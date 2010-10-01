Экономика

ForbesForbes«Мир сошел с ума от легких денег»: миллиардер Рэй Далио заявил, что капитализм больше не работает

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I’d be interested in knowing what you think about them. https: / / t.co / daUdsw0XLy — Ray Dalio (@ RayDalio) November 5, 2019 По мнению Далио, вкладывать деньги инвесторов вынуждают центробанки из-за своих "бесполезных" попыток подстегнуть экономический рост.
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«Мир сошел с ума от легких денег»: миллиардер Рэй Далио заявил, что капитализм больше не работает

Forbesвчера в 07:09

Основатель крупнейшего в мире хедж-фонда заявил, что «мир сошел с ума» от легких денег

Вести.Финанс03:00
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