Лига чемпионов
BobsoccerМиранчук полетит на игру «Локомотива» с «Байером-04»
|13′
Антон Миранчук
Эдер
|20′
Гжегож Крыховяк
Ибрагим Цаллагов
|38′
|42′
Дмитрий Живоглядов
|45′
Дмитрий Баринов
Александр Карапетян
Душан Лагатор
|46′
Игорь Юрганов
|62′
Никита Бурмистров
Эльмир Набиуллин
|69′
Андрей Мостовой
Антон Заболотный
|76′
|79′
Бенедикт Хеведес
Мурило Серкейра
|83′
Федор Смолов
Александр Коломейцев
Душан Лагатор
|90′+3′
Решение об участии защитника в игре Лиги чемпионов с "Байером-04" будет принято позднее. Антон Миранчук, получивший травму стопы во вчерашней игре в Сочи, пройдет дополнительное обследование, после которого будут известны сроки восстановления.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 08:37, Вашингтон
Общество
Москвичей предупредили о приходе в Москву «циклонического образования»
В начале недели в Москву придет циклоническое образование из Скандинавии, в результате чего атмосферное давление в столице понизится до 733 мм рт. ст. Об этом сообщил РБК научный руководитель национального Гидрометцентра, заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд.
РБК 07:54
Общество
Пьяный российский врач прописал ребенку мазать гипс мазью и был уволен
За кадром утверждали, что доктор прописал ребенку мазать на гипс мазь при переломе руки. Утверждается, что фамилия врача Прохоров.
Lenta.ru 07:21
Здоровье
Названы полезные свойства ромашкового чая
Эксперты назвали полезные свойства ромашкового чая.
Актуальные Новости 07:00
Политика
В бундестаге заявили, что Запад хочет вытеснить Россию с рынка газа
Глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд заявил, что решение суда Евросоюза по газопроводу OPAL носит политический характер и принято с целью частично вытеснить Россию с рынка природного газа.
RT на русском 03:10
Энергетика
Reuters узнал о сроках восстановления поставок нефти после атак дронов
Возвращение Саудовской Аравии к полной мощности поставок нефти после атак дронов на нефтеперерабатывающие заводы Saudi Aramco может занять «недели, а не дни».
РБК 06:13
Шоу-бизнес
Заворотнюк подключили к аппарату ИВЛ
Актрису Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции легких — она не может дышать самостоятельно, передает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 04:09
Шоу-бизнес
Разин: «Насте Заворотнюк осталось несколько дней»
Доктора говорят, что ввели ее в искусственную кому, к сожалению, ей осталось жить несколько дней.
ПензаСМИ 03:11
Экономика
На модернизацию общественного транспорта потребуется 2 трлн рублей
На обновление городского транспорта по всей стране необходимо 2,1 триллиона рублей инвестиций, подсчитали в ВЭБ.
Российская газета 13 сентября в 04:14
Происшествия
В курганской колонии убили заключенного
В исправительной колонии в Курганской области убили заключенного. Об этом сообщили РБК в УФСИН России по Курганской области.
РБК 08:15
Происшествия
Жильцы десятиэтажного дома в Красноярске эвакуированы после хлопка
Из-за хлопка в десятиэтажном доме на улице Аральская в Красноярске эвакуированы 37 человек.
Известия 06:26
Фигурное катание
Щербакова победила на турнире в Италии, опередив Туктамышеву
Хорошие новости вчера в 14:56
Общество
Резиденты Comedy Club высмеяли ситуацию с пожарами в Сибири
Телепрограмма вчера в 13:50
Происшествия
В Башкирии девушку-подростка заподозрили в убийстве семилетней сестры
Семнадцатилетнюю жительницу башкирского города Салават заподозрили в убийстве младшей сестры.
РИА Новости 07:37
Авто
Названа дата появления нового Land Rover Defender в РФ
Внедорожник Land Rover Defender нового поколения, представленный на Франкфуртском автосалоне 10 сентября, доберется до России во второй половине 2020 года.
Автоновости дня 13 сентября в 02:58
Общество
В Кемерове открыли «Парк Ангелов» в память о погибших в «Зимней вишне»
В Кемерове открыли «Парк Ангелов» в память о погибших при пожаре в «Зимней вишне».
Lenta.ru 01:11
Теннис
Надаль считает Медведева лучшим теннисистом нового поколения
Испанский теннисист Рафаэль Надаль считает, что россиянин Даниил Медведев является лучшим теннисистом молодого поколения на данный момент.
Sport24.ru 06:54
Политика
РФ сможет поставлять газ в ЕС через Украину в 2020 году без контракта с Киевом
Россия сможет поставлять газ в ЕС через Украину в 2020 году без заключения контракта с Киевом.
Газета.Ru 07:02
Спорт
Пловчиху лишили золота, дисквалифицировав из-за открытого купальника
На Аляске была дисквалифицирована пловчиха из Британии. Судьи сочли, что девушка выступала в слишком открытом купальнике.
ToDay News Ufa 13 сентября в 16:32
Шоу-бизнес
Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк
Актер Станислав Садальский показал свою переписку с актрисой Анастасией Заворотнюк, которая сейчас находится в больнице.
Петербургский дневник 03:13
Авто
Сертификацию автосервисов предложили ввести в России
В РоАД отмечают, что теневые сервисы несут опасность для дорожного движения, ввиду отсутствия должного оборудования и оснащения, а так же прозрачного налогообложения.
ГЛАС.RU 13 сентября в 01:36
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк опроверг данные о тяжелом состоянии актрисы
RuNews24.ru 13 сентября в 08:35
Шоу-бизнес
Меган Маркл поздравила принца Гарри с днем рождения
Меган Маркл поздравила принца Гарри с днем рождения. Она опубликовала пост в своем инстаграме.
Газета.Ru 06:03
Экономика
Медведев объявил о введении нового налога для россиян
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручения министерству финансов внести поправки в Налоговый кодекс РФ, согласно которым в стране появится новый налог, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru вчера в 15:00
Общество
Плавучая АЭС «Академик Ломоносов» пришвартовалась на Чукотке
Плавучий атомный энергоблок (ПЭБ) "Академик Ломоносов" пришвартовался в месте своего постоянного базирования на Чукотке, сообщает АО "Концерн Росэнергоатом".
Интерфакс вчера в 02:54
Происшествия
Пассажирский Як-42 сел в Красноярске из-за отказа двигателя
Пассажирский самолет Як-42 приземлился в аэропорту Красноярска из-за технической неисправности.
РБК 02:24
Происшествия
Один из создателей сериала «Убойная сила» погиб в ДТП
Художник-постановщик сериала «Убойная сила» Валерий Боковенко погиб в ДТП под Санкт-Петербургом.
Lenta.ru вчера в 19:10
Футбол
«Раздутые зарплаты — не проблема футболистов. А Криштиану — идол для спортсменов»
Футболисты же не делают ничего запрещенного. И я не думаю, что человек, сидящий на скамейке, требует себе повышения зарплаты.
Спорт-Экспресс 05:00
Культура
В Казани пройдет вручение премии Ага Хана в области архитектуры
Завтра в Казани в Татарском театре оперы и балета имени Мусы Джалиля пройдет вручение архитектурной премии Ага Хана, на котором будет присутствовать принц Карим Ага Хан IV.
Республика Татарстан 12 сентября в 02:45