Коронавирус

Газета.RuГазета.RuМир предупредили об угрозе новой эпидемии после снятия карантина

Снятие требований самоизоляции после снижения числа инфицированных коронавирусом может спровоцировать новую эпидемию заболевания. Об этом в фильме "Опасный вирус-2" на канале "Россия 1" рассказал профессор Ганноверского института вирусологии Томас Шульц.
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Вирусолог предупредил, что после отмены карантина может возникнуть новая эпидемия коронавируса

Комсомольская правда18:32

После отмены противовирусных мер возможна новая пандемия

Вести.Ru07:32

Миру предрекли новую эпидемию после отмены карантина

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Вирусолог предрек новую эпидемию после отмены карантина

Взгляд.ру10:06

Вирусолог предупредил о новой эпидемии коронавируса после карантина

News.ru09:57

Вирусолог рассказал об угрозе новой эпидемии после отмены карантина

РИА Новости09:11

Мир предупредили об угрозе новой эпидемии после снятия карантина

Газета.Ru11:09
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Вирусолог оценил прогноз окончания эпидемии коронавируса в России

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Карантин из-за коронавируса введен в якутском городе Алдан, где заражены пять человек

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Доктор Мясников поведал о коронавирусном «русском чуде»

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Назван регион Подмосковья с наибольшим числом зараженных коронавирусом

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Снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге может стать долгосрочным раздражителем в отношениях России и Чехии, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
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Россияне из-за дефицита медицинских масок стали использовать для защиты от коронавируса пластиковые маски-экраны для лица.
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Два новых случая коронавируса выявлено в Амурской области

По данным на 11 апреля в Приамурье выявлено два новых лабораторно подтвержденных случая коронавируса, эпидемиологически связанных с посещением другого региона России.
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Названы новые симптомы коронавируса

У части зараженных коронавирусом китайцев наблюдались проблемы с координацией и невнятная речь, говорится в исследовании, опубликованном в JAMA Neuology.
РИА Новости 11:39
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Наука

Ученые рассказали, как коронавирус атакует клетки крови человека

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