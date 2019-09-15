Лига чемпионов

BobsoccerBobsoccerМиранчук полетит на игру «Локомотива» с «Байером-04»

Сочи — Локомотив
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Сочи, Стадион «Фишт»
13′
Антон Миранчук
Эдер
20′
Гжегож Крыховяк
Ибрагим Цаллагов
38′
42′
Дмитрий Живоглядов
45′
Дмитрий Баринов
Александр Карапетян
Душан Лагатор
46′
Игорь Юрганов
62′
Никита Бурмистров
Эльмир Набиуллин
69′
Андрей Мостовой
Антон Заболотный
76′
79′
Бенедикт Хеведес
Мурило Серкейра
83′
Федор Смолов
Александр Коломейцев
Душан Лагатор
90′+3′
Решение об участии защитника в игре Лиги чемпионов с "Байером-04" будет принято позднее. Антон Миранчук, получивший травму стопы во вчерашней игре в Сочи, пройдет дополнительное обследование, после которого будут известны сроки восстановления.
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