Футбол

ProstoProSportProstoProSportМиранчук согласился перейти в «Ювентус»

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук заявил, что согласен перейти в туринский «Ювентус». По данным Саlсіомеrсато, представители итальянского клуба уже давно следят за россиянином.
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Источник: «Ювентус» продолжает переговоры по Алексею Миранчуку

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«Ювентус» подозревает, что агенты Миранчука ведут переговоры с другими клубами

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В Италии сообщили, что Алексей Миранчук хочет перейти в «Ювентус»

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Sportbox.RU06:20

В «Ювентусе» считают, что агенты Миранчука общаются с другими клубами

Советский спорт04:52

«Ювентус» продолжает переговоры по трансферу Алексея Миранчука

Metaratings04:30
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Компания Huawei представила на презентации в Китае новый «умный» телевизор Smart Screen: панель имеет размер 75 дюймов по диагонали.
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