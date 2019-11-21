Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Миранчук может стать игроком туринского "Ювентуса". По информации итальянских СМИ, клубы уже достигли договоренности о трансфере летом 2020 года.

Миранчук летом может перейти из «Локомотива» в «Ювентус»

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