Лига чемпионов
ProstoProSportМиранчук попал в сферу интересов «Наполи» и «Милана»
|3′
Аарон Рэмзи
Алексей Миранчук
|12′
|39′
Леонардо Бонуччи
|64′
Аарон Рэмзи
Родриго Бентанкур
|70′
Сами Хедира
Дуглас Коста
Рифат Жемалетдинов
Мурило Серкейра
|81′
|81′
Криштиану Роналду
Пауло Дибала
Мацей Рыбус
|83′
Жоау Мариу
Александр Коломейцев
|85′
|90′+3′
Дуглас Коста
|90′+3′
Дуглас Коста
|31%
|Владение мячом
|69%
|75%
|Процент точных передач
|89%
|8
|Удары в сторону ворот
|5
|6
|Удары в створ ворот
|9
|7
|Сейвы вратарём
|4
|2
|Офсайды
|1
|5
|Угловые
|7
|20
|Отборы
|8
|15
|Фолы
|7
|1
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Локомотив
Расстановка 4‑4‑2
1
Гилерме
20
Игнатьев
5
Хёведес
14
Чорлука
31
Рыбус
27
Серкейра
7
Крыховяк
6
Баринов
18
Коломейцев
59
Миранчук
19
Эдер
1
Шченсны
13
Данило
19
Бонуччи
24
Ругани
12
Сандро
11
Коста
5
Пьянич
30
Бентанкур
25
Рабьо
21
Игуаин
10
Дибала
Ювентус
Расстановка 4‑3‑1‑2
Алексей Миранчук из «Локомотива» заинтересовал два итальянских клуба, информирует Cаlciоmercato.it. Речь идет о «Наполи» и «Милане».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Ювентус» заинтересовался полузащитником «Локомотива» Алексеем Миранчуком
Советский спортвчера в 14:24
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 01:23, Ашберн
Общество
«Аэрофлот» начал продажу билетов по «плоским» тарифам на 2020 год
Единоборства
Бакаев — об оскорблениях Макгрегора: меня распирает, он ведь про Россию говорит
Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев поделился мнением о бойцах UFC ирландце Коноре Макгрегоре и россиянине Хабибе Нурмагомедове.
Общество
В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Общество
Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине
Общество
В Китае подросткам запретили играть в онлайн-игры по ночам
Контроль за количеством времени, которое дети проводят в онлайн-играх может быть осложнен тем, при регистрации пользователи часто используют родительские номера телефонов.
Футбол
Кутепов не сыграет с «Крыльями Советов»
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции перед матчем 16-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» сказал, что все футболисты здоровы за исключением защитника Илья Кутепова.
Шоу-бизнес
Футболист Тарасов извинился за слова о домашнем насилии
Напомним, что ранее в СМИ появилась цитата из интервью Тарасова, в котором он рассказал о своей семейной жизни, а также о том, как должны быть построены взаимоотношениями между мужчиной и женщиной.
Политика
Зеленский назвал спутник и вертолет изобретениями украинцев
Хоккей
Кучеров помог «Тампе» обыграть «Баффало» и стал первой звездой
Общество
Роспотребнадзор рассказал об опасности кухонных губок
Кухонная губка для мытья посуды может содержать более 350 видов бактерий, вызывающих различные опасные инфекционные заболевания.
Шоу-бизнес
Саша Савельева показала фото, сделанное на 7-м месяце беременности
Саша Савельева показала фото, сделанное на 7-м месяце беременности Саша призналась, что долго думала, стоит ли делиться этими кадрами с подписчиками.
Политика
Президент Боливии объявил об угрозе госпереворота
Президент Боливии Эво Моралес заявил о попытке государственного переворота и призвал народ страны сплотиться.
Политика
Партнеры Джулиани требовали от Порошенко расследования против Байдена
Партнеры адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани просили экс-президента Украины Петра Порошенко открыть расследование в отношении Хантера Байдена, сообщает The Wall Street Journal.
Общество
«Маршал Василевский» направился за сжиженным газом в США, пишут СМИ
Общество
Сбой в работе «Сбербанк Онлайн» устранен
Сбербанк устранил сбой в работе приложения «Сбербанк Онлайн» и устройств самообслуживания, заявили в его пресс-службе.
Хоккей
3 очка Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Флориду»
Общество
Чубайс назвал идиотами веривших в искренность режима граждан СССР
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс резко раскритиковал граждан СССР, положительно оценивавших качество жизни в стране.
Кино
Шесть российских фильмов претендуют на «Золотой Глобус»
Определены шесть российских фильмов, которые будут претендовать на получение кинопремии «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», сообщила ТАСС директор по связям с индустрией компании «Экспоконтент» Евгения Маркова.
Политика
Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить «язык силы»
Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европейский союз "учиться говорить на языке силы".
Здоровье
Диетолог рассказала о пользе и вреде мандаринов
Диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе и вреде мандаринов.
Экономика
Сбербанк снизил ипотечные ставки на жильё в новостройках
О снижении ставок по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках сообщили 7 ноября в пресс-службе Сбербанка.
Происшествия
Замглавы «Аэрофлота» стал свидетелем по делу о хищении 250 млн руб
Заместитель гендиректора «Аэрофлота» по административному управлению Василий Авилов стал свидетелем по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Происшествия
СК возбудил дело против криминального авторитета Вити Пана
Следственный комитет возбудил уголовное дело против криминального авторитета из Курской области Виктора Панюшина, сообщается на сайте ведомства.
Музыка
Опубликован рейтинг лучших музыкальных клипов десятилетия
Лидером списка лучших музыкальных клипов десятилетия стал ролик Адель на песню Rolling in the Deep.
Здоровье
«Серебряные волонтеры» учат южносахалинцев правильно питаться
Инициатива создания школ здоровья по различным медицинским направлениям принадлежит "Серебряным волонтерам".
Происшествия
В Британии установили личности 39 погибших в грузовике мигрантов
Полиция установила имена всех 39 мигрантов из Вьетнама, погибших в грузовике в британском Эссексе.
Политика
«Газпром» назвал условия нового контракта с Украиной
Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце года.
Происшествия
ИГ подтвердила причастность к атаке на границе Таджикистана
Шоу-бизнес
Малахов раскрыл самый большой гонорар гостю за участие в его программе
Общество
Меркель предрекла Восточной Германии еще полвека отставания
Выравнивание условий жизни на востоке и западе Германии может занять еще около полувека, а то и больше.