Футбол

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ruТрансфер Миранчука обойдется «Ювентусу» в 20 млн евро

Следующим летом полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук, скорее всего, станет игроком «Ювентуса». Сумма сделки составит около 20 млн евро. Как сообщает Tuttosport, переговоры между сторонами по возможному трансферу 24-летнего хавбека прошли успешно.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

С «Тамбовом» было неплохо. Но в «Ювентусе» Миранчуку придется усадить на лавку Дибалу или Рэмси

Спорт-Экспресс14:45

Возможный трансфер Алексея Миранчука из «Локомотива» в «Ювентус» — мнения

Чемпионат11:00

«Париматч»: вероятность трансфера Алексея Миранчука в «Ювентус» – 25%

Sports.ru07:30

Букмекеры оценили шансы Алексея Миранчука перейти в «Ювентус»

Sport24.ru06:16

Трансфер Миранчука обойдется «Ювентусу» в €20 млн, сообщает источник

Газета.Ru11:17

Миранчуку нельзя в «Ювентус». Это загубит карьеру Алексея

Спорт день за днем09:31

Алексей Миранчук попал на обложку итальянской газеты Tuttosport

Sportbox.RU04:42
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 15:59, Ашберн
Общество

В Совфеде отреагировали на планы Ротару выступить в России

Глава социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский прокомментировал планы певицы и народной артистки СССР Софии Ротару выступить на российской сцене.
RT на русском 15:04
Общество

Названы новые сроки изменения правил медосмотра для водителей

Ранее из-за очередей Минздрав отложил вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей.
ProUfu.ru вчера в 22:01
Происшествия

Еще одна жертва Соколова рассказала о жутких отношениях с историком

Газета.Ru 08:57
Политика

В ФСБ ответили на заявления Украины о состоянии переданных кораблей

Украина получила свои корабли в «нормальном состоянии и с исправной сантехникой», заявили 21 ноября в Центре общественных связей ФСБ России.
REGNUM вчера в 03:48
Здоровье

Врачи дали советы, как очистить легкие после курения сигарет

UfacityNews.ru вчера в 07:18
Общество

Генпрокурор США назвал некриминальной причину смерти Эпштейна

По словам Барра, расследование ФБР и генерального инспектора Минюста США убедило его, что Эпштейн покончил с собой.
Газета.Ru 15:51
Политика

Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал своим преемником Путина

Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
РИА Новости 11:18
Происшествия

В Абхазии убиты два криминальных авторитета

Вести.Ru 14:18
Здоровье

Самарским частным клиникам предложили отказаться от абортов

Переговоры с частными клиниками о прекращении проведения абортов провело министерство здравоохранения Самарской области, 19 ноября сообщает новостной портал 63.ru.
Красная весна 19 ноября в 12:56
Общество

Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького

Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
RT на русском 11:04
Общество

Польша экстрадировала в Россию экс-главу НПО «Космос» Андрея Чернякова

Польша выдала России бывшего владельца и главу строительной корпорации НПО "Космос" Андрея Чернякова, обвиняемого в мошенничестве почти на 17 млрд рублей.
ТАСС 06:43
Общество

К Земле несется опасный астероид, сравнимый с Челябинским метеоритом

Исполнительный директор "Роскосмоса" отметил, что размер небесного тела составляет 10-15 метров — это позволяет сопоставить его с астероидом, который разрушился в районе Челябинска 15 февраля 2013 года.
Вести.Ru 13:37
Политика

Вучич прокомментировал скандал с российским разведчиком в Сербии

Сербское Агентство информационной безопасности уже давно осведомлено о деятельности в стране российского разведчика, заявил на пресс-конференции президент Сербии Александр Вучич.
Коммерсантъ вчера в 16:28
Спорт

В Международной федерации заявили об угрозе полного исключения ВФЛА

РБК 14:30
Общество

Таксисты, продавцы и грузчики могут исчезнуть с рынка профессий

Специалисты Института интернета рассказали о профессиях, которые находятся под угрозой исчезновения в связи с развитием новых технологий.
Mockva.ru 01:22
Игры

Стало известно, как бесплатно получить игру Half-Life: Alyx

REGNUM вчера в 15:37
Игры

Ремейк Resident Evil 3 может выйти в 2020 году

Блогер Spawn Wave выпустил ролик, в котором утверждает, что ремейк Resident Evil 3 появится до конца 2020 года.
CyberSport.ru 02:49
Музыка

Little Big запустили очередной челендж под песню Go Bananas

Группа Little Big запустила новый танцевальный челлендж под песню Go Bananas. Подборку видео Илья Прусикин опубликовал в сторис в Instagram.
Piter.tv 01:42
Происшествия

Крупный пожар в районе Анапы: горит камыш в плавневой зоне

Крупный пожар произошёл на Кубани — в районе х. Чембурка в плавневой зоне горит камыш, сообщили 22 ноября ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
REGNUM 12:59
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал плавающих детей под песню Пугачевой

Шоумен опубликовал ролик, на котором двойняшки показывают трюки в бассейне под хит Аллы Пугачёвой.
Uznayvse.ru 06:01
Общество

Медведев предложил альтернативу четырехдневке

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил способ трансформации четырехдневной рабочей недели.
Lenta.ru 15:33
Политика

МИД Швеции пожаловался на боязнь россиян посещать страну

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что иностранцы не хотят посещать страну из-за её негативного образа за рубежом.
RT на русском 15:16
Космос

Астронавты вышли в космос для ремонта спектрометра на МКС

Астронавты Эндрю Морган и Лука Пармитано вышли в открытый космос для проведения работ по ремонту магнитного альфа-спектрометра на Международной космической станции (МКС).
RT на русском 09:07
Общество

Светлана Лобода оказалась на постере группы Тилля Линдеманна

Российская певица Светлана Лобода была изображена на постере группы Lindemann, основанной солистом Rammstein Тиллем Линдеманном и Петером Тэгтгреном, сообщает РИА Новости.
Радио Sputnik 01:01
Экономика

В России аптеки начали продавать лекарства в кредит

Сеть аптек "Самсон-фарма" и МТС-банк первыми в России запустили услугу экспресс-кредитования в аптеках, пишет "Коммерсантъ".
Интерфакс 02:38
Футбол

Лэмпард: я не стану главным тренером «Тоттенхэма»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард сказал, что в будущем не возглавит другой лондонский клуб — «Тоттенхэм Хотспур».
Чемпионат 15:38
Гаджеты

Какая модель GeForce GTX 1650 Super самая быстрая из коробки

Компания Nvidia сегодня должна полноценно представить видеокарту GeForce GTX 1650 Super. Мы уже знаем о карте всё, кроме цены.
iXBT.com 05:54
Шоу-бизнес

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова рассказали о своей борьбе с раком

Оказалось, что Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова узнали о своем диагнозе в один день.
Дни24 10:38
Футбол

Абрамович отказался продавать «Челси»

Лондонским клубом Абрамович владеет с 2003 года. За это время «Челси» выиграл абсолютно все европейские трофеи, включая Лигу чемпионов.
Metaratings 10:54
Общество

Из петербургской школы уволили учительницу за ее откровения в Twitter

ФедералПресс вчера в 08:21
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное