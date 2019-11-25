Футбол
ProstoProSportМиранчук согласился перейти в «Ювентус»
Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук заявил, что согласен перейти в туринский «Ювентус». По данным Саlсіомеrсато, представители итальянского клуба уже давно следят за россиянином.
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«Не могу определиться между ним и Мбаппе…» - любители футбола из Турина об Алексее Миранчуке
ИноПроСпортвчера в 13:30
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Спорт
ОКР рекомендовал ВФЛА полностью сменить руководящий состав
По итогам обсуждения было принято единогласное решение рекомендовать ВФЛА безотлагательно принять все необходимые меры по кардинальному реформированию структуры Всероссийской федерации легкой атлетики, полному обновлению состава органов управления ВФЛА, а также выстраиванию полноценного регулярного взаимодействия со спортсменами и тренерами.
Спорт
One Piece: Pirate Warriors 4 выйдет в марте 2020 года
Издательство Bandai Namco Entertainment и разработчики из студии Omega Force объявили, что One Piece: Pirate Warriors 4 выйдет на Западе 27 марта на PS4, Xbox One, Switch и PC (Steam) — на день позже, чем в Японии.
Энергетика
«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из России
"Нафтогаз", долго отвергавший любые предложения "Газпрома" о транзите газа через территорию Украины в Европу, сегодня, 25 ноября, пошел на частичный компромисс в переговорах.
Происшествия
Мосгорсуд признал законным арест более 75 млн рублей на счетах ФБК
Московский городской суд отклонил жалобу защиты Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК), признав законным арест более 75 млн рублей на счетах этой организации.
Здоровье
Врач рассказал о диете, которая поможет похудеть с эффективностью 100%
Американский врач Джоэл Фурман разработал максимально удобную диету, которая по его утверждениям поможет похудеть со 100%-ой эффективностью.
Общество
Умер писатель и диссидент Михаил Хейфец
Как сообщила журналистам дочь Хейфеца Наталья, 85-летний писатель умер в Иерусалиме в ночь на понедельник.
Общество
Елена Голухова назначена врио директора центра имени Бакулева
Ранее глава Минздрава России Вероника Скворцова сообщила, что Бокерия перешёл с поста директора на должность почётного президента центра Бакулева.
Экономика
ЦБ предложил новый способ борьбы с «зарплатным рабством»
Банк России может ввести механизм бесплатного перевода денежных средств с карты зарплатного банка на счет этого же физического лица, открытый в другом банке.
Экономика
Россияне в среднем хранят на депозитах 200 тыс. рублей
Отмечается, что за девять месяцев 2019 года размер депозитов в российских банках вырос на 3,1% (891 млрд рублей), а за период с 1 октября 2018 года по 1 октября 2019 года рост составил 9% (2,4 трлн рублей).
Происшествия
В Дрездене ограбили сокровищницу «Зеленый свод» на €1 млрд
Утром 25 ноября злоумышленники обесточили здание музея, проникли в помещение через окно и похитили антикварные украшения на сумму около €1 млрд.
Финансы
Рубль продолжит получать поддержку
В России продолжается налоговый период.
Происшествия
Завернутого в плед младенца оставили на морозе в кустах в Подмосковье
В поселке Дружба городского округа Раменское Московской области в кустах нашли плачущего новорожденного ребенка, завернутого в плед.
Общество
Вода в Азовском море впервые за 20 лет ушла на 100 метров от берега
Из-за сильного восточного ветра в городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края море отошло на расстояние 100 метров от берега.
Хоккей
«Вашингтон» может провести матч НХЛ в России
Американский хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" может провести матч регулярного чемпионата НХЛ в России в следующем сезоне, передает RT со ссылкой на The Washington Post.
Происшествия
В центре Харькова взорвали машину адвоката
В Харькове неизвестные злоумышленники совершили покушение на адвоката Андрея Гагуна, подорвав его автомобиль.
Политика
Песков: смерть Вербицкой стала большой утратой для Путина
Политика
Экс-депутат Рады остался под впечатлением от поездки в Крым
Бывший депутат Верховной Рады Василий Волга остался под впечатлением от поездки в Крым.
Армия и оружие
ВКС России запустили «Союз» с военным спутником с космодрома «Плесецк»
Воздушно-космические силы России осуществили запуск ракеты-носителя «Союз» с военным спутником с космодрома «Плесецк».
Происшествия
Экс-главу Чехова отправили под домашний арест по делу о мошенничестве
Наука
Установлена наименее уязвимая для рака группа крови
Установлена учеными наименее уязвимая для рака группа крови.
Кино
Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау» Ильи Хржановского
Минкульт отказал в выдаче прокатных удостоверений четырем фильмам из проекта российского режиссера Ильи Хржановского «Дау», сообщает пресс-служба ведомства.
Технологии
Новые SSD от Samsung могут использоваться в PlayStation 5 и Xbox Scarlett
По утверждениям Samsung, в 2020 году вместе с приходом нового поколения консолей в игровой индустрии наступит «эра SSD», благодаря которой загрузки станут значительно быстрее — в том числе благодаря оптимизированным накопителям формата NVMe.
Общество
Суд изъял имущество экс-главы Марий-Эл на 2,2 млрд рублей
Нижегородский суд принял решение обратить в доход государства имущество бывшего главы Марий-Эл Леонида Маркелова, который обвиняется в получении взятки.
Гаджеты
Nokia опубликовала первый тизер грядущей новинки
На официальном аккаунте компании Nokia в социальной сети Twitter был опубликован твит о скорой презентации нового смартфона.
Общество
Лучшие и худшие наряды звезд на American Music Awards 2019
Худшие 17-летний кумир всех подростков Билли Айлиш пришла на премию в клетчатом total-look' е Burberry. бесформенные штаны и рубашку дополняли белые сандалии и странный головной убор, похожий на защитную маску пчеловода.
Футбол
ЦСКА не смог договориться об аренде Бакамбу
Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА был заинтересован в аренде нападающего Седрика Бакамбу из китайского клуба «Бэйцзин Гоань», но «армейцам» не удалось договориться о переходе.
Общество
На Украине избили чиновника за требование выключить песню Газманова
На заместителя мэра Славянска Андрея Рубана напали посетители ночного клуба из-за требования выключить песни Олега Газманова.
Политика
Медведев отказался отменять контрсанкции
Москва не будет по своей инициативе отменять контрсанкции, введенные в ответ на западные ограничения, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Общество
Количество акций протеста в России в 2019 году стало рекордным
Эксперты Центра социально-трудовых прав в своём докладе «Как протестуют россияне» называют эту цифрой рекордом за последние годы, указывая в числе самых популярных причин для акций в третьем квартале увольнения врачей, экологическую ситуацию в Шиесе и выборы в Мосгордуму.