Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук заявил, что согласен перейти в туринский «Ювентус». По данным Саlсіомеrсато, представители итальянского клуба уже давно следят за россиянином.

Спорт ОКР рекомендовал ВФЛА полностью сменить руководящий состав По итогам обсуждения было принято единогласное решение рекомендовать ВФЛА безотлагательно принять все необходимые меры по кардинальному реформированию структуры Всероссийской федерации легкой атлетики, полному обновлению состава органов управления ВФЛА, а также выстраиванию полноценного регулярного взаимодействия со спортсменами и тренерами.

Спорт One Piece: Pirate Warriors 4 выйдет в марте 2020 года Издательство Bandai Namco Entertainment и разработчики из студии Omega Force объявили, что One Piece: Pirate Warriors 4 выйдет на Западе 27 марта на PS4, Xbox One, Switch и PC (Steam) — на день позже, чем в Японии.

Общество Умер писатель и диссидент Михаил Хейфец Как сообщила журналистам дочь Хейфеца Наталья, 85-летний писатель умер в Иерусалиме в ночь на понедельник.

Общество Елена Голухова назначена врио директора центра имени Бакулева Ранее глава Минздрава России Вероника Скворцова сообщила, что Бокерия перешёл с поста директора на должность почётного президента центра Бакулева.

Экономика ЦБ предложил новый способ борьбы с «зарплатным рабством» Банк России может ввести механизм бесплатного перевода денежных средств с карты зарплатного банка на счет этого же физического лица, открытый в другом банке.

Экономика Россияне в среднем хранят на депозитах 200 тыс. рублей Отмечается, что за девять месяцев 2019 года размер депозитов в российских банках вырос на 3,1% (891 млрд рублей), а за период с 1 октября 2018 года по 1 октября 2019 года рост составил 9% (2,4 трлн рублей).

Хоккей «Вашингтон» может провести матч НХЛ в России Американский хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" может провести матч регулярного чемпионата НХЛ в России в следующем сезоне, передает RT со ссылкой на The Washington Post.

Технологии Новые SSD от Samsung могут использоваться в PlayStation 5 и Xbox Scarlett По утверждениям Samsung, в 2020 году вместе с приходом нового поколения консолей в игровой индустрии наступит «эра SSD», благодаря которой загрузки станут значительно быстрее — в том числе благодаря оптимизированным накопителям формата NVMe.

Гаджеты Nokia опубликовала первый тизер грядущей новинки На официальном аккаунте компании Nokia в социальной сети Twitter был опубликован твит о скорой презентации нового смартфона.

Общество Лучшие и худшие наряды звезд на American Music Awards 2019 Худшие 17-летний кумир всех подростков Билли Айлиш пришла на премию в клетчатом total-look' е Burberry. бесформенные штаны и рубашку дополняли белые сандалии и странный головной убор, похожий на защитную маску пчеловода.

Футбол ЦСКА не смог договориться об аренде Бакамбу Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА был заинтересован в аренде нападающего Седрика Бакамбу из китайского клуба «Бэйцзин Гоань», но «армейцам» не удалось договориться о переходе.

Политика Медведев отказался отменять контрсанкции Москва не будет по своей инициативе отменять контрсанкции, введенные в ответ на западные ограничения, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.