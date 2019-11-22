В минувший четверг итальянские СМИ сообщили, что Ювентус согласовал трансфер полузащитника сборной России и столичного Локомотива Алексея Миранчука следующим летом. Сегодня утром издание Tuttosport назвало предполагаемую стоимость футболиста - 20 млн евро.

Миранчук перейдет в «Ювентус» за 20 млн евро

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