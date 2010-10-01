Экономика
Forbes«Мир сошел с ума от легких денег»: миллиардер Рэй Далио заявил, что капитализм больше не работает
I’d be interested in knowing what you think about them. https: / / t.co / daUdsw0XLy — Ray Dalio (@ RayDalio) November 5, 2019 По мнению Далио, вкладывать деньги инвесторов вынуждают центробанки из-за своих "бесполезных" попыток подстегнуть экономический рост.
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Кино
Фильм «Доктор Сон» стартует на уровне нового «Терминатора»
Домашние стартовые кассовые сборы фантастического триллера "Доктор Сон", являющегося сиквелом знаменитой экранизации произведения Стивена Кинга "Сияние", могут оказаться больше, чем у боевика "Терминатор: Темные судьбы".
Политика
Захарова прокомментировала заявление пресс-секретаря Deutsche Welle
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что пресс-секретарь Deutsche Welle (DW) Кристоф Юмпельт отрицает факт встречи представителя медиахолдинга с главой пресс-центра МИД РФ.
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Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.
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Бывший замглавы «Росгеологии» Горринг признался в мошенничестве
Бывший первый замглавы «Росгеологии» Руслан Горринг признал вину в мошенничестве.
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Британцев восхитила репетиция парада 7 ноября на Красной площади
Британский таблоид The Daily Mail написал о генеральной репетиции парада на Красной площади, посвященного 7 ноября 1941 года.
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При пожаре на нефтебазе в Новороссийске пострадали пять человек
В результате пожара на нефтебазе "Грушовая" в Новороссийске Краснодарского края по предварительным данным пострадали пять человек.
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Армия и оружие
В России нашли способ уничтожить сразу все американские авианосцы
В случае военного конфликта удар может быть нанесен крылатыми ракетами в обычном снаряжении, пишет Сивков для «Военно-промышленного курьера».
Армия и оружие
Россия завладела секретной израильской ракетой
Гаджеты
«Закон против Apple» прошёл первое чтение
Государственная дума в первом чтении приняла законопроект, который предусматривает предустановку российского программного обеспечения (ПО) на продаваемые гаджеты.
Общество
Задержан экс-глава подмосковной Истры Андрей Вихарев
Задержан бывший глава подмосковного города Истра Андрей Вихарев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источника в правоохранительных органах.
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Начальника пожарной части в Хакасии заподозрили в поджогах
В Хакасии полицейские задержали жителя села Балыкса по подозрению в серии поджогов жилья и хозяйственных построек, сообщили в региональном управлении МВД.
Космос
Робот Федор сообщил о «секретных работах» на МКС
Антропоморфный робот Федор в интервью радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что на борту Международной космической станции занимался рядом «секретных вещей», о которых известно только главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину.
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели
В Центральной России ожидается резкое похолодание.
Армия и оружие
Эрдоган: Турция задержала ребёнка аль-Багдади
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о задержании ребёнка ликвидированного главаря террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
Общество
МВД заглушит сотовую связь в тюрьмах
В ведомстве полагают, что установка "блокираторов" поможет снизить число преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий, в частности позволит бороться с дистанционным мошенничеством.
Здоровье
Петербургская компания закрывает бесплатные поликлиники
Петербургское ООО «Медицинская инвестиционная группа» (МИГ) планирует закрыть свои поликлиники в Новгородской области, работающие по схеме государственно-частного партнерства.
Авто
Объявили цены на обновлённый кроссовер Honda CR-V
Топовая версия обновлённого Honda CR-V будет иметь систему полного привода и обойдётся американским покупателям в стартовые 35 тыс. 845 долларов, что составляет 2,27 млн рублей.
Шоу-бизнес
Асмус придется отказаться от роли в новом фильме из-за скандала
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Футбол
Динамо (Загреб) — Шахтер 3:3
Стали известны стартовые составы загребского «Динамо» и донецкого «Шахтера» на матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Ольга Рапунцель объявила о второй беременности
Накануне Ольга поделилась радостной новостью. Она подтвердила слухи о второй беременности.
Футбол
Голкипер «Ювентуса» объяснил ошибку Гилерме
Вратарь туринского "Ювентуса" Войчех Щенсны объяснил ошибку голкипера московского "Локомотива" Маринато Гилерме в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов, передает Polsat Sport.
Культура
Скончался актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Виталий Жигалин
Политика
Комитет солдатских матерей снял с должности председателя Салиховскую
Комитет солдатских матерей снял с должности своего председателя Флеру Салиховскую после её заявлений об инциденте в Забайкалье, заявил 7 ноября замглавы организации Андрей Курочкин.
Армия и оружие
Американский истребитель выронил учебную ракету в полёте над Японией
Американский истребитель F-16, выполняя тренировочный полёт над японской префектурой Аомори, выронил учебную ракету.
Политика
Кадыров призвал наказывать за оскорбление чести в интернете
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал наказывать пользователей Сети, которые могли «оскорблять чью-то честь».
Происшествия
Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой
Происшествия
СК РФ назначил либертарианцу Михаилу Светову урологическую экспертизу
Адвокат Михаила Светова рассказал, что СК назначил либертарианцу проведение урологической экспертизы.