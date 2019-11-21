Футбол
Газета.RuМиранчук летом может перейти из «Локомотива» в «Ювентус»
Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Миранчук может стать игроком туринского "Ювентуса". По информации итальянских СМИ, клубы уже достигли договоренности о трансфере летом 2020 года.
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Шоу-бизнес
Развод с Меладзе не отрицает Вера Брежнева
Политика
Песков: Фотографии в «Новой газете» об убийстве в Сирии шокируют
Шокирующей назвал фото‑ и видеоинформацию с жестоким убийством в Сирии, опубликованную в «Новой газете», 22 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Происшествия
Крупный пожар в районе Анапы: горит камыш в плавневой зоне
Крупный пожар произошёл на Кубани — в районе х. Чембурка в плавневой зоне горит камыш, сообщили 22 ноября ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Фигурное катание
Россиянка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе
Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе в соревнованиях среди женщин в одиночном катании на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Политика
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.
Авто
Lexus представил новый кабриолет Lexus LC 500
Кабриолет LC 500 Convertible будет показан на автосалоне в Лос-Анджелесе, который откроет свои двери для журналистов 20 ноября.
Общество
Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького
Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
Футбол
«Локомотив» победил «Тамбов» в матче РПЛ
Футболисты «Локомотива» обыграли «Тамбов» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги.
Спорт
World Athletics приостановила процесс восстановления ВФЛА
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) приостановила процесс восстановления членства Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в организации.
Общество
Лобода попала на постер группы Тилля Линдеманна
Певица Светлана Лобода оказалась на постере группы Lindemann, основанной солистом Rammstein Тиллем Линдеманном и Петером Тэгтгреном.
Общество
Утверждены новые сроки изменения правил медосмотра для водителей
Ранее предполагалось, что новые правила начнут действовать с 22 ноября Новый порядок медосмотра для российских водителей, включающий тестирование на наркотики и злоупотребление алкоголем, вступит в силу 1 июля 2020 года, говорится в приказе Минздрава, опубликованном вечером 21 ноября на сайте ведомства.
Армия и оружие
Россия выставила Турции неожиданное условие по истребителям Су-35
Российская сторона озвучила Турции условие относительно продажи истребителей четвертого поколения Су-35.
Общество
Польша экстрадировала в Россию экс-главу НПО «Космос» Андрея Чернякова
Польша выдала России бывшего владельца и главу строительной корпорации НПО "Космос" Андрея Чернякова, обвиняемого в мошенничестве почти на 17 млрд рублей.
Футбол
Конте рассказал игрокам «Интера», как надо заниматься сексом
Общество
Роспотребнадзор оценил ситуацию с радиацией в Южно-Китайском море
Происшествия
Заклинивший затвор пистолета спас жизнь полицейским под Сыктывкаром
На счастье стражей порядка, у пистолета заклинило затвор. Сыпавшего угрозами хулигана скрутили.
Культура
В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России
Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский прокомментировал для РИА Новости планы Софии Ротару выступить на российской сцене.
Политика
МИД Швеции пожаловался, что россияне боятся посещать страну
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде пожаловалась, что иностранцы не хотят посещать страну из-за ее негативного образа за рубежом.
Футбол
«Шахтер» разгромил «Львов» в чемпионате Украины
Донецкий "Шахтер" одержал крупную победу в матче 15-го тура чемпионата Украины по футболу.
Шоу-бизнес
Воеводина пожаловалась на тяжёлую жизнь
Победительница конкурса красоты «Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина (Горбатенко), разошедшаяся с экс-королём Малайзии Фарисом Мухаммадом V, призналась, что ей приходится сложно быть матерью-одиночкой и одновременно вести бизнес.
Шоу-бизнес
Муж Ксении Бородиной травмировал лицо во время просмотра мультфильма
Муж Ксении Бородиной травмировал лицо во время просмотра мультфильма Теона — общай дочь Ксении Бородиной и Курбана Омарова.
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy A71 получил емкий аккумулятор
Происшествия
Под Петербургом в ДТП с десятью машинами пострадали женщина и ребенок
Женщина и девочка 11 лет пострадали в ДТП с участием десяти автомобилей на внутренней стороне КАД во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
Армия и оружие
Джеффри назвал политику США по сирийской нефти законной
Политика Соединенных Штатов в отношении нефтяных месторождений в Сирии не является противозаконной, считает спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.
Технологии
Названы опасные приложения для смартфонов
Владельцам смартфонов, работающих под управлением Android, нужно осторожно относиться к взломанным приложениям, которые устанавливаются через APK-файл в обход Google Play, в частности, к программам для входа в Интернет-банк.В онлайн-магазине App Store для смартфонов на базе ОС iOS встречаются бесплатные приложения с минимальным набором инструментов.
Общество
Школьные уроки отменили в Новороссийске из-за ураганного ветра
В ближайшие часы в Новороссийске ожидается усиление северо-восточного ураганного ветра до 35–38 м/c.
Авто
Этот тип автомобиля идеально подходит для России
Эксперт Центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета при правительстве РФ Ирина Сосенкина назвала тип автомобиля, наиболее выгодный для россиян.
Происшествия