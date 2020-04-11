Снятие требований самоизоляции после снижения числа инфицированных коронавирусом может спровоцировать новую эпидемию заболевания. Об этом в фильме "Опасный вирус-2" на канале "Россия 1" рассказал профессор Ганноверского института вирусологии Томас Шульц.

Мир предупредили об угрозе новой эпидемии после снятия карантина

Общество В Подмосковье вводится режим электронных пропусков с 15 апреля В Подмосковье с 15 апреля вводится режим электронных пропусков, необходимых для поездок на общественном или личном транспорте, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Instagram. 100

Политика МИД прокомментировал указ Трампа о санкциях за невывоз иностранцев Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу указ, согласно которому могут быть наложены визовые санкции на страны, которые препятствуют или откладывают возвращение своих граждан в условиях эпидемии коронавируса, следует из документа распространенного пресс-службой Белого дома. 22

Общество Вирусолог оценил прогноз окончания эпидемии коронавируса в России Доктор медицинских наук, вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев согласился с мнением советника директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академика РАН Виктора Малеева о сроках окончания эпидемии коронавируса в России. 2

Здоровье Доктор Мясников поведал о коронавирусном «русском чуде» Российская система здравоохранения, делающая упор на стационары, а не первичную амбулаторную помощь, более устойчива в экстремальных условиях, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram. 1,1K

Экономика Утверждены новые критерии отбора системообразующих предприятий Правкомиссия 10 апреля утвердила новые критерии отбора системообразующих предприятий, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в интервью телеканалу "Россия-24" . 2

Игры Для Mount & Blade 2 вышла новая «кровавая» модификация Вашингтон, 11 апреля 2020, 07:02 — REGNUM К игре Mount & Blade 2: Bannerlord выпустили модификацию (мод) Dismemberment, которая добавляет в игру новую систему последствий от нанесения ударов противникам.

Общество Греция назвала дату начала туристического сезона Управляющий директор туроператора Tez Tour Греция Димитрис Харитидис заявил, что прогнозы на туристический сезон этого года сделать пока невозможно. 25

Здоровье Два новых случая коронавируса выявлено в Амурской области По данным на 11 апреля в Приамурье выявлено два новых лабораторно подтвержденных случая коронавируса, эпидемиологически связанных с посещением другого региона России. 7