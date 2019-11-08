Алексей Миранчук из «Локомотива» заинтересовал два итальянских клуба, информирует Cаlciоmercato.it. Речь идет о «Наполи» и «Милане».

Миранчук попал в сферу интересов «Наполи» и «Милана»

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