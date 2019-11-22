Футбол
Советский спортМиранчук перейдет в «Ювентус» за 20 млн евро
В минувший четверг итальянские СМИ сообщили, что Ювентус согласовал трансфер полузащитника сборной России и столичного Локомотива Алексея Миранчука следующим летом. Сегодня утром издание Tuttosport назвало предполагаемую стоимость футболиста - 20 млн евро.
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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 22:11, Вашингтон
Общество
Польша экстрадировала в Россию экс-главу НПО «Космос» Андрея Чернякова
Польша выдала России бывшего владельца и главу строительной корпорации НПО "Космос" Андрея Чернякова, обвиняемого в мошенничестве почти на 17 млрд рублей.
Общество
Российский сенатор раскритиковал желание Софии Ротару петь в России
Считать, что культура и искусство находятся вне политики, неправильно, заявил 22 ноября глава социального комитета Совета Федерации РФ Валерий Рязанский в ответ на желание певицы Софии Ротару выступать в России.
Общество
Стало известно о шведском гражданстве министра обороны Ирака
Как сообщает телекомпания SVT Nyheter, Министерство обороны Швеции обнародовало данные о наличии шведского гражданства у министра обороны Ирака Наджаха аш-Шамри.
Общество
Роспотребнадзор оценил ситуацию с радиацией в Южно-Китайском море
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy A71 получил емкий аккумулятор
Политика
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
Общество
В Китае объяснили причины быстрого старения россиянок
Журналист китайского портала Sohu объяснил, почему россиянки «стареют быстрее», чем китаянки.
Общество
Автомобильный двигатель проекта «Кортеж» превратили в авиационный
Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ) завершил научно-исследовательскую работу по превращению автомобильного двигателя «Кортежа» в авиационный, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу института.
Происшествия
Зоозащитница изрезала женщину в мехах в церкви
Издание отмечает, что в прошлом году Лоуэлл с ножом атаковала женщину, которая, по ее мнению, носил натуральный мех. В 2012 году защитница животных была задержана после того, как написала в Facebook, что хочет нанять киллера для убийства людей, которые носят меха.
Общество
Непогода закрыла для полётов аэропорт Благовещенска
Непогода закрыла аэропорт Благовещенска для полётов.
Шоу-бизнес
Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова рассказали о своей борьбе с раком
Оказалось, что Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова узнали о своем диагнозе в один день.
Политика
Киевский бизнесмен сравнил уезд украинцев за границу с коррупцией
Киевский девелопер-миллионер Александр Меламуд заявил, что массовый отъезд украинцев за границу «страшнее коррупции».
Наука
Физики определили предельно тяжелые изотопы неона и фтора
В новых экспериментах удалось обнаружить предельные изотопы неона и фтора, ими оказались фтор-31 и неон-34, пишут авторы в журнале Physical Review Letters.
Шоу-бизнес
Возлюбленная Роналду снялась топлес
Возлюбленная нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду модель Джорджина Родригес опубликовала откровенное фото, на котором позирует топлес.
Армия и оружие
США потеряли беспилотник в Ливии
Кино
Шахназаров осудил превращение кино в антироссийскую пропаганду
Как заявил режиссер, «кино должно показывать все недостатки общества», но «должно быть равновесие».
Политика
Глава МИД Швеции рассказала о страхе россиян посещать страну
Некоторые россияне бояться посещать Швецию из-за негативного образа страны, сообщила глава шведского МИДа Анн Линде в интервью Aftonbladet.
Наука
Эпоха генетической модификации людей начнется через два года
Эпоха ГМО-детей уже начнется через два года, сообщил эксперт, этом информирует CNN.
Кино
«Тормунд» подтвердил, что у «Игры престолов» был альтернативный финал
Хивью сообщил, что они и в самом деле сняли альтернативный финал истории.
Футбол
Абрамович отказался продавать «Челси»
Лондонским клубом Абрамович владеет с 2003 года. За это время «Челси» выиграл абсолютно все европейские трофеи, включая Лигу чемпионов.
Экономика
ВТБ предоставит 1 триллион рублей на арктические проекты
Банк "ВТБ" намерен вдвое увеличить финансирование арктических проектов — до 1 трлн рублей — в ближайшие 2 года, пишет в пятницу РБК со ссылкой на зампредседателя правления банка Валерия Лукьяненко.
Музыка
Шнуров пропустил уральскую певицу в следующий этап шоу на «Первом канале»
Уральская певица из Качканара Ирина Чувакова прошла в следующий этап музыкального шоу «Голос».
Политика
В Кремле назвали недостатки новых правил медосмотра водителей
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал идею Минздрава о введении новых медицинских обследований для водителей непродуманной.
Хоккей
«Питтсбург» обыграл «Нью-Джерси», Малкин набрал одно очко
В составе "пингвинов" Евгений Малкин отметился результативной передачей. Российский форвард в 12 матчах набрал 14 (4+10) очков.
Здоровье
Кардиолог рассказал о влиянии кофе и алкоголя на сердце
Кофе не несет угрозы для здоровья сердца и не повышает давления, если пить его регулярно.
Футбол
«Шахтер» разгромил «Львов» в чемпионате Украины
Донецкий "Шахтер" одержал крупную победу в матче 15-го тура чемпионата Украины по футболу.
Спорт
Комитет WADA рекомендовал признать РУСАДА не соответствующим кодексу
Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (CRC WADA) рекомендовал исполкому организации признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим антидопинговому кодексу, сообщается в релизе, опубликованном на официальном сайте WADA.
Политика
Путин потребовал без сбоев индексировать денежное довольствие военных
Никаких сбоев с индексацией денежного довольствия военнослужащих быть не должно, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании Совета безопасности РФ.
Происшествия
У миллиардов Кирилла Черкалина объявился другой хозяин
Кому могли принадлежать деньги «Миллиарды не мои, их просто попросили подержать» — в деле полковника ФСБ Кирилла Черкалина, подозреваемого в коррупции, новый интересный поворот.