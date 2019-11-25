Футбол
ProstoProSportМиранчук согласился перейти в «Ювентус»
Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук заявил, что согласен перейти в туринский «Ювентус». По данным Саlсіомеrсато, представители итальянского клуба уже давно следят за россиянином.
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«Ювентус» хочет купить Миранчука, а Доменико Тедеско пересчитывает желтые карточки
BFM.ru23 ноября в 01:01
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Разработчики WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит автоматически удалять сообщения пользователя через определенный период времени.
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Зеленский заявил о готовности к встрече в «нормандском формате»
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Минобороны вывело на орбиту военный спутник-инспектор
Футбол
«Манчестер Сити» победил «Челси» в матче чемпионата Англии
"Манчестер Сити" прервал победную серию "Челси" из шести матчей в АПЛ, последний раз подопечные Фрэнка Лэмпарда не сумели одержать победу 22 сентября в домашней игре против "Ливерпуля" (1:2). Клуб из Манчестера одержал 55-ю победу над "Челси", всего команды провели между собой 155 матчей, лондонская команда выиграла в 61 встрече, еще 39 матчей завершились ничейным результатом.
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Ленинский районный суд Еврейской автономной области заключил под стражу на два месяца настоятеля храма святого пророка Илии села Амурзет Октябрьского района.
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В Уфе вахтовый автобус врезался в жилой дом
В Уфе вахтовый автобус врезался в жилой пятиэтажный дом, за медицинской помощью после аварии обратились семь человек, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе УГИБДД МВД по Республике Башкортостан.
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Диалог с британской стороной по выдаче виз российским дипломатам идет тяжело, заявил посол РФ в Соединённом Королевстве Андрей Келин.
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На врача Детской областной больницы в Пскове совершено нападение
25 ноября совершено нападение на врача Детской областной клинической больницы в Пскове.
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Для роста нефти требуется свежий катализатор
Для возвращения выше уровня $63 за баррель Brent потребуется свежий катализатор.
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Роспотребнадзор дал советы перед «черной пятницей»
Согласно опросу, в акциях участвуют 63% россиян. Больше остальных покупки в «черную пятницу» совершают жители Нижнего Новгорода и Казани.
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Huawei обещает уникальные наушники
Huawei FreeBuds 3 Недавно компания выпустила новые полностью беспроводные наушники Huawei FreeBuds 3, которые построена на базе чипа Kirin A1.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова отменила концерт в Улан-Удэ
Фанаты певицы и телеведущей Ольги Бузовой огорчены - артистка отменила свой концерт в Улан-Удэ, куда должна была поехать после выступления в Иркутске и Ангарске.
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Выплаты для сельских врачей и фельдшеров в ЕАО увеличатся в два раза
Всего 7,5 млн.рублей составят выплаты для привлечения и закрепления в отдалённых населенных пунктах ЕАО врачей и фельдшеров в 2020 году по программе «Земский доктор» и «Земский фельдшер».
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Еще один экс-фигурант «московского дела» подал иск к Минфину
Бывший фигурант дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля Сергей Абаничев подал в Тверской суд столицы иск о реабилитации с требованием взыскать с Минфина РФ компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. руб. за необоснованное уголовное преследование и содержание под стражей, сообщил председатель ассоциации правозащитных организаций «Агора» Павел Чиков.
Экономика
Совфед одобрил бюджет на 2020–2022 годы
Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов на заседании в понедельник, 25 ноября, передает ТАСС.
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Дело историка Соколова передано в центральный аппарат СК
Финансы
Нацбанк Украины укрепил курс гривны до четырехлетнего максимума
Нацбанк Украины повысил курс национальной валюты до 24,05 гривны за доллар, что стало рекордно высокой отметкой почти за четыре года.
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Россияне в среднем хранят на депозитах 200 тыс. рублей
Отмечается, что за девять месяцев 2019 года размер депозитов в российских банках вырос на 3,1% (891 млрд рублей), а за период с 1 октября 2018 года по 1 октября 2019 года рост составил 9% (2,4 трлн рублей).