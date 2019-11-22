Следующим летом полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук, скорее всего, станет игроком «Ювентуса». Сумма сделки составит около 20 млн евро. Как сообщает Tuttosport, переговоры между сторонами по возможному трансферу 24-летнего хавбека прошли успешно.

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