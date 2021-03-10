С 28 апреля платежная система «Мир» поменяет правила конвертации валют: для пересчета будет использоваться курс на дату проведения платежа, а не на дату клиринга (расчета между банками).

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С чего всё началось Курсовая забота: «Мир» изменит правила конвертации валют по картам С 28 апреля платежная система «Мир» поменяет правила конвертации валют: курс будет фиксироваться на день проведения платежа вместо даты расчета между банками. Об этом говорится в бюллетене платежной системы «Мир» (есть у «Известий»). Информацию подтвердили представители НСПК и участники рынка. Известия 16:01