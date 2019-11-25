Футбол

ProstoProSportProstoProSportМиранчук согласился перейти в «Ювентус»

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук заявил, что согласен перейти в туринский «Ювентус». По данным Саlсіомеrсато, представители итальянского клуба уже давно следят за россиянином.
Читать в источнике
Комментировать10

Подробнее о событии

В «Ювентусе» считают, что агенты Миранчука общаются с другими клубами

Советский спортвчера в 04:52

Миранчук согласился перейти в «Ювентус»

ProstoProSportвчера в 05:34

В Италии сообщили, что Алексей Миранчук хочет перейти в «Ювентус»

Чемпионатвчера в 04:13

«Ювентус» хочет купить Миранчука, а Доменико Тедеско пересчитывает желтые карточки

BFM.ru23 ноября в 01:01

Трансфер Миранчука в Европу: новые подробности

Спорт-Экспрессвчера в 12:40

Агент Алексея Миранчука не вёл переговоры с «Ювентусом»

Евро-футбол.рувчера в 07:30

Трансфер Миранчука в Европу — супер. Но ехать в «Ювентус» — самоубийство

Sport24.ruвчера в 09:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 03:40, Ашберн
Политика

Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Зеленского в Париже

Президент РФ Владимир Путин не планирует отдельной встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях саммита "нормандского формата" в Париже, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 05:59
Происшествия

В результате землетрясения в Албании погибли не менее трех человек

Информация о жертвах разнится: боснийский портал "Kliх.ba" рассказывает о многочисленных пострадавших в больницах города Драч, указывая цифру в 150 человек, в то время как македонский портал "Вести24" уже заявляет о трех погибших.
Российская газета 02:27
Единоборства

Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиб Нурмагомедов поставил подпись под контрактом о бое с американским бойцом смешанного стиля Тони Фергюсоном.
Вести.Ru 01:53
Авто

У каких подержанных авто чаще всего скручивают пробег

Эксперты «Авто.ру» изучили историю объявлений и назвали автомобили, у которых чаще всего скручивают пробег.
Автоновости дня вчера в 08:33
Энергетика

Казахстан рассматривает возможность присоединения к «Силе Сибири-2»

Казахстан изучает вопрос присоединения к газопроводу «Сила Сибири-2» для газификации объектов Восточно-Казахстанской области, сообщил первый заместитель министра энергетики Казахстана Махамбет Досмухамбетов.
Коммерсантъ 03:24
Общество

Случайно запустившие ракету военные заплатят 31 миллион рублей

Военнослужащих Алексея Чебанова и Николая Зверева обязали выплатить государству компенсацию в размере 31 миллиона рублей за случайный пуск ракеты в Крыму.
Lenta.ru 02:36
Театры

Артисты Александринского театра выступили против Бориса Эйфмана

Письмо, которое написали ведущие артисты Александринского театра, опубликовали сегодня, 25 ноября.
Gazeta.SPb вчера в 13:08
Спорт

Вяльбе прокомментирует Кубок мира по лыжным гонкам на Первом канале

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментирует этапы Кубка мира в эфире Первого канала.
ТАСС Спорт вчера в 12:24
Общество

Домашнее задание в американской школе возмутило пользователей Сети

Жительница американского штата Кентукки Лорел Ли Льюис опубликовала в фейсбуке домашнее задание дочери, в котором предлагается выбрать, какую из двух нарисованных девочек считать "толстой".
РИА Новости 02:17
Энергетика

Цены на электричество на Украине поднимут до «реального рыночного уровня»

По словам Оржеля, в следующем году Украина еще не откажется от льгот полностью, но точно существенно уменьшит их объем.
REGNUM вчера в 12:40
Политика

Рособоронэкспорт продолжает переговоры с Турцией о поставках С-400

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Турции начали тестировать применение локаторов российской зенитно-ракетной системы С-400.
REGNUM 01:42
Политика

МИД одобрил решение суда в Гааге по керченскому инциденту

МИД РФ оценил тот факт, что межгосударственный арбитражный трибунал в Гааге учел позицию Москвы при обсуждении иска по делу о нарушении украинскими военными кораблями госграницы РФ в Керченском проливе в ноябре прошлого года.
Газета.Ru вчера в 14:37
Спорт

Комитет WADA хочет отстранить Россию от соревнований на 4 года

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило, что комитет по соответствию рекомендует исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года.
Мойка78 вчера в 15:17
Энергетика

Министр энергетики Украины заявил о важности контракта с «Газпромом»

Ранее 25 ноября энергетическая компания «Нафтогаз Украины» настояла на заключении с «Газпромом» нового контракта по транзиту топлива, который бы отвечал европейским стандартам.
Известия вчера в 08:40
Общество

Россия стала чаще признавать иски в ЕСПЧ от пострадавших в тюрьмах

Юрист говорит, что в нынешнем году ЕСПЧ исключил из списка рассматриваемых не менее 142 жалоб против России на основании одностороннего заявления государства.
Новые Известия 01:50
Общество

Священник из Кургана отказался крестить девочку с родимым пятном

Примечательно, что матери девочки с большим родимым пятном предложили провести индивидуальное таинство крещения за отдельную плату.
RuNews24.ru вчера в 10:05
Происшествия

Мать оставленной в кустах в Подмосковье девочки объяснилась с полицией

РБК вчера в 13:33
Армия и оружие

Ракета «Союз-2.1в» успешно стартовала с космодрома Плесецк

Воздушно-космические силы России провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1в» с военным спутником на борту с космодрома Плесецк.
Известия 00:14
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк опубликовала очередное новое фото матери.
Evo-rus.com вчера в 06:23
Происшествия

В Иркутске у похитителя-насильника отбили девятилетнюю девочку

В Иркутске задержали мужчину, который чуть не похитил девятилетнюю девочку с целью дальнейшего изнасилования.
REGNUM 03:24
Космос

НАСА официально обнаружило водяной пар в Европе

Evo-rus.com 02:13
Общество

Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в декабре

Москвичам синоптики пообещали "температурные качели", причем даже в периоды похолодания погода будет аномально теплой.
РИА Новости вчера в 12:17
Политика

К посольству Украины принесли унитазы взамен исчезнувших с кораблей

Активисты принесли раскрашенные в цвета украинского флага унитазы с надписью «Поддержим боевую мощь Украины» к посольству страны в Москве.
Lenta.ru 01:24
Политика

В Кремле оценили возможность встречи Путина и Трампа

В Кремле нет скепсиса по поводу возможности проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Lenta.ru 02:13
Музыка

Лобода снялась в новом клипе лидера Rammstein

Известная российская исполнительница Светлана Лобода снялась в клипе лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна, соответствующее видео было опубликовано на официальной странице певца в YouTube.
REGNUM 24 ноября в 11:53
Интернет

В WhatsApp появится новая функция

Опция «Удаление сообщений» появилась в бета-версии мессенджера 2.19.348 для операционной системы Android.
Кубанские новости вчера в 23:06
Общество

Роструд предупредил о рассылающих поддельные штрафы мошенниках

«В целях предотвращения материального ущерба при уплате административных штрафов просим обращать особое внимание на реквизиты получателя в постановлениях о назначении административного наказания», — рекомендуют в ведомстве.
РБК 03:27
Общество

Роспотребнадзор дал советы перед «черной пятницей»

Согласно опросу, в акциях участвует 63% россиян. Больше остальных покупки в «черную пятницу» совершают жители Нижнего Новгорода и Казани.
Коммерсантъ вчера в 21:58
Шоу-бизнес

Сына Елены Яковлевой избили за-за татуировок

Сын известной актрисы Елены Яковлевой, Денис Шальных, когда-то украсил свое тело татуировками.
Shraibikus News вчера в 05:23
Музыка

Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении

Аргументы недели 24 ноября в 13:55
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Италии по футболуБольше новостей по теме
Главное