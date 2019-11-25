Футбол

ProstoProSportProstoProSportМиранчук согласился перейти в «Ювентус»

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук заявил, что согласен перейти в туринский «Ювентус». По данным Саlсіомеrсато, представители итальянского клуба уже давно следят за россиянином.
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В «Ювентусе» считают, что агенты Миранчука общаются с другими клубами

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Миранчук согласился перейти в «Ювентус»

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В Италии сообщили, что Алексей Миранчук хочет перейти в «Ювентус»

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«Ювентус» хочет купить Миранчука, а Доменико Тедеско пересчитывает желтые карточки

BFM.ru23 ноября в 01:01

Трансфер Миранчука в Европу: новые подробности

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Агент Алексея Миранчука не вёл переговоры с «Ювентусом»

Евро-футбол.рувчера в 07:30

Трансфер Миранчука в Европу — супер. Но ехать в «Ювентус» — самоубийство

Sport24.ruвчера в 09:45
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В WhatsApp появится новая функция

Разработчики WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит автоматически удалять сообщения пользователя через определенный период времени.
РИА Новости вчера в 20:29
Политика

Сенцов предложил вернуть Украине ядерное оружие

Осуждённый в России за подготовку теракта и вернувшийся на Украину в ходе взаимного освобождения Олег Сенцов предложил в Европарламенте вернуть украинской стороне ядерное оружие.
RT на русском 00:39
Политика

Совфед одобрил закон об иноагентах-физлицах

Совфед одобрил закон о распространении норм закона об иностранных агентах на физических лиц, передает корреспондент ИА REGNUM 25 ноября.
REGNUM вчера в 06:38
Общество

Reuters: полиция применила водометы для разгона митингующих в Тбилиси

ТАСС вчера в 20:58
Общество

Суд разрешил властям следить за людьми через системы распознавания лиц

Система видеонаблюдения использует технологии распознавания лиц, но не позволяет установить личность человека, говорится в решении Савеловского суда.
Ведомости вчера в 18:09
Экономика

Банки стали раньше передавать долги заемщиков коллекторам

Должники все чаще сталкиваются с профессиональными взыскателями уже через полгода просрочек, поскольку банки передают в работу коллекторам «молодые» долги.
Известия вчера в 18:13
Политика

Зеленский заявил о готовности к встрече в «нормандском формате»

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что готов к предстоящей встрече в формате "нормандской четверки" (Россия, Франция, Германия и Украина).
Капитал страны вчера в 12:17
Армия и оружие

Минобороны вывело на орбиту военный спутник-инспектор

РИА Новости вчера в 16:35
Футбол

«Манчестер Сити» победил «Челси» в матче чемпионата Англии

"Манчестер Сити" прервал победную серию "Челси" из шести матчей в АПЛ, последний раз подопечные Фрэнка Лэмпарда не сумели одержать победу 22 сентября в домашней игре против "Ливерпуля" (1:2). Клуб из Манчестера одержал 55-ю победу над "Челси", всего команды провели между собой 155 матчей, лондонская команда выиграла в 61 встрече, еще 39 матчей завершились ничейным результатом.
ТАСС Спорт 23 ноября в 14:37
Единоборства

Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном

Российская газета вчера в 22:40
Происшествия

Священника из ЕАО арестовали по подозрению в растлении малолетних

Ленинский районный суд Еврейской автономной области заключил под стражу на два месяца настоятеля храма святого пророка Илии села Амурзет Октябрьского района.
Российская газета вчера в 21:47
Культура

Заплаканная Сердючка сбежала с украинского проекта «Х-Фактор»

ТВ Центр вчера в 04:21
Происшествия

В Уфе вахтовый автобус врезался в жилой дом

В Уфе вахтовый автобус врезался в жилой пятиэтажный дом, за медицинской помощью после аварии обратились семь человек, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе УГИБДД МВД по Республике Башкортостан.
ТАСС 02:04
Политика

Посол России: диалог с Британией по выдаче виз дипломатам идет тяжело

Диалог с британской стороной по выдаче виз российским дипломатам идет тяжело, заявил посол РФ в Соединённом Королевстве Андрей Келин.
РИА Новости 02:03
Происшествия

На врача Детской областной больницы в Пскове совершено нападение

25 ноября совершено нападение на врача Детской областной клинической больницы в Пскове.
Луки-Ньюс вчера в 08:58
Энергетика

Для роста нефти требуется свежий катализатор

Для возвращения выше уровня $63 за баррель Brent потребуется свежий катализатор.
REGNUM 01:44
Общество

Роспотребнадзор дал советы перед «черной пятницей»

Согласно опросу, в акциях участвуют 63% россиян. Больше остальных покупки в «черную пятницу» совершают жители Нижнего Новгорода и Казани.
Коммерсантъ вчера в 21:58
Технологии

Huawei обещает уникальные наушники

Huawei FreeBuds 3 Недавно компания выпустила новые полностью беспроводные наушники Huawei FreeBuds 3, которые построена на базе чипа Kirin A1.
iXBT.com 02:05
Шоу-бизнес

Ольга Бузова отменила концерт в Улан-Удэ

Фанаты певицы и телеведущей Ольги Бузовой огорчены - артистка отменила свой концерт в Улан-Удэ, куда должна была поехать после выступления в Иркутске и Ангарске.
КП - Иркутск 24 ноября в 07:03
Здоровье

Выплаты для сельских врачей и фельдшеров в ЕАО увеличатся в два раза

Всего 7,5 млн.рублей составят выплаты для привлечения и закрепления в отдалённых населенных пунктах ЕАО врачей и фельдшеров в 2020 году по программе «Земский доктор» и «Земский фельдшер».
Город на Бире 24 ноября в 18:00
Политика

В Кремле оценили слова источника о возможности встречи Путина и Трампа

Газета.Ru 00:52
Происшествия

Еще один экс-фигурант «московского дела» подал иск к Минфину

Бывший фигурант дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля Сергей Абаничев подал в Тверской суд столицы иск о реабилитации с требованием взыскать с Минфина РФ компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. руб. за необоснованное уголовное преследование и содержание под стражей, сообщил председатель ассоциации правозащитных организаций «Агора» Павел Чиков.
Коммерсантъ 01:37
Экономика

Совфед одобрил бюджет на 2020–2022 годы

Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов на заседании в понедельник, 25 ноября, передает ТАСС.
Известия вчера в 03:50
Происшествия

Дело историка Соколова передано в центральный аппарат СК

Вести.Ru вчера в 13:19
Финансы

Нацбанк Украины укрепил курс гривны до четырехлетнего максимума

Нацбанк Украины повысил курс национальной валюты до 24,05 гривны за доллар, что стало рекордно высокой отметкой почти за четыре года.
Московский Комсомолец вчера в 20:52
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Актер Дмитрий Ульянов госпитализирован с подозрением на инсульт

Евразия Daily вчера в 05:35
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Десятки человек пострадали при землетрясении в Албании

Посольство России в Албании сообщило в своем Facebook, что не располагает информацией о том, есть ли среди пострадавших в результате землетрясений россияне.
РБК 01:33
Космос

Adidas первой протестирует обувь в космосе

Adidas может использовать полученные данные для изменения покрытия мяча или текстуры материалов, из которых он сделан, отмечает CNN.
Forbes 17 ноября в 19:02
Здоровье

На Чукотку в рамках программы «Арктический доктор» в 2019 году приехали 16 медиков

Власти Чукотского АО в текущем году привлекли в регион 14 врачей и двух фельдшеров в рамках федеральной программы "Арктический доктор".
ТАСС вчера в 18:19
Экономика

Россияне в среднем хранят на депозитах 200 тыс. рублей

Отмечается, что за девять месяцев 2019 года размер депозитов в российских банках вырос на 3,1% (891 млрд рублей), а за период с 1 октября 2018 года по 1 октября 2019 года рост составил 9% (2,4 трлн рублей).
Известия 24 ноября в 23:28
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