпидемия коронавируса
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