«Подметенной тайги не бывает»: что не так в новом сериале Первого канала «Угрюм-река»

Кстати, режиссеру Юрию Морозу роман Шишкова, написанный почти 100 лет назад (в 1928 году), во многом показался устаревшим, и он решил его дополнить, о чем прямым текстом рассказал пресс-службе Первого канала: - Сегодня тема классовой борьбы нам кажется неактуальной, - поэтому мы акцентируем мелодраматическую и мистическую линии.