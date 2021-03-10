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Известия

«Мир» с 28 апреля изменит правила конвертации валют по картам

С 28 апреля платежная система «Мир» поменяет правила конвертации валют: для пересчета будет использоваться курс на дату проведения платежа, а не на дату клиринга (расчета между банками).В источнике
С чего всё началось

Курсовая забота: «Мир» изменит правила конвертации валют по картам

С 28 апреля платежная система «Мир» поменяет правила конвертации валют: курс будет фиксироваться на день проведения платежа вместо даты расчета между банками. Об этом говорится в бюллетене платежной системы «Мир» (есть у «Известий»). Информацию подтвердили представители НСПК и участники рынка.
Известия16:01
Подробнее о событии

Платежная система «Мир» изменит правила конвертации валют по картам

РЕН ТВ16:35

Платежная система «Мир» изменит правила конвертации валют с 28 апреля

ПРАЙМ19:26

Система «Мир» изменит правила конвертации валют по картам

URA.Ru19:14

«Известия»: «Мир» изменит правила конвертации валют по картам с 28 апреля

ТАСС18:28

СМИ: «Мир» изменит правила конвертации валют с 28 апреля

Телеканал 360°18:11

Новости на «России 24». «Мир» меняет правила конвертации валют по своим картам

Вести.Ru23:17

«Мир» с 28 апреля изменит правила конвертации валют по картам

Известия16:15
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